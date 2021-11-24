Заразные споры. Почему в эпоху QR-кодов и обязательной вакцинации появилось так много борцов за свободу

Собеседник 74.RU подчеркивает, что у человека, которого заставляют делать то, чего он активно не хочет, всегда возникает желание обмануть. В данном случае форма обмана — это приобретение фиктивных QR-кодов и медотводов.

— Вот и всё, что мы получаем: кто кого обхитрит, — констатирует Анатолий Меренчук. — Люди всегда будут сопротивляться путем лжи и обмана, поэтому власть, действуя таким образом, увеличивает число граждан, желающих ее обмануть. Нам нужно общество врунов?

«Это вызывает непонимание у людей»

Бывший директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), кандидат философских и доктор политических наук Сергей Зырянов говорит, что какой-то процент населения страны всегда занимал позицию, связанную с защитой своих прав и свобод. В зависимости от ситуации число таких людей волнообразно меняется: их становится то чуть больше, то чуть меньше.

— Сейчас правительство начинает говорить о введении новаций, связанных с возможностью вести привычную свободную жизнь, без документов ходить в магазины, ездить на общественном транспорте. Теперь эти действия предлагают сопровождать демонстрацией QR-кода и паспорта. Конечно, это вызывает непонимание у людей, недоверие, и естественная реакция у значительной группы жителей — несогласие с этим предложением, готовность обращаться к президенту, — комментирует эксперт. — В начале ноября более 30 коллективных обращений было подано в адрес президента. Я смотрел тексты этих писем, которые были доступны в интернете, и там говорилось о том, что люди готовы защищать свои права в Конституционном суде. Я думаю, что до этого дело дойдет, что какая-то часть граждан будет обращаться в Конституционный суд — и это будет не один человек, а значительное количество людей. Суд вынужден будет рассмотреть вопрос о правильности, правомерности действий правительства в решении вопроса защиты здоровья россиян (на этой неделе в один из городских судов в Челябинской области поступил коллективный иск к губернатору Алексею Текслеру — авторы заявления потребовали отменить ковидные ограничения и привлечь главу региона к ответственности. — Прим. ред.).