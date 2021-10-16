«Однажды Анюта найдется, и мы будем вместе»: как мать 11 лет ищет свою дочку, не теряя надежды

Вообще тема пропажи детей в нашей стране актуальна всегда. Вдумайтесь, только за девять месяцев этого года были объявлены в розыск 8 383 ребенка, в прошлом — почти 13,6 тысячи. Говорят, детей стало пропадать меньше из-за ковида, обычная цифра в предыдущие годы составляла 20 000.

И хотя, как заявляет Следственный комитет РФ, большинство из «пропашек» впоследствии нашлись (не уточняется, живыми или нет), но местонахождение почти ста (!) детей не установлено.



Наибольшее число несовершеннолетних, находящихся в розыске в Московской, Свердловской, Иркутской, Нижегородской областях, Красноярском и Ставропольском краях. Можно представить, в состоянии какого горя живется семьям, где бесследно исчезли их кровиночки. Сегодня история как раз об этом. О том, как родители ищут свою красавицу-дочку.



В ноябре голубоглазой Ане Анисимовой исполнится 23 года. Ее ищут долгих 11 лет. Родственникам девочки не говорят, есть ли в уголовном деле существенные зацепки, которые помогут пролить свет на пропажу Ани. В тот день шестиклассница, как обычно, пошла в школу и словно сквозь землю провалилась на оживленном перекрестке Дома Обороны. Что вспоминают о пропаже близкие Ани Анисимовой, что говорит ее мама и что за подозрительный звонок поступил девочке в день ее пропажи — в материале 72. RU Марии Токмаковой.