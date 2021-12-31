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В Новосибирске назначили нового транспортного прокурора

На должность его назначили 28 декабря

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Свой профессиональный путь Владимир Картавенко начинал в Омске

Свой профессиональный путь Владимир Картавенко начинал в Омске

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В Новосибирске младшего советника юстиции Владимира Картавенко назначили на должность транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

— Приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 28 декабря 2021 года на должность Новосибирского транспортного прокурора Западно-Сибирской транспортной прокуратуры назначен младший советник юстиции Картавенко Владимир Сергеевич, — сообщили в ведомстве.

Владимир Картавенко родился в 1989 году. Высшее образование получил в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. С 2012 года работал помощником прокурора Любинского района Омской области. Затем переходил на должности помощника прокурора, старшего помощника прокурора Центрального административного округа Омска, заместителя Омского транспортного прокурора, заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов на транспорте и в таможенной сфере Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, начальника отдела по надзору за исполнением законов на транспорте.

В четверг, 23 декабря, был назначен прокурор Каргатского района Новосибирской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. Им стал Дмитрий Попков.

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