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«Соседи теперь крестятся». Поклонник Толкина водрузил на заборе у своего дома пять монахов из «Властелина колец»

Но на этом 33-летний хозяин останавливаться не намерен

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Юрий Попов всегда хотел необычный забор

Юрий Попов всегда хотел необычный забор

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Сказочно-пугающий арт-объект появился в поселке Круглое, расположенном по дороге к аэропорту Челябинска. Пять черных статуй украшают частный дом 33-летнего Юрия Попова, специалиста по тюнингу и прокачке авто. Он рассказал нам о своей задумке и признался, что некоторые соседи теперь крестятся при виде его творчества.

— Я вообще люблю сказки, в частности «Гарри Поттера» и особенно «Властелина колец», поэтому персонажи взяты оттуда, — улыбается Юрий. — Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас.

Каждая фигура обошлась Юрию в 8 тысяч рублей

Каждая фигура обошлась Юрию в 8 тысяч рублей

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Они сделаны из мешковины, вымоченной в цементе

Они сделаны из мешковины, вымоченной в цементе

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Хозяин дома любит «Властелина колец», поэтому решил сделать персонажей для забора из этого фильма

Хозяин дома любит «Властелина колец», поэтому решил сделать персонажей для забора из этого фильма

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Юрий говорит, что одна фигура обошлась ему в восемь тысяч рублей.

— Я нашел мастера по объявлению в интернете, привез ему свой материал, и он всё сделал достаточно быстро, — продолжает Юрий. — Забавный момент был, когда я их забирал. Я накрыл фигуры тканью и загрузил в прицеп, по дороге накидка слетела, поэтому я даже не знаю, что там люди думали.

Монахи несколько часов постояли во двора перед домом, а потом Юрий приварил их к столбам

Монахи несколько часов постояли во двора перед домом, а потом Юрий приварил их к столбам

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Жена Юрия до последнего не знала, что он задумал.

— Я ей не рассказывал, думал, вдруг будет против — лучше избежать конфликтной ситуации. Когда это всё установил, она была на работе и приехала в тот день домой на такси. Они вместе с таксистом были, конечно, удивлены. Она даже шокирована была. Спросила: «Что это?» Я говорю: «Это охранники наши».

Юрию 33 года, у него есть жена и двое маленьких детей. Семье идея понравилась

Юрию 33 года, у него есть жена и двое маленьких детей. Семье идея понравилась

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Многие соседи по улице позитивно восприняли такой необычный забор. Юрия даже любя прозвали местным Гарри Поттером. Но нашлись и те, кому такое соседство не по душе.

— Зачем это надо — как на кладбище Смерти, стоящие с мечами в руках, — говорит Екатерина, которая живет в доме напротив. — Просто жуткое зрелище, выбивающееся из общей массы нормальных домов и заборов.

Некоторые соседи не оценили задумку Юрия и сравнили улицу с кладбищем

Некоторые соседи не оценили задумку Юрия и сравнили улицу с кладбищем

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— Да какое кладбище? Это же из сказки, — возражает другая соседка. — Это один в один монахи из «Властелина колец», очень красиво. Это его частная собственность, пусть что хочет, то и делает. Я уже бабушка в возрасте, но мне очень нравится. Была бы возможность, мы бы так же сделали.

«Да какое кладбище? Это же из сказки», — спорят между собой жители поселка

«Да какое кладбище? Это же из сказки», — спорят между собой жители поселка

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Юрий не обращает внимания на споры соседей и планирует в скором времени украсить забор еще совой или вороном. Птица будет выполнена в подобной технике. А к монахам, а точнее назгулам, «призракам кольца», хозяин планирует подвести свет так, чтобы их лица подсвечивались в темноте.

Юрий показывает, что в этом месте появятся еще фонари, которые будут подсвечивать лица фигур

Юрий показывает, что в этом месте появятся еще фонари, которые будут подсвечивать лица фигур

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Всего монахов пять — одного не видно на фото

Всего монахов пять — одного не видно на фото

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арт-объектсоседи жалуются«Властелин колец»
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