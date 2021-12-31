Эффект Пигмалиона: почему на самом деле сбываются желания, загаданные в Новый год. Как правильно это сделать?

Ментальная карта

Для более критичных и привыкших «всё раскладывать по полочкам», доходя до сути, подойдет техника составления ментальной карты.



— В центре листа пишем свое желание, — поясняет психолог. — Например, «получить в Новом году больше свободного времени». От него рисуем стрелки вверх, отвечая на вопрос «зачем». К примеру, вы хотите «больше быть с близкими людьми». Опять рисуем стрелку «зачем». Допустим, «чтобы любить и чувствовать, что любят меня». Достаточно двух-трех уровней. Уже здесь можно понять, что за желанием иметь больше свободного времени скрывается на самом деле нехватка любви и душевного контакта. Теперь зеркально от центрального желания рисуем стрелку вниз, отвечая на вопросы «что мешает/останавливает меня от того, чтобы…», «что можно сделать, чтобы устранить/обойти эти препятствия?». Построив такую карту, вы взглянете на свои истинные потребности «сверху» и начнете делать первые шаги к их осуществлению.



Подведение итогов

— Не стоит забывать и о подведении итогов года уходящего, — отмечает Екатерина Огарева. — Сегодня, в эпоху «достиженчества» и «самоэффективности» мы часто концентрируемся исключительно на целях (порой внешних, навязанных нам извне), ставим «галочки» там, где цель достигнута, а «недостигнутое» считаем собственной недоработкой и автоматически переносим в список на следующий год. При этом далеко не всегда мы анализируем, почему цель не была достигнута и что было сделано помимо нее? Иногда оказывается, что список побед велик (что тоже важно заметить и порадоваться!), но лежит совершенно в другой плоскости. Почему? Так «было нужно» или «так хотелось и от того моглось»? Часто наши прорывы и взлеты лежат именно в зоне по-настоящему желаемого.

