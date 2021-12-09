Пенсионерки в очереди били и пинали друг друга. Попасть к врачам старикам становится все труднее — видео

Это видео не для слабонервных. Две пенсионерки дерутся в очереди к врачу. Потасовка происходит в тюменской поликлинике. Женщины стоят у входа в кабинет врача и ругаются, ругань перерастает в драку —.с пинками и ударами. Одна из женщин падает, пытаясь пнуть свою оппонентку. Весь конфликт и эпичную в некотором роде потасовку на видео сняла еще одна пациентка, которая находилась в этой же поликлинике. Вот что она рассказала про этот дикий случай.
— Женщина, которая упала на мягкое место, заслужила. Дело в том, что к хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером, — рассказала Алина Грачёва.
По словам Алины, она сама не попала к хирургу на прием из-за большой очереди. И понятно, что пенсионерки стали мутузить и пинать друг друга не от хорошей жизни. Доступ к медицинской помощи становится всё более ограниченным. Тем более для самой уязвимой части населения — стариков. Судя по всему, после коронавируса больных станет еще больше, а врачей еще меньше. Ведь еще до пандемии число врачей в стране уменьшилось почти на 150 тысяч. Так что вполне объяснимо, что такие конфликты возникают повсеместно. Это же подтвердили в Департаменте здравоохранения Тюменской области, где журналисты 72.RU выясняли, можно ли в принципе не допускать таких конфликтов в медицинских учреждениях.
— Ввиду напряженной эпидобстановки имеет место быть очередность при оказании плановой помощи к любому специалисту. Также не нужно забывать, что время при записи среднее — для формирования расписания врача, но оно может сдвигаться в зависимости от того, сколько требуется пациенту. При посещении медорганизации необходимо иметь запас времени, — сказала Александра Малыгина, пресс-секретарь ведомства.
Запас времени пациентам действительно нужно иметь. Причем немалый, часов в пять. Практически целый рабочий день.
— Этой осенью я попала в подобную ситуацию в той же поликлинике. Я просидела в очередях три раза от 3 до 5 часов во время моего визита в поликлинику — когда открывала больничный, когда продлевала и когда закрывала. Максимум я просидела в очереди 5 часов. Это был настоящий ужас, потому что нас гоняли из кабинета в кабинет, да и атмосфера в поликлинике негативная. Люди там ругаются, кто в порядке живой очереди, кто по записи. Я сидела в один кабинет сначала, он работал с 8 утра до 14 часов. Когда наступило 14:00, меня и других людей в очереди направили в соседний кабинет. А туда тоже была очередь. А после из этого кабинета вышла специалист и сказала, что у них сломалась аппаратура и перенаправили уже в другой. Там тоже были проблемы с техникой и нас, всю эту очередь, отправили в еще один кабинет. Когда я дождалась своего приема, подошла женщина и сказала, что она пойдет, потому что по записи. Я объяснила ей, что тут люди сидят по 5 часов и принимают их в порядке живой очереди. На конкретное время людей, находящихся на больничном, не записывают, а говорят, подойдете в такой-то кабинет с такого вот времени по такое. Меня приняли. Это был печальный опыт обращения в поликлинику, — рассказала тюменка Дарья.
При этом тюменские чиновники от медицины везде гордо заявляют, что региону хватает врачей. Дефицита нет. Сами медики так не думают:
— Я медработник в поликлинике. Очереди у нас бывают, как и в других муниципальных больницах и поликлиниках. Всё это из-за нехватки врачей. И до этого была проблема с кадрами в муниципальных поликлиниках, а из-за COVID-19 ситуация обострилась. Часть участковых терапевтов ушли работать в моногоспитали, других перебросили в ковидные бригады. То же самое и с узкими специалистами. Люди, которые пришли к врачу по записи, конечно, должны идти на прием по своему времени. И врачи на самом деле пытаются регулировать этот момент. В свободные минуты они могут принять пациентов и без очереди — тех, у кого вопрос экстренный. Представьте себе ситуацию: человек пришел, чуть ли не умолял в регистратуре направить его к врачу, а потом в очереди устраивает скандал, что не пускают те, кто пришел по записи. Наши специалисты стараются распределять всю очередь и поток, но встречаются такие люди, которые начинают ругаться. Хотя это бывает крайне редко, большинство пациентов адекватные.
— Я работала регистратором в поликлинике до пандемии и в ее разгар. Работа у нас трудная, очень много надо терпения. Пациенты есть добросовестные и наглые, которым надо прямо сейчас и ничего больше не волнует. При всей нагрузке и стрессе зарплата у нас была 17 тысяч рублей (если ты не медицинский работник). Я работала по сменному графику с 07:30 до 14:00 (это первая смена) и с 14:00 до 20:00 (вторая смена).
Скандалы в поликлиниках происходили из-за жалоб пациентов на то, что их долго обслуживали, не было приема у докторов. Кто-то возмущался, почему их не обзванивали, если на это есть кол-центр. Также были жалобы, что кол-центр давал неправильную информацию. Мы понимали пациентов, но сделать ничего не могли — в приоритете были ковидные пациенты.
— Дефицит врачей связан с рядом причин, в первую очередь это результат проведенной оптимизации здравоохранения, когда были сокращены мощности до минимума, мы до сих пор переживаем эти последствия. В принципе, у нас возможности здравоохранения сейчас ограничены недофинансированием. Проблема эта жесткая, и она нарастает из-за того самого дефицита врачей. В целом в системе есть масса нерешенных и нерешаемых проблем. Конфликты (имеется в виду в очередях в поликлиниках) — это результат неорганизованной системы. Вина же лежит на тех людях, которые и устанавливают такую систему доступа (к врачам). Чем дальше, я думаю, тем больше эта проблема будет усугубляться. У нас никаких попыток исправить итоги сокращения мощностей здравоохранения, по крайней мере, я пока их не заметил. Стоит отметить, что ситуация обострилась в разгар пандемии коронавируса, — поделился своим мнением Семён Гальперин, президент Лиги защиты врачей.