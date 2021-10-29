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В Нарымском сквере появился бесплатный туалет — мэрия судилась за него несколько лет

Он находится на территории детского кафе

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Обслуживать уборную будет «Горзеленхоз»

Обслуживать уборную будет «Горзеленхоз»

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В Нарымском сквере начал работать бесплатный туалет

В Нарымском сквере в центре Новосибирска начал работать бесплатный общественный туалет. Об этом сообщает муниципальный портал «Зеленый Новосибирск».

— На территории сквера начал функционировать бесплатный общественный туалет, расположенный в здании на улице Челюскинцев, 23 на цокольном этаже со стороны сквера, — указано на сайте.

Туалет обслуживает МКУ «Горзеленхоз», график работы — каждый день с 12:00 до 20:00.

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Мэрия пыталась отсудить уборную у кафе, расположенного в этом же здании, несколько лет. С 1969 года в этом месте был общественный туалет. В 2011 году мэрия позволила частному застройщику снести его и построить на его месте кафе:

— В качестве компенсации за снос объекта застройщик предоставляет в муниципальную собственность Новосибирска помещение площадью не менее 126,6 квадрата, оборудование для использования под общественный туалет, расположенное на цокольном этаже во вновь выстроенном здании детского кафе с помещениями общественной уборной, — говорится в решении.

Строительство кафе было завершено только в 2018 году. Тогда же в июле мэрия обратилась к компании с требованием передать им туалет, но застройщик отказывался.

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городская средатуалет
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