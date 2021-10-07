7 октября четверг
СЕЙЧАС +0°С
Пробки 5/10
usd 72.57
eur 83.93
Все новости
Все новости

«Я увидела видеоролик, как полицейский обезвредил стрелка. Но даже подумать не могла, что это — мой муж»

Жена инспектора ДПС, задержавшего стрелка в университете, рассказала о своем супруге-герое

1 312
8Обсудить

Поделиться

Супруга Константина Калинина Дарья сказала, что это — самое любимое совместное фото с мужем

Супруга Константина Калинина Дарья сказала, что это — самое любимое совместное фото с мужем

Поделиться

20 сентября в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студент-первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. Погибли шесть человек, пострадали более сорока. Сейчас в краевой клинической больнице остаются сам стрелок — он пришел в сознание, но состояние его характеризуется как тяжелое, и еще один пострадавший. Семеро госпитализированы в Москве.

В момент нападения нападавший был вооружен дробовиком. Стрелка обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин. Если бы не он —пострадавших могло быть гораздо больше. Журналисты 59.RU рассказывают о герое, его родных и близких. К слову, безопасность в кампусе полиция обеспечивает последние дни, с 11 октября этим займется ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Студенты прибежали на пост ДПС


Калинин, как сообщалось в первых новостях о том, что стрелка обезвредили, в момент, когда случилось ЧП, был на посту ДПС — он находится рядом с городком университета — оформлял протокол ДТП. На пост, как выяснилось позже, прибежали за помощью студенты колледжа профессионального образования ПГНИУ: перед началом пары они решили перекусить в столовой восьмого корпуса, и тут началась стрельба. Четверо молодых людей и две девушки вместе с сотрудницей вуза нашли запасной выход из столовой и выбежали во двор восьмого корпуса.

— Мальчики со всех ног убежали вперед и первыми сообщили инспекторам ДПС о том, что случилось в университете, — рассказала пресс-службе университета студентка колледжа Алена. — Я бежала последней и видела, как навстречу мне уже спешили сотрудники полиции.

К кампусу побежали инспекторы ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. На территории университета полицейские разделились: один побежал искать стрелка, второй занялся эвакуацией.

Константин Калинин (слева) смог обезвредить стрелка, его напарник Владимир Макаров (справа) организовал эвакуацию людей

Константин Калинин (слева) смог обезвредить стрелка, его напарник Владимир Макаров (справа) организовал эвакуацию людей

Поделиться

— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет, дослал патрон в патронник, — рассказывал Калинин после ЧП. — Увидел, как со второго этажа выпрыгивают люди. Я спросил очевидца, где стреляют. Он ответил, что на втором этаже шестого корпуса (тогда стрелок уже был там, пройдя по переходу. — Прим. ред.)

Калинин забежал в химический корпус и увидел спускавшегося по лестнице стрелка. Инспектор крикнул: «Бросай!» Студент развернулся и выстрелил в Константина. Калинин открыл огонь. Всё это, отмечал мужчина, произошло мгновенно.

По словам полицейского, стрелок сразу упал. Калинин подбежал и зафиксировал Бекмансурову руки, снял ружье, патронташ, нож и отбросил в сторону.

— Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно, — сказал автоинспектор. — Я спросил, как его зовут. Он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым.

Константин Калинин рассказал, что студент выстрелил в него, — инспектору пришлось произвести ответные выстрелы

Константин Калинин рассказал, что студент выстрелил в него, — инспектору пришлось произвести ответные выстрелы

Поделиться

В это время напарник Калинина Владимир Макаров эвакуировал людей.

— Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой помощи, — рассказывал Макаров. — Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб и карет скорой.

«Сначала было чувство страха и злости, Костя позвонил и сказал, что всё хорошо»


Как сообщила 59.RU супруга Константина Калинина Дарья, 20 сентября о стрельбе в университете она узнала из соцсетей: увидела в «Инстаграме» в ленте новостей.

