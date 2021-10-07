«Я увидела видеоролик, как полицейский обезвредил стрелка. Но даже подумать не могла, что это — мой муж»

— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет, дослал патрон в патронник, — рассказывал Калинин после ЧП. — Увидел, как со второго этажа выпрыгивают люди. Я спросил очевидца, где стреляют. Он ответил, что на втором этаже шестого корпуса (тогда стрелок уже был там, пройдя по переходу. — Прим. ред.)



Калинин забежал в химический корпус и увидел спускавшегося по лестнице стрелка. Инспектор крикнул: «Бросай!» Студент развернулся и выстрелил в Константина. Калинин открыл огонь. Всё это, отмечал мужчина, произошло мгновенно.



По словам полицейского, стрелок сразу упал. Калинин подбежал и зафиксировал Бекмансурову руки, снял ружье, патронташ, нож и отбросил в сторону.



— Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно, — сказал автоинспектор. — Я спросил, как его зовут. Он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым.

