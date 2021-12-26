«Это очень тревожный звонок»: граждане СССР — коктейль из экстремизма и ностальгии по великой стране

Ровно 30 лет назад Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования Советского Союза. Знаменательному событию, в корне изменившему вектор развития нашей страны, предшествовало множество неоднозначных событий. О причинах, законности и справедливости распада политики, ученые и простые россияне спорят до сих пор, однако порой позиция отдельного человека или группы людей начинает граничить с действующим законодательством РФ. Особенно, когда появляются те, кто излишне настойчиво убеждает себя и других, что до сих пор является гражданином именно СССР, а не какого-либо другого государства. Кто такие «граждане СССР»? Какие организации они создают и чего хотят? Почему некоторых людей и их сообщества признают экстремистскими? И где граница между ностальгией по стране, которой нет, и уголовным кодексом?
Убеждения твердые. Сроки реальные
Несколько лет назад преимущественно в социальных сетях и на форумах начали активную деятельность так называемые «граждане СССР». Это группы людей, которые убеждены, что Советский Союз, как суверенное государство и субъект международных отношений, де-юре продолжает существовать, считают себя его гражданами и на этом основании отказываются признавать конституционный строй современной Российской Федерации, соблюдать её текущее законодательство и подчиняться действующим органам государственной власти.
Адепты этих организаций оперируют стопками юридических документов, часть которых трактуют в корне неверно, однако, даже несмотря на этом, им удавалось привлекать все больше новых сторонников, которые поддавались на красивые видеоролики и заумные монологи с очень сложно построенной доказательной базой, разобраться в которой с первого раза не сможет даже опытный правовед.
Жители сельских и городских территорий объединялись в «обкомы», проводили выборы народных депутатов, а некоторые даже по итогам этих выборов именовали себя главами субъектов РСФСР. И все бы хорошо — ну выбирают они друг друга, ну вешают дома флаги с серпом и молотом, ну считают себя народными депутатами. Проблемы с законом у «граждан СССР» начались, когда некоторые из них начали действовать за рамками своих организаций — а именно нарушать закон по причине того, что не верят в него.
С увеличением количества административных и уголовных преступлений, которые совершили отрицатели РФ, правоприменители начали действовать решительнее. Так, в 2019 году Верховный суд Республики Коми признал «Союз славянских сил Руси» экстремистской организацией. Называвший себя начальником «службы безопасности» региональной организации «СССР» в Коми и «Председателем КГБ Коми АССР» Александр Тюрнин был осуждён на два с половиной года лишения свободы по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Он размещал в социальных сетях данные экстремистского характера, а также призывал к осуществлению насильственных действий в отношении представителей власти и составлял «расстрельные списки».
В декабре того же года более 20 человек пришли в администрацию Волгоградской области с указом Президиума Верховного Совета СССР об увольнении губернатора. Вместо него занять место в обладминистрации должна была некая пенсионерка Лариса Дмитриева.
В мае 2020 года в Северной Осетии было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в отношении группы лиц, называвших себя «Верховным Советом Осетинской АССР» и продававших «паспорта СССР», обещая, что эти «документы» избавят покупателей от налогов и позволят им не оплачивать услуги ЖКХ.
В июне этого года Прикубанский районный суд Краснодара признал экстремистским и запрещенным на территории страны общественное объединение «Совет граждан СССР Прикубанского округа города Краснодара».
А уже в июле в городе Волжском вынесли приговор в отношении 52-летнего Александра Мордовского. Вместе с сообщниками он тайно вовлекал в преступное объединение новых участников, пропагандируя среди них отрицание РФ как государства и действующих на территории страны законов, склоняя граждан к противодействию деятельности органов власти всех уровней. Несмотря на искренние, казалось бы, убеждения в отсутствии Российской Федерации, Александр Мордовский признал себя виновным в нарушении уголовного кодекса, в который раньше не верил, и заключил досудебное соглашение со следствием.
Примеров того, как отрицание Российской Федерации и вера в существование СССР доводят до уголовных дел и реальных сроков много. Но откуда берутся руководители и члены этих организаций?
Подрывают государственный строй РФ
Нам удалось на условиях анонимности пообщаться с оперативными сотрудниками волгоградской полиции. Именно они регулярно выявляют тех самых «граждан СССР», которые в итоге оказываются за решеткой.
— Паразитируя на теплых воспоминаниях о государстве СССР, и негативных воспоминаниях о нападении немецко-фашистских войск во 2-й мировой войне, организаторы экстремистского объединения организовывали конспиративные сборы, на которых проводили тренинги, в ходе которых отрицали распад государства СССР в 1991 году, отрицали государство Российская Федерация, представляя его как коммерческую структуру под наименованием «РФ» (или «ЭРЭФИЯ»), высказывали о противоборстве с государственными органами РФ, как с оккупантами территории Советского Союза (СССР), пропагандировали подрыв экономических основ РФ, путем отказа от внесения обязательных платежей (налоги, кредиты, услуги ЖКХ и тому подобное), вели активную агитационную работу по вовлечению новых участников, — рассказал собеседник редакции.
