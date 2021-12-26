«Это очень тревожный звонок»: граждане СССР — коктейль из экстремизма и ностальгии по великой стране

Несколько лет назад преимущественно в социальных сетях и на форумах начали активную деятельность так называемые «граждане СССР». Это группы людей, которые убеждены, что Советский Союз, как суверенное государство и субъект международных отношений, де-юре продолжает существовать, считают себя его гражданами и на этом основании отказываются признавать конституционный строй современной Российской Федерации, соблюдать её текущее законодательство и подчиняться действующим органам государственной власти.



Адепты этих организаций оперируют стопками юридических документов, часть которых трактуют в корне неверно, однако, даже несмотря на этом, им удавалось привлекать все больше новых сторонников, которые поддавались на красивые видеоролики и заумные монологи с очень сложно построенной доказательной базой, разобраться в которой с первого раза не сможет даже опытный правовед.



Жители сельских и городских территорий объединялись в «обкомы», проводили выборы народных депутатов, а некоторые даже по итогам этих выборов именовали себя главами субъектов РСФСР. И все бы хорошо — ну выбирают они друг друга, ну вешают дома флаги с серпом и молотом, ну считают себя народными депутатами. Проблемы с законом у «граждан СССР» начались, когда некоторые из них начали действовать за рамками своих организаций — а именно нарушать закон по причине того, что не верят в него.

