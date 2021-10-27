Квартира за 560 тысяч, пачки денег под расписку и кирпичная «элитка»: какой была Россия, когда вы пошли в школу

Москва не сразу строилась. Как и Уфа, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск и другие российские города. Мы запускаем новый проект «Архитектура перемен» о развитии жилищного рынка в эпоху перемен. За последние 20 с лишним лет в стране произошли события, кардинально изменившие как сознание людей, так и облик городов. Кризисные периоды сменялись сытыми годами, появилась ипотека. Начнем с ярчайшего события конца
98-й год. Удар по всем рынкам
В августе
— С 17 августа к концу года курс доллара взлетел с 6 до 20 рублей, — вспоминает Елена Недоспасова, собственник АН «Инженер». — И этот кризис не мог не сказаться на рынке недвижимости. С тех пор начали активно расти цены на всё.
Если до дефолта жилье стоило относительно недорого: например, квартиру в Красноярске, по словам директора по развитию компании «Жилфонд» Максима Омельянчука, можно было купить за 4—
Одной из отраслей, которая наиболее тяжело пережила кризисные времена, была строительная. И она же одной из первых начала быстро восстанавливаться.
— Во-первых, инвесторы, которые прогорели на облигациях, обратили пристальное внимание на стройку. Во-вторых, банковский сектор начал выдавать кредиты под приемлемые проценты, — поясняет ситуацию в стране генеральный директор «ЛСР. Недвижимость — Урал» Владимир Крицкий.
Для покупки квартир брали обычные потребительские кредиты, но банки выдавали их осторожно и не всем, вспоминает тюменец Вадим Фоминцев.
Ипотека только родилась — ее не поняли
Закон об ипотеке приняли в июле 1998 года, аккурат перед дефолтом. Новая финансовая услуга не вызвала ожидаемого ажиотажа. Даже наоборот:
— Только что случился кризис. Тогда были высокие риски и высокие процентные ставки — уровень держался на 35–40% годовых. И как вы себе представляете, что кто-то будет брать ипотеку на 20 лет с такими процентами? Если взять квартиру за условные
Первые ипотеки начали оформлять только в
— Жилье искали по объявлениям в рекламных газетах. Каждая квартира имела свою какую-то мутную историю по продажам. Но цены росли с каждым днем, и я мог дождаться, когда на мои доллары нельзя будет купить даже комнату в деревянной коммуналке. Сделка — это было что-то! Передача пачки долларов в машине риелтора в присутствии незнакомого мне мужчины. Расписка от руки на тетрадном листочке, никаких тебе нотариусов. Но мне попались порядочные люди, которые не «кинули лоха».
До середины нулевых с ипотекой не сталкивались и в Красноярске. Директор по развитию компании «Жилфонд» Максим Омельянчук вспоминает, что слышал это слово разве что от американских банкиров, которые приезжали в Сибирь:
— Они рассказывали, как это хорошо, удобно и изменит мир. Звучало как история, которая с нами никогда не случится.
Первую ипотеку в Новосибирске оформил юрист «Жилфонда» Олег Сахно в 2002 году. Процедура была очень длительной и дорогостоящей: непонятная для заемщика бумажная волокита перекладывалась на агентство, разумеется, не бесплатно.
— Было очень тяжело уговорить продавца, — рассказывает Сахно. — Ну представьте: вы — продавец. Вы получили 20% — стандартный первоначальный взнос. Первая наша квартира по ипотеке стоила
Покупатель же всё это время проводит в тревожном ожидании: денег уже нет, потому что без залога продавцы с ипотекой наотрез отказывались работать, а квартиры еще нет. И неизвестно, будет ли: банк ведь может и отказать в кредите. В этом случае придется ждать, пока всю эту длительную процедуру проведут в обратном порядке, а вот получить обратно залог можно было не всегда: продавец в зависимости от договоренностей мог не возвращать залог, тем более что потерял два месяца — упущенная выгода.
