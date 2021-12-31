В Новосибирске назначили нового транспортного прокурора

В Новосибирске младшего советника юстиции Владимира Картавенко назначили на должность транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2021 года на должность Новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры назначен младший советник юстиции Картавенко Владимир Сергеевич, — сообщили в ведомстве.
Владимир Картавенко родился в 1989 году. Высшее образование получил в Омском государственном университете им.
В четверг, 23 декабря, был назначен прокурор Каргатского района Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Им стал Дмитрий Попков.