«Соседи теперь крестятся». Поклонник Толкина водрузил на заборе у своего дома пять монахов из «Властелина колец»

Сказочно-пугающий арт-объект появился в поселке Круглое, расположенном по дороге к аэропорту Челябинска. Пять черных статуй украшают частный дом 33-летнего Юрия Попова, специалиста по тюнингу и прокачке авто. Он рассказал нам о своей задумке и признался, что некоторые соседи теперь крестятся при виде его творчества.

— Я вообще люблю сказки, в частности «Гарри Поттера» и особенно «Властелина колец», поэтому персонажи взяты оттуда, — улыбается Юрий. — Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас.