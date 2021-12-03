Сколько новосибирцев родились и умерли в ноябре 2021 года? Новая статистика от ЗАГСа

Управление по делам ЗАГС Новосибирской области опубликовало свежую статистику за ноябрь 2021 года. Изучаем документ с данными о смертности, рождаемости и заключенных браках.

По данным ведомства, в минувшем месяце в регионе умерло 4382 человека, а родилось 2341. По сравнению с октябрем в этом месяце смертность увеличилась на 676 человек. Примечательно, что в ноябре 2020 года умерло 5150 человек.

В этом месяце в регионе были зафиксированы 1098 разводов — это меньше, чем в прошлом месяце и в ноябре 2020 года. А вот брак заключили 1229 раз — в сравнении с октябрем 2021 года этот показатель сильно упал. Тогда брак заключили 1700 раз. Зато по сравнению с ноябрем 2020 года этот показатель вырос — было на 96 бракосочетаний больше.