В ходе расследования уголовных дел в отношении членов этих группировок, силовики установили обширную географию деструктивного влияния экстремистского объединения. Так, в Волгоградской области в поле зрения оперативников и следователей попали жители Камышинского, Урюпинского и Городищенского районов, Волгограда и Волжского.
— Организаторы экстремистского объединения манипулировали жителями региона, призывая не оплачивать кредиты, штрафы и платежи по услугам ЖКХ якобы в казну не существующего государства, — сообщил оперативник полиции на условиях анонимности. — Попадаясь на эту уловку, граждане приобретали массу проблем с органами исполнительной власти, службы судебных приставов-исполнителей и правоохранительными органами. Например, не исключено, что признаки воздействия деструктивного объединения «СССР» проявили так называемые блогеры Оксана Барабанова и Оксана Саянова, которые в погоне за «лайками» в социальных сетях, не выпуская телефон из рук монтируют постановочные ролики, нарушают масочный режим, берут штурмом Роспотребнадзор, надевают противогазы, идут к начальнику отдела службы судебных приставов-исполнителей или превращают в фарс процесс оплаты штрафа в Сбербанке. Саянова вовсе суд называет «торговым судном».
«Это попытка убежать от проблем»
Политологи расходятся во мнении о том, откуда взялись эти объединения, и что движет людьми, которые верят в юридические аргументы о существовании СССР.
— Эти организации, что интересно, в основном распространены по югу России, — рассказал политолог Андрей Гусий. — Называть их в классическом смысла слова «сумасшедшими», наверное, не стоит. Люди эти далеко не бедные. У них есть работа, автомобиль, какой-то уклад в семье. Но при этом на автомобиле у них один госномер РФ, а второй — советского образца. Это достаточно забавно смотрится со стороны. Я бы их разделил на несколько категорий. Есть, конечно, фанатики, которые верят, что мы — ООО «Россия» или ЗАО «Россия», что СССР как юрлицо не было ликвидировано и так далее. Это такие же фанатики как отряды «Путина». Не хочу никого обидеть, но это городские сумасшедшие. Также в их группе просматриваются так называемые организаторы и общественные деятели, которые участвуют в заказных мероприятиях. Протестуют против генеральных планов, экологии, когда нужно подогреть повестку.
Андрей Гусий убежден, что организации, подобные «гражданам СССР», были, есть и будут всегда. По мнению политолога, названия могут меняться, но суть будет оставаться прежней, и если сейчас некоторые из них признали экстремистскими, то через несколько лет мы увидим новых протестующих.
— Откуда это взялось? Тут сложно сказать, — признается Андрей Гусий. — Я не сторонник теорий заговоров, но мне кажется, какую-то роль в этом сыграла усталость людей. У нас многие на самом деле смотрят в советские времена, вспоминают, и все больше и больше, как показывает социология, растет мнение, что в СССР было хорошо. Возможно, на этой почве появляются дополнительные активисты. В целом же я нахожу эту структуру по большей части коммерческой. То, что она запрещена — это, наверное, правильно. Судя по их поведению — агрессивному и местами неадекватному. К революции их деятельность точно не приведет — они способны на разговоры, но не на действия.
Другой известный политолог — Александр Сайгин — уверен, что многие из нынешних адептов СССР никогда в нем и не жили.
— Есть такой косплейщик и реконструктор — он огромный поклонник белого движения, — рассказал политолог. — Участвовал в реконструкциях, потом освобождал Крым и некоторое время удерживал Славянск от Украины. Он тоже ностальгирует по тому, чего не знает и никогда не видел. Все эти «граждане СССР» — это люди, придумавшие себе образ, который ничего общего с реальностью не имеет. Они ностальгируют по тому СССР, которого они не знали. У них остались приятные воспоминания, если это люди старше 40 лет. А когда этим увлекается молодежь младше 30 лет — для меня это из категории вот того реконструктора и косплеера.
Александр Сайгин считает, что такими людьми движет никак не тоска по былой родине, а скорее желание скрыться от суровой реальности, в которой они оказались, в некоторых случаях, по своей вине.
— На мой взгляд эта организация — это не попытка ностальгии, а попытка убежать от проблем, — уверен политолог. — Это инфантильные люди, которые набрали кредитов и долгов, им тяжело смириться с действующей реальностью, и они придумали себе образ прекрасного СССР, где не было кредитов, банков и долгов, а власть была другая. Они подвели под это идейную почву, но вам любой психиатр скажет, что какой бы бред человек в измененном состоянии не нес, он его достаточно хорошо обоснует, как минимум для себя. И вот эти люди создали организацию, назвали ее и ориентируются на этот образ. А на самом деле в реальном СССР они все бы получили серьезные сроки за то, что делают сейчас. У нас же все это принимает характер точечного наказания.
