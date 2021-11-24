Заразные споры. Почему в эпоху QR-кодов и обязательной вакцинации появилось так много борцов за свободу

В ответ на введение QR-кодов и обязательной вакцинации в Челябинской области, как и в других регионах России, появилось немыслимое количество поборников прав человека. Этих людей легко узнать: они оккупируют комментарии под любым постом или новостью, связанной с коронавирусом, ругаются с охранниками в ТРК, апеллируют к Конституции и твердят о свободах. Иногда даже идут на крайние меры. Например, не так давно в Магнитогорске покупатель на просьбу кассира предъявить QR-код и надеть маску достал нож. Мы поговорили с учеными о том, почему ковидная тема стала такой наэлектризованной и откуда взялось столько недовольных (или нам просто кажется, что их много?).
«Это внутренний, природный протест»
Директор Департамента политологии и социологии Уральского федерального университета, доктор философских наук Анатолий Меренков уверен: происходящее сейчас — результат того, что человеку впервые с момента распада СССР не оставили выбора в таком важном вопросе, как состояние его здоровья.
— Когда людей в условиях демократии 30 лет приучали к свободе в принятии решений хоть в каких-то сферах — и вдруг эта свобода неожиданно исчезает, естественно, возникает внутреннее сопротивление, — рассуждает эксперт. — Противоречие между прежними стереотипами, которые формировались десятилетиями, и новой ситуацией уничтожает все представления человека о границах возможного и невозможного, доступного и недоступного. Такое происходит не только у нас, но и в других странах. Это внутренний, природный протест — человек восстает против того, что его жестко штампуют, подчиняют каким-то правилам.
Анатолий Меренков отмечает, что сейчас человек вынужден подчиняться требованиям, которые ему непонятны и не дают гарантии положительного результата. По мнению ученого, градус напряженности повышает осознание того, что многие заболевают даже после прививки, в то же время вирус часто не затрагивает людей с сильным иммунитетом, которые не прошли вакцинацию.
— Человеку не дали выбора. Хочу ли я жить безопасно, сделав прививку, или я не хочу жить? Между прочим, этот аргумент очень сильный. Можно использовать его в работе с теми, кто не вакцинировался, — считает доктор философских наук. — И тогда я выбираю: может быть, я заболею, умру, но я сам сознательно пошел на это. Более того, я готов дать расписку.
Эксперт обращает внимание, что ситуацию усугубляет тот факт, что даже в медицинском сообществе нет единого мнения по поводу вакцинации. Некоторые врачи уверены: делать прививку от коронавируса не нужно. Они готовы аргументировать свою позицию, но те, кто принимает решения, их не слушают и не выходят на диалог.
— Логика работы с населением по вакцинации очень странная. Она привычна для власти, но оказалось, что в таком формате дальше нельзя действовать, — объясняет директор Департамента политологии и социологии УрФУ. — Люди привыкли доверять тем, кто считается специалистом. Можно ли считать специалистами только тех, кто работает в Роспотребнадзоре? Есть же и другие профессионалы. Почему бы сначала в медицинском сообществе не обсудить этот вопрос со сторонниками и противниками вакцинации, чтобы они могли представить свои аргументы? Мог быть найден какой-то консенсус. То, что мы наблюдаем сейчас, — это профессиональный эгоизм: «Я имею абсолютно правильное мнение, все мнения других неверны!» Как тут не сопротивляться? Это неумение работать с людьми, неумение убеждать и, я бы даже сказал, унижение науки. В науке же есть разные позиции.
Собеседник 74.RU подчеркивает, что у человека, которого заставляют делать то, чего он активно не хочет, всегда возникает желание обмануть. В данном случае форма обмана — это приобретение фиктивных QR-кодов и медотводов.
— Вот и всё, что мы получаем: кто кого обхитрит, — констатирует Анатолий Меренчук. — Люди всегда будут сопротивляться путем лжи и обмана, поэтому власть, действуя таким образом, увеличивает число граждан, желающих ее обмануть. Нам нужно общество врунов?
«Это вызывает непонимание у людей»
Бывший директор челябинского филиала Российской академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС), кандидат философских и доктор политических наук Сергей Зырянов говорит, что какой-то процент населения страны всегда занимал позицию, связанную с защитой своих прав и свобод. В зависимости от ситуации число таких людей волнообразно меняется: их становится то чуть больше, то чуть меньше.
— Сейчас правительство начинает говорить о введении новаций, связанных с возможностью вести привычную свободную жизнь, без документов ходить в магазины, ездить на общественном транспорте. Теперь эти действия предлагают сопровождать демонстрацией QR-кода и паспорта. Конечно, это вызывает непонимание у людей, недоверие, и естественная реакция у значительной группы жителей — несогласие с этим предложением, готовность обращаться к президенту, — комментирует эксперт. — В начале ноября более 30 коллективных обращений было подано в адрес президента. Я смотрел тексты этих писем, которые были доступны в интернете, и там говорилось о том, что люди готовы защищать свои права в Конституционном суде. Я думаю, что до этого дело дойдет, что какая-то часть граждан будет обращаться в Конституционный суд — и это будет не один человек, а значительное количество людей. Суд вынужден будет рассмотреть вопрос о правильности, правомерности действий правительства в решении вопроса защиты здоровья россиян (на этой неделе в один из городских судов в Челябинской области поступил коллективный иск к губернатору Алексею Текслеру — авторы заявления потребовали отменить ковидные ограничения и привлечь главу региона к ответственности. — Прим. ред.).
