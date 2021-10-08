К новосибирским студентам решили приставить сотрудников полиции во время работы на переписи населения

В Новосибирске к студентам во время переписи населения приставят полицию
В Новосибирской области в переписи населения примут участие 2600 студентов и аспирантов из 15 новосибирских вузов и филиалов.
Как сообщили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области, это учащиеся Новосибирского государственного технического университета (НГТУ), Новосибирского государственного университета (НГУ), Новосибирского государственного университета экономики и управления (НГУЭУ), Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета (НГАСУ, Сибстрин), Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ), Сибирского государственного университета путей сообщения (СГУПС) и других.
Основной этап проведения переписи населения на территории РФ пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Впервые перепись будет проходить и онлайн: жители страны смогут ответить на вопросы анкеты через портал госуслуг с 15 октября по 8 ноября 2021 года. Перепись в труднодоступных районах страны началась 1 апреля и завершится 20 декабря 2021 года.
— Вопрос привлечения студентов в качестве переписчиков решался централизованно. С вузами были заключены соглашения о практической подготовке студентов. Все вузы предоставили списки студентов, в которых кроме прочих данных студента указывался район, в котором он бы хотел работать. Распределение по всем районам города Новосибирска ведется согласно их пожеланиям. Весь период подготовки в переписи через сайт Новосибирскстата велась запись всех студентов, желающих принять участие в переписи. Среди привлекаемых студентов в основном обучающиеся на 2–3-х курсах, — отметили в администрации губернатора и правительства Новосибирской области.
Безопасность студентов будут обеспечивать сотрудники МВД:
— Организовано сопровождение переписчиков во время проведения переписи по местам проживания социально неблагополучного населения и при необходимости в вечернее время. Организована экстренная связь с дежурными частями ОВД. Организовано дополнительное патрулирование в вечернее время.
Здоровье всех переписчиков, как отметили в пресс-службе администрации губернатора и правительства, будет застраховано по социальной программе страхования Сбербанка.
Четыре года назад для всероссийской переписи населения обозначались другие сроки: пробная перепись должна была пройти в период с 1 по 31 октября 2018 года, а Всероссийская — с 1 по 31 октября 2020 года.