«Все они абсолютно здоровы»
Стоит отметить, что большинство или даже все осужденные за участие в подобных экстремистских организациях получают реальные сроки, а значит они признаны судом абсолютно здоровыми и вменяемыми.
— Что такое невменяемый человек? Это либо тяжелые, стойкие, хронические психический расстройства, к которым относятся шизофренический психоз и другие, — рассказал заслуженный врач России, психиатр и специалист по судебно-психиатрической экспертизе Михаил Баканов. — Либо деменция — слабоумие, когда личность человека практически полностью пропадает, рожденные умственно отсталыми. Третье — временные расстройства психической деятельности — аффекты, резкие психомоторные возбуждения и другие. Вот все эти осужденные слабоумные? Нет. Они все в бреду или галлюцинациях? Нет. Как они могут быть признаны невменяемыми?
Учитывая, что большинство «граждан СССР» — люди в возрасте — опытный врач-психиатр не исключает, что именно такие люди могут являться основной целевой аудиторией организаторов запрещенных сообществ.
— С возрастом в обязательном порядке идут изменения физического характера, — утверждает Михаил Баканов. — С возрастом меняются волосы. Как их количество, так и структура. Кожа тоже меняется, мышцы меняются. А что, мозги не меняются? Они сидят в черепной коробке и от всех защищены? Нет. Меняется и мозг, и его сосуды, и память, и концентрация внимания, и характер мышления. До слабоумия не доходит, но человек становится более внушаемым. Его легче ориентировать на то, что ему больше всего понятно. Вот люди за 70 — их гораздо легче сбить с толку и увлечь своими идеями.
«Нельзя запрещать людям любить СССР»
Среди почитателей Советского Союза есть и те, кто любят его ни чуть не меньше экстремистов, но при этом с законом у них проблем нет. Львиную долю самого лучшего, что по их мнению осталось от СССР, в Россию сегодняшнего дня пытаются привнести депутаты от партии КПРФ.
— Я думаю, что люди могут быть разные, — считает депутат Волгоградской областной думы от партии КПРФ, доктор исторических наук, профессор Алексей Буров. — И они по-разному могут относиться к этому событию. Есть те, кто фанатично верит, что ничего не случилось и Советский Союз по-прежнему существует. Может быть, они не вполне здоровы. Но факт остается фактом — к сожалению, Советский Союз обрушился и перестал существовать. Но я хочу сказать, что он остался не только в нашей памяти и мыслях. Он остался с нами. И это будет навсегда. Ярчайшим подтверждением тому является совсем недавно произошедшее событие. На одном из международных турниров наша сборная по хоккею вышла в форме с надписью «СССР».
По мнению депутата, запрещать людям любить СССР нельзя, но также нельзя разрешать таким нарушать действующие законы.
— Важно сохранить в нашей памяти великий Советский Союз, стремиться к тому, чтобы вновь началось объединительное республик к центру. Если любовь к СССР доходит до экстремизма — есть соответствующие законы. А если это в сознании — то нужно следить за своим сознанием. Мне не очень нравится, когда о распаде Союза говорят так: «Вот собрались трое, выпили, посидели и решили». Да нет, конечно. Имели место глубокие внутренние противоречия, не обошлось и без зарубежного вмешательства. Никто ведь не хотел такое крупное, сильное, могучее государство иметь в качестве врага. Я думаю, что мы должны давать отпор экстремистским силам и сохранять в своей памяти величие нашей родины — Советского Союза. В идеале это конечно не разделить на территории, а создать суверенность народов. Сломать все национальные перегородки. Интернационализация общественной жизни, свободное движение капиталов — это идеал, то, к чему мы должны стремиться.
Несмотря на скептическое отношение к адептам СССР, бизнесмен Андрей Куприков считает, что Советский Союз распался незаконно. Однако, по мнению предпринимателя, это не повод спустя 30 лет искать законные пути его возрождения.
— Вообще то, что произошло в 1991 году — беззаконие полное, — утверждает Андрей Куприков. — Со всеми возможными нарушениями это было сделано, против референдума, где 70% граждан проголосовали за сохранение Советского Союза. Что касается этих движений, которые доказывают, что СССР существуют, то право это такая штука, которая должна подкрепляться силой. Заявлять можно все, что угодно. Если сегодня нет силы, которая в состоянии вернуть Союз, с тем же успехом можно требовать возвращения Аляски. В Сети полно этих организаций, объединений и людей, которые ссылаются на какие-то юридические документы, доказывают, что СССР все еще существует. Их очень много и они имеют серьезную поддержку.
Бизнесмен убежден, что заявлять можно все, что угодно, но если у людей нет сил и возможностей это реализовать, то все их слова носят ничтожный характер.
— Я очень скептически отношусь ко всем этим попыткам вернуть СССР, потому что это даже технически невозможно, — рассказал Андрей Куприков. — Сегодня есть суверенные страны, которые появились на базе бывших республик Советского Союза. Но вообще это серьезный звонок — то, что большинство граждан испытывают ностальгию по СССР. Это может стать основой для его возвращения, но уже в другом виде и другой форме.