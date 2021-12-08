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Тема дняЗагадочная посылка из Франции пришла в ковидарий
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Новосибирский ковидарий получил пугающую посылку из Франции: рассказываем, что было внутри конверта

Врачи не знают, кто точно отправил письмо

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Отправитель на конверте не указан

Отправитель на конверте не указан

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Городская больница № 3 Новосибирска получила странную посылку из Франции. Как рассказал корреспонденту НГС главный врач учреждения Александр Осадчий, конверт получили вчера на почте. Внутри были три фильма ужасов.

— По почтовым маркам определили, что из Франции, но от кого и кому именно — не смогли понять. Нет отправителя и нет получателя, указана только больница. Мы не побоялись вскрыть данный пакет. Его содержимое обескуражило сотрудников. 3 диска — 3 фильма, весьма специфических, на любителя. Так и не смогли решить загадку: кто и для чего прислал в Новосибирский ковидный госпиталь парочку фильмов ужасов, — рассказал Александр Осадчий.

Врачи вскрыли конверт и обнаружили там фильмы

Врачи вскрыли конверт и обнаружили там фильмы

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Первый фильм «Туман» рассказывает историю городка Антонио, где местные жители разграбили и сожгли корабль, перевозивший группу прокаженных. Спустя сто лет их души вернулись в город вместе с густым туманом. Второй диск с классическим фильмом о зомби-апокалипсисе режиссера Джорджа Ромеро, который считается королем зомби-жанра. Третий фильм «Психо» Альфреда Хичкока, считающийся одним из лучших в его карьере. Он рассказывает о расследовании убийства девушки Мэрион.

Диски смотреть врачи не стали и сейчас ломают голову над тем, кто бы мог отправить их. Французы в больнице не лечились. У вас есть идеи?

В январе прошлого года жительница Новосибирска нашла таинственную рукописную записку в новой куртке из магазина Zara. Определить язык с ходу не удалось, автоматический перевод картинки (некоторые приложения позволяют так делать) ничего не дал, поэтому девушка попросила помощи у пользователей сайта Pikabu. Что она узнала, вы можете посмотреть здесь.

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больницапосылкаковидарий
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