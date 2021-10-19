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Над новосибирской трассой поднялся белый объект — рассказываем, для чего он нужен

Аэростат видели недалеко от села Красноглинное

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Аэростат можно было наблюдать в Новосибирском районе

Аэростат можно было наблюдать в Новосибирском районе

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Новосибирская ГИБДД подняла над одной из трасс белый аэростат

Сегодня, 19 октября, на 1446-м километре новосибирской трассы Р-254 «Иртыш» областная ГИБДД запустила в небо аэростат, чтобы зафиксировать нарушителей Правил дорожного движения.

Читательница НГС прислала в редакцию видео, снятое в районе села Красноглинное.

— В течение нескольких часов на участке трассы с очагами аварийности с помощью установленной на аэростате видеокамеры выявлялись нарушения ПДД, связанные с выездом на полосу для встречного движения. На водителей-нарушителей были составлены административные материалы по ч. 4 статьи 12.15 КоАП РФ. За данное нарушение предусмотрено административное наказание в виде штрафа 5000 рублей либо лишение права управления транспортными средствами на срок до шести месяцев, — отметили в пресс-службе региональной ГИБДД.

А вот оборудование, с помощью которого ловили нарушителей

А вот оборудование, с помощью которого ловили нарушителей

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Аэростат сегодня фиксировал, как новосибирцы выезжают на встречку

Аэростат сегодня фиксировал, как новосибирцы выезжают на встречку

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Как пояснил корреспонденту НГС государственный инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня, подобные рейды с воздуха совершаются регулярно — примерно раз в два месяца.

— Аэростат запускали на 1446-м километре автодороги «Иртыш», это между Ордынкой трассой и Обью. С начала года уже, наверное, раз пять проводили подобные мероприятия, — добавил он.

Несколько лет назад транспортная прокуратура добилась штрафа для новосибирца, который взлетел на «Оке» недалеко от Горского жилмассива. Транспортные прокуроры установили, что 10, 17 и 28 августа с территории базы отдыха «Пикниковый рай» на высоту около 25–30 метров поднимали тепловой аэростат АХ-7.

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ГИБДДПДДаэростат
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