Новосибирский ковидарий получил пугающую посылку из Франции: рассказываем, что было внутри конверта

В январе прошлого года жительница Новосибирска нашла таинственную рукописную записку в новой куртке из магазина Zara. Определить язык с ходу не удалось, автоматический перевод картинки (некоторые приложения позволяют так делать) ничего не дал, поэтому девушка попросила помощи у пользователей сайта Pikabu. Что она узнала, вы можете посмотреть здесь.