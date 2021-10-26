«Даже "Почта России" лучше»: новосибирцы массово не могут получить посылки от сервиса доставки

Новосибирцы массово жалуются на работу федеральной службы доставки «Курьер Сервис Экспресс». Людей не устраивают сроки ожидания посылок и работа операторов, которые якобы не отвечают на звонки. О проблеме в редакцию НГС сообщил читатель.
«Курьер Сервис Экспресс» предоставляет полный спектр услуг по экспресс-доставке документов и грузов в любую точку России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.
— Обратите внимание на то, что происходит с сервисом, курьерами и экспрессом в «Курьер Сервис Экспресс». Не могу получить доставку со склада на Писарева уже 11 дней. Я решил оставить отзыв в 2ГИСе, а там их — десятки, и все наисвежайшие, — рассказал клиент службы.
Действительно, согласно сервису 2ГИС, люди оставляют большое количество жалоб на работу службы. Вот часть из них.
Согласно данным «Контур.Фокуса», выручка компании ООО «Курьер Сервис Экспресс Новосибирск» за 2020 год составила 83,8 миллиона рублей.
Корреспондент НГС позвонил по нескольким номерам офисов службы доставки «Курьер Сервис Экспресс» в Новосибирске и по одному в Москве — на звонки отвечал робот, который предлагал дождаться оператора, однако трубку никто так и не взял. Мы направили запрос на почту службы с просьбой пояснить, почему с доставками возникли проблемы и когда они решатся.
В августе новосибирцы массово столкнулись со сбоем в получении посылок на «Почте России».