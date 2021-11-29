Настя и ее бежевая Нельси: красавица ослепла после ДТП, завела TikTok и набирает миллионы просмотров

Анастасии Лобастовой было 18 лет, когда она с друзьями попала в аварию. Машина врезалась в столб, и девушка получила серьезные травмы. В реанимации она провела 28 суток, но смогла выкарабкаться. К сожалению, зрение девушки не восстановилось, и ей пришлось учиться жить по-новому. Анастасия завела странички в Instagram и TikTok, где в видео и постах рассказывает о своей жизни. Ролики собирают миллионы просмотров и лайков. А недавно девушка получила собаку-поводыря. Она рассказала корреспонденту НГС о своей жизни и о том, почему никогда нельзя сдаваться.
Посмотрите видео с ее вдохновляющей историей.
«Я потрогала себя, а волос не было — подумала: «Всё, мама меня убьет»
ДТП, в котором Анастасия потеряла зрение, произошло в 2011 году. За руль своей машины она пустила друга, который не справился с управлением. Автомобиль отбросило в столб. Девушка получила очень тяжелые травмы и провела в коме 28 дней.
— В больнице на третьи сутки в коме пропала реакция зрачка на свет. Когда я очнулась, то поняла, что не вижу, но это было не самым страшным для меня, — объясняет Анастасия Лобастова. — Я переживала за своих близких, что они не знают, что со мной случилось. Думала, что они считают меня пропавшей. Переживала, что они расстроятся, когда узнают, что я не вижу. У меня всегда были длинные волосы, и когда я потрогала себя, а волос не было — подумала: «Всё, мама меня убьет».
Сейчас Анастасия уже смеется. Она помнит, как в первый раз к ней в палату пустили родных. Диалог она воспроизводит очень точно. Первой в палату зашла тетя девушки.
— Привет, я здесь, — сказала Анастасия.
— Мы знаем, ты уже 28 дней здесь.
— О, как интересно.
Тетя вышла. Анастасия думала, что женщина просто уступила место в палате другим родственникам, но она не смогла сдержать слез.
— Я была удивлена этому: почему она плачет? Я же жива, всё хорошо. Потом подошла мама, — вспоминает Анастасия.
Девушка также хорошо помнит первый диалог с матерью.
— Мам, волос нет.
— Я вижу.
— Мам, я не вижу.
— Я знаю.
— А стразик на зубике остался.
— Да, это хорошо.
Анастасия помнит, что в больнице ей было очень плохо:
— Мне кололи препараты, на которые у меня была аллергия. И я чувствовала себя очень плохо. И не знаю, зачем врачи сказали родителям: «Ваша девочка, скорее всего, умрет, лучше заберите ее домой, пусть дома умрет». Меня забрали, увезли в другую больницу. Мне стало легче через неделю. Там я поняла, что как только я приеду домой, мне станет легче.
Так и получилось. Дома девушка стала постепенно заново учиться есть, ходить и даже говорить. Через шесть лет после ДТП она стала матерью.
«Уже в полгода моя дочь знала, что нужно давать предметы в руки»
Дочь Анастасии с младенчества знает, что мама не видит. До беременности девушка сомневалась в своем решении, но поговорила с директором новосибирской организации инвалидов «Интеграция» и успокоилась.
— Дети подстраиваются под особенности мамы. Когда я забеременела, я мечтала только о том, чтобы ребенок был здоровым. Я знала, что проблем со зрением не будет, но разные другие есть болезни. Ребенок родился здоровым. И уже в полгода моя дочь знала, что чтобы дать что-то посмотреть маме, надо дать это в ручки. Это довело меня до слез. Малышка, которая только научилась сидеть, понимает, что надо давать в ручки. И сейчас она моя самая большая помощница. Она знает, что мама не видит, естественно. И мама от этого ничуть не хуже, я надеюсь. Она к этому относится спокойно, — рассказала Анастасия.
Она добавила, что дочка всегда убирает игрушки, чтобы их не раздавила и не поранилась мама, а после появления собаки уборка стала проводиться еще тщательнее. Лабрадору очень нравятся детские игрушки.
Раньше Анастасия отказывалась ходить с тростью, но со временем поняла, что это необходимо. Родные до сих пор не отпускают ее из дома одну, поэтому девушка решилась на собаку-поводыря.
— Я отказывалась ходить с тростью, я не считала себя незрячей. Сейчас я не считаю себя слепой, я незрячая. Потому что слепая — это вроде как приговор и не лечится. Когда говоришь незрячая, то надежда еще есть, — признается Анастасия.
Она написала заявление на получение собаки-поводыря, и этим летом девушку пригласили в Москву. Ей представили бежевую собаку породы лабрадор по кличке Нельси. Спустя две недели обучения они приехали в Новосибирск.