— И сразу почувствовала что-то неладное, стала пересматривать все новости во всех пабликах, — рассказывает Дарья. — Стала обновлять ленту каждую секунду, чтоб узнать новую информацию. Моя мама в этот день приехала к нам и сказала: «Ну, сейчас всех полицейских туда отправят». Это меня взволновало еще больше, еще Костя в вайбере перестал отвечать. Наконец, я увидела видеоролик, как полицейский обезвредил стрелка. Но даже подумать не могла, что это — мой муж. Потом Костя позвонил и сообщил, что это он. У меня слезы потекли, сердце застучало, было чувство страха и злости. Костя позвонил и сказал: «Всё хорошо, он в порядке». Но мы не могли успокоиться. Мама подбадривала. Я всегда знала, что Костя храбрый и мужественный. Но в такой ситуации не растеряться и действовать так решительно не каждый сможет. В голове было очень много смешанных чувств и мыслей: а если бы... Подумать страшно.

Константин и Дарья познакомились три года назад

Константин и Дарья познакомились три года назад

Поделиться

Дарья и Константин познакомилась 10 августа 2018 года на свадьбе общих друзей. Сразу нашли общий язык.

— Я поняла, как мне легко с ним. Он очень ответственный и честный, что я в нем ценю больше всего, — говорит Дарья. — Мы с ребенком в надежных руках. О своей работе, действительно, Костя многое умалчивает: не хочет, чтобы я переживала. Но о том, что произошло 20 сентября, он рассказал сам. Даже тут он думал о нас, чтобы сильно не пугать.

Мама Дарьи, ее родной брат и младший брат Константина тоже служат в полиции. Сама Дарья работает помощником аудитора.

— Я понимаю, насколько ценна работа моих близких, — говорит девушка. — Свободного времени у мужа очень мало, поэтому, как только оно появляется, мы проводим его все вместе, с семьей, с сыном. «Мы тебя любим», — говорим мы с сыном Мироном нашему папе перед каждой его сменой.

Орден Мужества


После случившегося многие СМИ пытались поговорить с самим Константином, но инспектору не разрешали делать это напрямую — он мог общаться только через пресс-службу ГУ МВД, но в ней в интервью «в настоящее время» отказывали. Сюжет о герое сделала сама пресс-служба полиции, его показали в передаче «Вызов 02» на телеканале «Рифей». В видео рассказывают: Калинин родился и вырос в поселке Кукетский — и там в последние дни только и разговоров, что о поступке земляка.

— Он ведь не испугался. Костя хороший, и семья у них хорошая, — комментирует произошедшее местная жительница Лидия Харина в видеосюжете «Досье 02».

Младший брат Константина — Илья Калинин — признается, что брат был для него примером и он вслед за ним пошел работать в полицию. А мама Константина делится: в день трагедии она была на работе, в сельском магазине.

Брат Константина Илья Калинин тоже работает инспектором ДПС

Брат Константина Илья Калинин тоже работает инспектором ДПС

Поделиться

Илья Калинин признается, что старший брат всегда был для него примером

Илья Калинин признается, что старший брат всегда был для него примером

Поделиться

— Смотрела телевизор и услышала, что Костю ранили. Сразу позвонила сыну, — рассказала Антонина Калинина. — Он мне сказал: «Не переживай. Всё хорошо. Я не ранен». И отключился. У каждого есть свой ангел-хранитель. У Кости он есть: нападавший стрелял в него, но не попал. Пусть этот ангел хранит всех.

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил пермских полицейских

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев наградил пермских полицейских

Поделиться

СЮЖЕТ

Стрельба в пермском университете

28 сентября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил Константина Калинина орденом Мужества, а его напарника Владимира Макарова — медалью «За отличие в охране общественного порядка». Позже стало известно, что Константину Калинину присудили Строгановскую премию в номинации «За честь и достоинство».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК2
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

МВДПГНИУстрельбауниверситет
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Хочешь быть в курсе событий, которые происходят в Новосибирске? Подпишись на нашу почтовую рассылку
Подписаться
Загрузка...
Загрузка...