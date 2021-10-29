В Нарымском сквере появился бесплатный туалет — мэрия судилась за него несколько лет

В Нарымском сквере начал работать бесплатный туалет
В Нарымском сквере в центре Новосибирска начал работать бесплатный общественный туалет. Об этом сообщает муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».
— На территории сквера начал функционировать бесплатный общественный туалет, расположенный в здании на улице Челюскинцев, 23 на цокольном этаже со стороны сквера, — указано на сайте.
Туалет обслуживает МКУ «Горзеленхоз», график работы — каждый день с 12:00 до 20:00.
Мэрия пыталась отсудить уборную у кафе, расположенного в этом же здании, несколько лет. С 1969 года в этом месте был общественный туалет. В 2011 году мэрия позволила частному застройщику снести его и построить на его месте кафе:
— В качестве компенсации за снос объекта застройщик предоставляет в муниципальную собственность Новосибирска помещение площадью не менее 126,6 квадрата, оборудование для использования под общественный туалет, расположенное на цокольном этаже во вновь выстроенном здании детского кафе с помещениями общественной уборной, — говорится в решении.
Строительство кафе было завершено только в 2018 году. Тогда же в июле мэрия обратилась к компании с требованием передать им туалет, но застройщик отказывался.