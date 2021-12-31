Запахи Нового года у россиян украл ковид? Психиатр рассказывает, как вернуть себе праздник детства и новогоднее настроение

— Человек захотел подвести итоги года: вспомнить значимые для себя и близких события, достижения. Сел, задумался и заплакал. Мы живем в необычное время — люди переживают потери, рядом с хорошим плохое неизбежно.



— Написать желание — это правильно и приятно. И ему можно разрешить не сбыться, за это можно себя не наказывать. А вот подводить итоги в это время не стоит. Коронавирус уносит много жизней, тяжело болевшие и выжившие пережили большой стресс, а с ними его переживали близкие. У кого-то были проблемы из-за ограничений, связанных с коронавирусом, — кто-то куда-то не улетел, возникли проблемы с работой. И дело не в том, что об этом надо забыть, об этом надо научиться вспоминать правильно, не разрушая себя, иначе можно загнаться в угол.



— Кому труднее всего настроить себя на встречу Нового года с чудесами?



— Одиноким. Во время пандемии контакты стали более редкими, люди перестали ходить друг к другу в гости, нет больших компаний, мы реже встречаемся друг с другом в кафе и от этого страдаем. Да, есть зум, скайп. Сегодня можно встретить Новый год с бокалом шампанского и с человеком, который от тебя за тысячи километров. Но за время пандемии стало понятно, что это нерабочая история — хочется обняться, посмотреть друг на друга. И чокнуться бокалами с громким звоном, сидя напротив друг друга.



Так что надо стараться создавать себе праздничное настроение, встречая его и с елкой наедине. А если стараться не хочется, потворствуйте своему желанию, в Новый год разрешайте себе всё.



— Как следует провести 31 декабря, чтобы к бою курантов появилось ощущение новогоднего чуда? Ну или хотя бы праздничного настроения.



— Если до сих пор нет новогоднего настроения, надо постараться его себе создать. Поможет это сделать ежегодный ритуал — как мы подготовимся, такой праздник и получим. 30-го вечером составляем список дел: может, подарков кому-то еще нет, может, мандарины закончились или зеленый горошек, и даже шампанское забыли купить?



Прогуляйтесь по улице — в этом году там красиво и снежно по-новогоднему. В ходе уборки-готовки смотрите фильмы Гайдая и Рязанова, повторяйте за героем «Иронии судьбы»: «Тепленькая пошла» и поверьте, это тоже часть нашего с вами Нового года. Эти его традиции и атрибуты хочешь не хочешь, а создадут праздничное настроение. А дальше по обстановке: кто-то встречает его в пижаме на даче — с баней и шашлыками, с елкой во дворе, кто-то в вечернем наряде — в ресторане, кто-то — в кругу большой семьи. Если вам скажут, что для этого нужен ресурс — настроение, а его нет, потому что силы закончились, расскажите об этом врачу красной зоны или шахтеру. Конечно, все устали, в любом рабочем поле, но дело всё же в настрое и отношении.



Не ждите чуда — создавайте его сами, может, это звучит по-детски, но в Новый год мы можем себе это позволить.