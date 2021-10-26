«Даже "Почта России" лучше»: новосибирцы массово не могут получить посылки от сервиса доставки

Новосибирцы массово жалуются на работу федеральной службы доставки «Курьер Сервис Экспресс». Людей не устраивают сроки ожидания посылок и работа операторов, которые якобы не отвечают на звонки. О проблеме в редакцию НГС сообщил читатель.



«Курьер Сервис Экспресс» предоставляет полный спектр услуг по экспресс-доставке документов и грузов в любую точку России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья.



— Обратите внимание на то, что происходит с сервисом, курьерами и экспрессом в «Курьер Сервис Экспресс». Не могу получить доставку со склада на Писарева уже 11 дней. Я решил оставить отзыв в 2ГИСе, а там их — десятки, и все наисвежайшие, — рассказал клиент службы.