Нельси уже знает несколько маршрутов. Для того чтобы выучить дорогу, собаке нужно 3–5 тренировочных походов. Всего собака-поводырь может знать около 50 маршрутов продолжительностью от 5 до 45 минут. Мы решили сходить с Анастасией и Нельси до магазина. На поводке Нельси шалила, старалась обнюхивать и облизывать окружающих, но как только на нее надели специальную шлейку с ручкой, животное изменилось. Лабрадор теперь на работе. Никаких игр и шалостей — только примерное, спокойное поведение.
С собакой незрячие люди ходят по левой стороне навстречу движению потока. Это нужно для безопасности. В левой руке у человека — шлейка собаки, а в правой — трость, которой он проверяет дорогу.
— Кто-то не понимает, что происходит, и если видят, что я иду, они не отходят. Все думают, что я должна обойти. Хотя видно мой взгляд. До последнего иногда люди стоят, пока я не врежусь. Это бывает крайне редко, но тем не менее бывает, — пожимает плечами Анастасия. — Я думала недолго. И членов семьи просто поставила перед фактом — будет собака. Они были особо не против, потому что понимали, какая это возможность для меня быть самостоятельной. Насколько это важно для меня.
Через два месяца после заявки Анастасии позвонили. Она поехала в Москву, где и познакомилась с собакой. Начались тренировки. Обучение длилось две недели. Анастасия и Нельси привыкали друг к другу, и вскоре девушка уже и забыла, как было до появления в ее жизни собаки.
По пути в магазин собака останавливалась у каждого препятствия, а у пешеходного перехода животное подвело Анастасию к знаку.
— Я подумала, как такая огромнейшая собака будет жить у меня дома. Но оказывается, моя собака была самая маленькая и самая толстенькая. Но мы уже худеем, — смеется девушка. — Из ста щенков, по статистике, в работу проводника пойдут только 25–30 щенков. Идет отбор по болезням, по агрессивности и другим характеристикам. Она у меня воспитанная собака, образованная.
Анастасия признается, что без Нельси была ограничена в своих передвижениях. Родные не отпускали ее одну даже в садик за дочерью. А с собакой девушка будет теперь забирать ее одна.
— Я не могу сказать каждому: не сомневайся, бери собаку, потому что это большая ответственность. У меня есть опыт работы с животными. Я знаю такие случаи, когда собаку-проводника брали, сдавали экзамен, а дома садили собаку на цепь, — возмущается Анастасия.
Нельси прекрасно справилась со своей задачей. Мы без происшествий дошли до магазина и вернулись обратно погулять во дворе.
Анастасия ведет блог в Instagram и снимает видео для TikTok о том, как учиться жить заново после потери зрения. Ее ролики набирают миллионы просмотров. Один из них — про то, как девушка знакомилась с лабрадором, — набрал 11 миллионов просмотров.
— Я рассказываю о том, что есть люди с инвалидностью, и они не сидят дома. Человек незрячий — это не тот, кто сидит в шляпе и пальто на лавочке и грустно смотрит вдаль. Мы можем быть такими же активными и жизнерадостными людьми. Не сидим дома, выходим на улицу и добиваемся очень многого. Нам стоит только чуть-чуть помочь, — объясняет девушка. — Не нужно опускать руки ни в какой ситуации. Есть выход всегда и везде. Хочу, чтобы все люди были счастливы и не теряли внутренний оптимизм, шли вперед и помогали друг другу.
Часто в соцсетях девушка сталкивается с неожиданными комментариями.
— Спрашивают: «А что ты тогда моргаешь? Незрячие не моргают». И мне так странно это читать. Спрашивают, плачу я или нет. Глаза-то у меня здоровые, конечно, могу плакать. Я хочу на Алтай. Мне пишут: «Что тебе там делать? Ты не видишь — какая тебе разница, где ты?» Но как рассказывают другие люди, на Алтае другой воздух и энергетика, и это хочется почувствовать прям внутри себя, — рассказывает Анастасия. — Часто говорят: «Ты смотришь за тростью». Я объясняю, что веду себя естественно, потому что знаю, как это выглядит. Снятся сны? Снятся. Красочные, яркие. Для меня не важно сейчас уже, красивый человек или нет. Для меня это понятие уже не существует. Но интересно посмотреть форму бровей, скулы, какой нос, у подруг интересен цвет волос, стрижка, фигура. Конечно, потрогав человека, я не могу сказать, красивый он или нет, но представить его могу.
Девушка верит, что однажды сможет видеть, и надеется, что ученые научатся восстанавливать зрительный нерв. Сейчас она разучивает новые маршруты с Нельси и мечтает, что в будущем сможет больше путешествовать.
— Нет таких операций, которые восстанавливают зрительный нерв. Но я надеюсь, что когда-нибудь их начнут делать. Естественно, я хочу вернуть свое зрение и хочу больше путешествовать. Хочется новых ощущений и быть лучшей мамой для дочки. Хочу, чтобы счастье, которое внутри меня есть, оно умножалось. И по возможности делиться им с другими людьми.
Пока готовилась публикация, TikTok заблокировал аккаунт девушки «за нарушения». Анастасия не знает причину блокировки, пытается восстановить аккаунт, но думает, что это не получится, поэтому завела новую страницу @stasi_golden.
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