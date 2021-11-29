Настя и ее бежевая Нельси: красавица ослепла после ДТП, завела TikTok и набирает миллионы просмотров

«Я потрогала себя, а волос не было — подумала: «Всё, мама меня убьет»

ДТП, в котором Анастасия потеряла зрение, произошло в 2011 году. За руль своей машины она пустила друга, который не справился с управлением. Автомобиль отбросило в столб. Девушка получила очень тяжелые травмы и провела в коме 28 дней.

— В больнице на третьи сутки в коме пропала реакция зрачка на свет. Когда я очнулась, то поняла, что не вижу, но это было не самым страшным для меня, — объясняет Анастасия Лобастова. — Я переживала за своих близких, что они не знают, что со мной случилось. Думала, что они считают меня пропавшей. Переживала, что они расстроятся, когда узнают, что я не вижу. У меня всегда были длинные волосы, и когда я потрогала себя, а волос не было — подумала: «Всё, мама меня убьет».

Сейчас Анастасия уже смеется. Она помнит, как в первый раз к ней в палату пустили родных. Диалог она воспроизводит очень точно. Первой в палату зашла тетя девушки.

— Привет, я здесь, — сказала Анастасия.

