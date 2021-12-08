Новосибирский ковидарий получил пугающую посылку из Франции: рассказываем, что было внутри конверта

Городская больница
— По почтовым маркам определили, что из Франции, но от кого и кому именно — не смогли понять. Нет отправителя и нет получателя, указана только больница. Мы не побоялись вскрыть данный пакет. Его содержимое обескуражило сотрудников. 3 диска — 3 фильма, весьма специфических, на любителя. Так и не смогли решить загадку: кто и для чего прислал в Новосибирский ковидный госпиталь парочку фильмов ужасов, — рассказал Александр Осадчий.
Первый фильм «Туман» рассказывает историю городка Антонио, где местные жители разграбили и сожгли корабль, перевозивший группу прокаженных. Спустя сто лет их души вернулись в город вместе с густым туманом. Второй диск с классическим фильмом о зомби-апокалипсисе режиссера Джорджа Ромеро, который считается королем зомби-жанра. Третий фильм «Психо» Альфреда Хичкока, считающийся одним из лучших в его карьере. Он рассказывает о расследовании убийства девушки Мэрион.
Диски смотреть врачи не стали и сейчас ломают голову над тем, кто бы мог отправить их. Французы в больнице не лечились. У вас есть идеи?
В январе прошлого года жительница Новосибирска нашла таинственную рукописную записку в новой куртке из магазина Zara. Определить язык с ходу не удалось, автоматический перевод картинки (некоторые приложения позволяют так делать) ничего не дал, поэтому девушка попросила помощи у пользователей сайта Pikabu. Что она узнала, вы можете посмотреть здесь.