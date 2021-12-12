Как устроить себе бесплатный «вакцинейшен» в Европе и пережить укол «Пфайзера»

В отличие от многих западных стран, в Хорватии прививают всех, кто находится на территории страны, даже туристов. Безвозмездно колют «Джонсоном», «Пфайзером» и «Модерной», и в том числе детей от 12 лет. При этом выдают общепризнанный европейский сертификат EU DCC — «Гринпасс» с QR-кодом, который можно загрузить во все европейские приложения и который открывает путь к путешествиям без тестов и карантинов.



Главное преимущество — никакой бюрократии для туристов. Записи не нужно. Просто выбираешь удобный пункт вакцинации, приезжаешь с паспортом и колешься в порядке живой очереди, на месте выбрав желаемый препарат.



Найти пункты вакцинации можно по всей Хорватии на сайтах местных уездов. В Загребе адреса можно посмотреть здесь. В столице ежедневно работает целая «Ярмарка вакцинации», где к туристам уже привыкли. На нее мы и отправились.



Адрес ярмарки: Avenija Dubrovnik 15. График работы на момент написания статьи — понедельник, среда, пятница, суббота и воскресенье с 08:00 до 12:00 и вторник и четверг с 14:30 до 19:00. На месте всё выглядит как выставочный комплекс «Ленэкспо» в окружении панельных многоэтажек. Нужен 9-й павильон. Повсюду стоят указатели на него, идет большой поток людей с бумажками и с озадаченным видом — заблудиться проблематично. Приехать из центра можно как на такси (Uber здесь даже дешевле, чем в Петербурге), так и на общественном транспорте. В любом случае дорога займет минут 15.

