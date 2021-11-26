«300 лет мне эта слава не нужна». Инвалид, создавший подъемник для своей коляски, больше всего боится помощи чиновников

— Есть ли какой-то вариант, как можно вам помочь, чтобы было удобно?



— Я на два варианта сначала согласился: частный дом и лифт, который они сами предложили. Его на том же месте сделать, принцип тот же самый, та же самая лебедка, просто защита на тросах есть, направляющие и площадка, чтобы заезжать. Можно упростить и удешевить, просто площадку сделать, и всё. У меня всё есть — площадку забетонировать и сделать упор. Всё в их власти.

Панин (мэр Тимашевска. — Прим. ред.) сразу выступил, что никаких проблем нет и всё в порядке. Потом мне ребята рассказали, что он уже начал говорить, что непонятно всё, может, надо запатентовать, будем смотреть. Наверное, с Москвы давят на них. Но они сами заикнулись про лифт, не я даже предлагал. Второй вариант — это частный дом, но там ты один. Тут у меня сын рядом, детвора.



— Журналисты вас часто беспокоят?



— Первый день до шести вечера сидели, на второй день тоже с утра началось опять. Телевидение, потом прокуратура и администрация ждали, пока все разъедутся. Потом на третий день следователи пришли. Просто представьте, сколько было их первый раз. Они все в квартиру как завалились. 300 лет мне эта слава не нужна, тихо-мирно опускался, никто не трогал. У меня такая голова, они все камерами тычут, микрофон в лицо, квадрокоптером чуть в лобешник не зарядили. Начал снимать, как я спускаюсь, за мной сюда шел, прям над головой пролетел.

Многие каналы звонят и говорят, что держат ситуацию на контроле, чтобы мне не убрали мой подъемник. Если начнут препоны какие-то чинить, будем поднимать СМИ. Всё на нервах, задолбали, не трогали бы уже меня. Пусть придет технадзор и напишет, что всё в порядке. Я ж говорю, я крановщик и электрик, я знаю все механизмы. Никому не угрожает, всё сделано добротно, подшипники широкие нашел, чтобы площадь опоры была больше. Я могу чуть усилить трос.

