«Соседи теперь крестятся». Поклонник Толкина водрузил на заборе у своего дома пять монахов из «Властелина колец»

Сказочно-пугающий арт-объект появился в поселке Круглое, расположенном по дороге к аэропорту Челябинска. Пять черных статуй украшают частный дом 33-летнего Юрия Попова, специалиста по тюнингу и прокачке авто. Он рассказал нам о своей задумке и признался, что некоторые соседи теперь крестятся при виде его творчества.
— Я вообще люблю сказки, в частности «Гарри Поттера» и особенно «Властелина колец», поэтому персонажи взяты оттуда, — улыбается Юрий. — Я всегда хотел необычный забор, а то у многих просто профлист или кирпич — неинтересно. Стал задумываться о каких-нибудь фигурах, но статуи стоят дорого, поэтому пришла идея сделать таких монахов из простого материала. Это мешковина, вымоченная в цементе и поставленная на каркас.
Юрий говорит, что одна фигура обошлась ему в восемь тысяч рублей.
— Я нашел мастера по объявлению в интернете, привез ему свой материал, и он всё сделал достаточно быстро, — продолжает Юрий. — Забавный момент был, когда я их забирал. Я накрыл фигуры тканью и загрузил в прицеп, по дороге накидка слетела, поэтому я даже не знаю, что там люди думали.
Жена Юрия до последнего не знала, что он задумал.
— Я ей не рассказывал, думал, вдруг будет против — лучше избежать конфликтной ситуации. Когда это всё установил, она была на работе и приехала в тот день домой на такси. Они вместе с таксистом были, конечно, удивлены. Она даже шокирована была. Спросила: «Что это?» Я говорю: «Это охранники наши».
Многие соседи по улице позитивно восприняли такой необычный забор. Юрия даже любя прозвали местным Гарри Поттером. Но нашлись и те, кому такое соседство не по душе.
— Зачем это надо — как на кладбище Смерти, стоящие с мечами в руках, — говорит Екатерина, которая живет в доме напротив. — Просто жуткое зрелище, выбивающееся из общей массы нормальных домов и заборов.
— Да какое кладбище? Это же из сказки, — возражает другая соседка. — Это один в один монахи из «Властелина колец», очень красиво. Это его частная собственность, пусть что хочет, то и делает. Я уже бабушка в возрасте, но мне очень нравится. Была бы возможность, мы бы так же сделали.
Юрий не обращает внимания на споры соседей и планирует в скором времени украсить забор еще совой или вороном. Птица будет выполнена в подобной технике. А к монахам, а точнее назгулам, «призракам кольца», хозяин планирует подвести свет так, чтобы их лица подсвечивались в темноте.