Тем не менее уже эти первые ласточки ипотеки разогрели строительный рынок.
«Застройщик сам выбирал, кому продать дом»
Ипотека стала мощным драйвером для жилищного строительства. Спрос требовал предложения. Правда, не всем городам это пошло на пользу. По словам экспертов, застройка в начале нулевых превратилась в полный хаос.
— Конец
Архитектор Александр Плеханов подтверждает: конец
Финансирование определяло, каким получится здание. В тех проектах, на которые денег давали достаточно, возникали классические элементы, колоннады, огромные стеклянные фасады с зеркальным стеклом, интересные силуэты. Параллельно возводились откровенно слабые объекты, где роль архитектора была малооплачиваемой и, следовательно, незначительной. По оценке Бориса Уборевича-Боровского, такие непроработанные здания сильно подпортили облик городов, что видно до сих пор.
— Дом сначала строился, а потом продавался. Часто бывало, что директор строительной компании сам выбирал, кому продать. Всё продавалось на корню. Можно сказать, не глядя на качество. Потребность в жилье была огромная. Это была точечная застройка по всем районам: и центр города, и окраина, — вспоминает Андрей Панасюк, гендиректор тюменской компании UP ConsAllt.
«Выжившие» богатые должны жить хорошо
Одним из маркеров дефолтной эпохи стала, как это ни странно, роскошь. «Элитки» успели построить не так много. Но она запомнилась.
Дмитрий Яскорский, бывший в то время главным архитектором Архангельска, подтверждает, что многие строители возводили многоквартирные дома в первую очередь для себя, а материалы доставали по бартеру:
— С конца
Хорошо запомнил это время и генеральный директор екатеринбургской компании «Атлас Девелопмент» Владимир Городенкер. По его словам, в начале нулевых в Екатеринбурге стали появляться проекты полностью кирпичных многоэтажных домов без утеплителя. И в жару, и в лютый холод в таких домах было комфортно. С течением времени полностью кирпичные дома перестали строить в силу дороговизны, а те, что успели возвести, получили статус элитных.
Не всегда дорогое жилье получалось красивым. Были и откровенно бестолковые эксперименты. Например, в Ярославле, в районе пересечения улиц Большой Октябрьской и Республиканской, есть несколько домов с выступающими формами. Идея архитектора заключалась в том, чтобы таким образом сделать шумозащиту от проходящих мимо трамваев. Илья Клягин, архитектор, заместитель директора проектной организации «Концептор», описывает их так:
— Были элементы с башенками, флигелями, резными окошечками — причем всё это пытались делать из силикатного кирпича. Выглядело странно, а иногда и ужасно. Вскоре поняли, что это тупиковый путь, так как строить очень дорого, а жить в таких домах иногда просто неудобно.
Пожив в тесных хрущевках, захотели простора и новосибирцы: больших холлов, двухуровневых квартир. Спрос был небольшой, но когда он не насыщен, можно максимум прибыли получить, поясняет управляющий компанией «Жилфонд» Александр Чернокульский.
— В Челябинске что хотят, то и строят, это касается всех периодов времени. У нас нет хорошей градостроительной концепции, поэтому в городе засилье панелек
Рынок больших квартир быстро потерял актуальность. Всё-таки не так много было состоятельных людей, которые в них нуждались. А вот простому люду доступных квадратных метров отчаянно не хватало, но очень хотелось. Для застройщиков и эти сравнительно небольшие деньги не были бы лишними. Что, если новостройки клепать попроще, этажей строить больше, а квартиры нарезать помельче?
Обычным людям не хватало жилья
— Нижний Новгород испытал на себе все прелести уплотненной жилищной застройки — дома строили на любом свободном участке. К середине
— Рядовые архангелогородцы нуждались в квартирах, и на рынке произошла переориентация на бюджетное жилье, строительство малогабаритных квартир. Стали популярны дома с однокомнатными и двухкомнатными квартирами. Где-то с 2005 года началась такая тенденция, и по сегодняшний день она только усиливается, — утверждает Дмитрий Яскорский.