А может, те, кто озвучивает возражения по поводу принимаемых антиковидных мер, — это группа вечно недовольных людей, которые просто нашли новый повод для возмущения? По мнению Сергея Зырянова, такая оценка несправедлива. Эксперт считает, что о правах сейчас заявляют те, кто более грамотен, информирован и занимает независимую позицию.
Но почему именно сейчас поборников Конституции стало так много? Собеседник 74.RU уверен: дело в том, что речь идет не об абстрактных правах и свободах, а о защите жизни и здоровья — самой главной ценности россиян.
— Право на здоровье и медицинское обслуживание имеет, по данным социологических опросов, самое важное значение среди всех прав и свобод гражданина, — указывает доктор политических наук. — Это и объясняет высокую степень активности граждан, несогласных ставить прививку, получать QR-коды и пользоваться ими, понуждает людей становиться на защиту своей позиции. Здесь они, естественно, обращаются к Конституции, правам и свободам, что они свободные люди, что нельзя их принуждать и так далее, и тому подобное.
Летом 2018 года фонд «Общественное мнение» проводил исследование по России и задавал респондентам вопрос о том, какие из прав и свобод, гарантированных Конституцией, являются, на их взгляд, самыми важными. Большинство участников опроса выделили право на обеспечение медицинской помощи (78%), право на образование (62%) и право на жилище и его справедливую оплату (53%). А вот свободу слова, например, отметили всего 20%, свободу совести и право самостоятельно выбирать религию — 8%.
И хотя недовольство антиковидными мерами есть во всём мире, Россия оказывается в особом положении из-за (не)сформировавшейся культуры защиты интересов. Сергей Зырянов отмечает, что в европейских странах (таких, например, как Германия, Бельгия, Франция) люди организованно выражают свое недовольство. По выходным там проходят достаточно большие митинги против ковид-паспортов.
— Это один из способов снять напряжение в обществе — возможность выйти на улицу и громко вместе с другими такими же людьми заявить свое несогласие с чем-то, — объясняет бывший директор челябинского филиала РАНХиГС. — У нас, с одной стороны, такая культура не сформировалась, но с другой стороны, государство делает всё, чтобы люди на улицы со своими настроениями не сильно выходили. Это приводит к тому, что недовольство оказывается латентным, скрытым, оно накапливается и может вырваться совершенно неожиданно, по какому-то поводу и непонятно куда. Лучше давать возможность людям говорить открыто, публично о каждой проблеме, доносить до властей свою позицию, чтобы власть видела и слышала, чем именно люди недовольны и какие шаги они предлагают.
Правда, нужны еще и разумные шаги навстречу, но в России власти к этому не всегда готовы, говорит эксперт. Они скорее ориентированы на то, чтобы до конца продавливать выработанную однажды позицию и реализовывать ее во что бы то ни стало.
— А где гарантия, что эта позиция взвешенная, рациональная, правильная, эффективная, в конце концов? — задается риторическим вопросом Сергей Зырянов.
«Ограничение входа в торговые центры — удар по базовым потребностям»
Происходящие в обществе волнения можно объяснить и с точки зрения психологии.
— В действительности это реакция на депривацию — нарушение удовлетворения витальных потребностей, — отмечает доцент Института образования и практической психологии Челябинского госуниверситета, доктор психологических наук Екатерина Забелина. — По сути, ограничение входа в торговые центры — удар именно по базовым потребностям. Люди были не готовы к тому, что перекроют так быстро, жестко.
По словам психолога, ограничения наложились на общий эмоциональный фон, который в последние полтора-два года был достаточно негативным.
— С одной стороны, это страх. Мы периодически слышим, сколько людей заболело, умерло. Родные, родственники, друзья, знакомые знакомых находятся где-то в реанимации, на грани жизни и смерти, — говорит собеседница нашего издания. — С другой стороны, существует недоверие к власти. Человек, например, спрашивает себя: «Что я даю государству и что государство дает мне?» И если в его субъективном восприятии нет баланса, то начинаются такие негативные реакции.
Не стоит упускать из внимания и то, что мы говорим о массовых протестных настроениях, а значит, речь идет о психологии толпы. Одна из ее особенностей в том, что эмоции распространяются очень быстро.
В итоге возникает очень бурный и эмоциональный протест. Психолог отмечает, что в числе тех, кто громко реагирует на антиковидные меры, действительно есть разные люди. Среди них и антиваксеры, и приверженцы конспирологических теорий, и негативисты, которые всегда против всего. Таких людей немало, но не большинство.