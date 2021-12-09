Пенсионерки в очереди били и пинали друг друга. Попасть к врачам старикам становится все труднее — видео

Это видео не для слабонервных. Две пенсионерки дерутся в очереди к врачу. Потасовка происходит в тюменской поликлинике. Женщины стоят у входа в кабинет врача и ругаются, ругань перерастает в драку —.с пинками и ударами. Одна из женщин падает, пытаясь пнуть свою оппонентку. Весь конфликт и эпичную в некотором роде потасовку на видео сняла еще одна пациентка, которая находилась в этой же поликлинике. Вот что она рассказала про этот дикий случай.

— Женщина, которая упала на мягкое место, заслужила. Дело в том, что к хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером, — рассказала Алина Грачёва.