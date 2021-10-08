К новосибирским студентам решили приставить сотрудников полиции во время работы на переписи населения

Основной этап проведения переписи населения на территории РФ пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые перепись будет проходить и онлайн: жители страны смогут ответить на вопросы анкеты через портал госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись в труднодоступных районах страны началась 1 апреля и завершится 20 декабря 2021 года.

— Вопрос привлечения студентов в качестве переписчиков решался централизованно. С вузами были заключены соглашения о практической подготовке студентов. Все вузы предоставили списки студентов, в которых кроме прочих данных студента указывался район, в котором он бы хотел работать. Распределение по всем районам города Новосибирска ведется согласно их пожеланиям. Весь период подготовки в переписи через сайт Новосибирскстата велась запись всех студентов, желающих принять участие в переписи. Среди привлекаемых студентов в основном обучающиеся на 2–3-х курсах, — отметили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.



Безопасность студентов будут обеспечивать сотрудники МВД:

