Над новосибирской трассой поднялся белый объект — рассказываем, для чего он нужен

Новосибирская ГИБДД подняла над одной из трасс белый аэростат
Сегодня, 19 октября, на 1446-м километре новосибирской трассы Р-254 «Иртыш» областная ГИБДД запустила в небо аэростат, чтобы зафиксировать нарушителей Правил дорожного движения.
Читательница НГС прислала в редакцию видео, снятое в районе села Красноглинное.
— В течение нескольких часов на участке трассы с очагами аварийности с помощью установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу для встречного движения. На водителей-нарушителей были составлены административные материалы по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, — отметили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Как пояснил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, подобные рейды с воздуха совершаются регулярно — примерно раз в два месяца.
— Аэростат запускали на 1446-м километре автодороги «Иртыш», это между Ордынкой трассой и Обью. С начала года уже, наверное, раз пять проводили подобные мероприятия, — добавил он.
Несколько лет назад транспортная прокуратура добилась штрафа для новосибирца, который взлетел на «Оке» недалеко от Горского жилмассива. Транспортные прокуроры установили, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» на высоту около 25–30 метров поднимали тепловой аэростат АХ-7.