В 2004 году власти Красноярского края начали бить тревогу: квадратов строилось очень мало, а 60% населения региона нуждалось в улучшении жилищных условий. Строительство новых районов в Красноярске шло очень медленно. Архитектор и руководитель проектной мастерской «А2» Борис Шаталов вспоминает, что жилой комплекс бизнес-класса «Кода» на Взлетке, состоящий из 2 домов, возводили 13 лет. Причина — как раз в привлечении живых денег.
Строители — раздолбаи
В Тюмени, наоборот, строилось всё быстро. Андрей Панасюк утверждает, что здания того времени — дело рук начинающих строителей. Люди без опыта мало задумывались о том, как жилье потом будет эксплуатироваться. Дома возникали будто ниоткуда — и порой качество оставляло желать лучшего.
Разрешения на строительство выдавали, но фактически строили не по проекту, объясняет пермский архитектор Виктор Щипалкин. По его словам, был ощутимый зазор между тем, что одобрили, и тем, что реально сдавали в эксплуатацию:
— Заменяли материалы, увеличивали этажность на пару этажей. Например, в Мотовилихе торговый центр должен был быть трехэтажным, а застройщик добавил этаж — это яркий пример. Обычно экономили по мелочи. Качество от некачества отличается совсем чуть-чуть: там — процент, здесь — два-три, а в итоге набирается существенно.
Это сейчас используется комплексный подход, проекты для строительства недвижимости согласуются архитектурным советом. Новый объект должен гармонировать с остальной окружающей застройкой, чтобы город не выглядел аляповато, сравнивает Михаил Иванов, генеральный директор Нижегородской девелоперской компании.
— Вообще, конечно, в то время никто не думал о благоустройстве, это было второстепенным. Главное было — сдать квадратные метры. И класс жилья не определяли. Жилье и жилье. При этом желающих переехать в новостройки было много, цена была не такая большая, астрономических цифр не было, — говорит архитектор Михаил Вяткин.
Застройщик массового жилья диктовал рынку правила. Строить можно было спустя рукава, потому что альтернативы для покупателя не предвиделось. В Уфе, по воспоминаниям Иван Зорина, представителя группы компаний «ЖилСтройИнвест», «строили худо»: мало и очень скучно, возводили однотипные и серые дома без каких-либо интересных решений — как архитектурных, так и технологичных:
— Никто из застройщиков особо не заморачивался, потому что зачем что-то придумывать, если и так купят.
Города лишаются слепых зон
Бессмысленная и беспощадная застройка позволила освоить ранее недоступные территории, вспомнить о забытых пространствах, снова включить их в городскую среду.
Архангельск был занят решением уникальной проблемы, когда рынок земли огромный, земельных аукционов не было, зато осталось много недостроенных, незавершенных зданий на уровне второго-третьего этажа или даже свайных полей.
— Была такая никому не известная организация «Облремстройтрест». И вот они приняли решение самим искать деньги, чтобы достраивать эти квартиры и продавать их на свободном рынке. Они были первыми, кто это сделал, — вспоминает Дмитрий Яскорский.
В 2001 году в Омске начали возводить первый полностью ипотечный микрорайон на территории
— Оставшаяся часть территории военного городка по сей день остается в заброшенном состоянии. Тем не менее при решении вопроса с Минобороны это хороший резерв для комплексного освоения под жилищное строительство, — рассказывает заслуженный архитектор Светлана Шевченко.
Влияние развития ипотечных программ в конце девяностых — первой половине нулевых на экономику и рынок колоссальное, говорит Константин Юрченко:
— Эти программы сделали хорошо застройщикам, а значит, и подрядчикам, субподрядчикам, поставщикам и другим сферам, которые связаны со строительством. Всё — за счет увеличения спроса.
СЮЖЕТ
К 2005 году страна практически воспряла после сильного потрясения конца