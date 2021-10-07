«Я увидела видеоролик, как полицейский обезвредил стрелка. Но даже подумать не могла, что это — мой муж»

20 сентября в Пермском национальном исследовательском университете (ПГНИУ) студент-первокурсник Тимур Бекмансуров открыл стрельбу. Погибли шесть человек, пострадали более сорока. Сейчас в краевой клинической больнице остаются сам стрелок — он пришел в сознание, но состояние его характеризуется как тяжелое, и еще один пострадавший. Семеро госпитализированы в Москве.
В момент нападения нападавший был вооружен дробовиком. Стрелка обезвредил инспектор ДПС Константин Калинин. Если бы не он —пострадавших могло быть гораздо больше. Журналисты 59.RU рассказывают о герое, его родных и близких. К слову, безопасность в кампусе полиция обеспечивает последние дни, с 11 октября этим займется ФГУП «Охрана» Росгвардии.
Студенты прибежали на пост ДПС
Калинин, как сообщалось в первых новостях о том, что стрелка обезвредили, в момент, когда случилось ЧП, был на посту ДПС — он находится рядом с городком университета — оформлял протокол ДТП. На пост, как выяснилось позже, прибежали за помощью студенты колледжа профессионального образования ПГНИУ: перед началом пары они решили перекусить в столовой восьмого корпуса, и тут началась стрельба. Четверо молодых людей и две девушки вместе с сотрудницей вуза нашли запасной выход из столовой и выбежали во двор восьмого корпуса.
— Мальчики со всех ног убежали вперед и первыми сообщили инспекторам ДПС о том, что случилось в университете, — рассказала пресс-службе университета студентка колледжа Алена. — Я бежала последней и видела, как навстречу мне уже спешили сотрудники полиции.
К кампусу побежали инспекторы ДПС Константин Калинин и Владимир Макаров. На территории университета полицейские разделились: один побежал искать стрелка, второй занялся эвакуацией.
— Люди бежали мне навстречу и кричали: «Помогите, нужна помощь, там стреляют». Я думал только о том, что нужно бежать и спасать людей. Пока бежал к главному входу, достал пистолет, дослал патрон в патронник, — рассказывал Калинин после ЧП. — Увидел, как со второго этажа выпрыгивают люди. Я спросил очевидца, где стреляют. Он ответил, что на втором этаже шестого корпуса (тогда стрелок уже был там, пройдя по переходу. — Прим. ред.)
Калинин забежал в химический корпус и увидел спускавшегося по лестнице стрелка. Инспектор крикнул: «Бросай!» Студент развернулся и выстрелил в Константина. Калинин открыл огонь. Всё это, отмечал мужчина, произошло мгновенно.
По словам полицейского, стрелок сразу упал. Калинин подбежал и зафиксировал Бекмансурову руки, снял ружье, патронташ, нож и отбросил в сторону.
— Спросил, для чего он это сделал. Он мне не ответил, но попросил снять маску, так как ему душно, — сказал автоинспектор. — Я спросил, как его зовут. Он назвал себя. Стали спускаться люди. Я им крикнул, чтобы начали оказывать первую помощь раненым.
В это время напарник Калинина Владимир Макаров эвакуировал людей.
— Люди выбегали в панике, некоторые хромали. Была видна кровь. Я старался направить их к каретам скорой помощи, — рассказывал Макаров. — Позже организовал проезд к месту стрельбы для спецслужб и карет скорой.
«Сначала было чувство страха и злости, Костя позвонил и сказал, что всё хорошо»
Как сообщила 59.RU супруга Константина Калинина Дарья, 20 сентября о стрельбе в университете она узнала из соцсетей: увидела в «Инстаграме» в ленте новостей.
— И сразу почувствовала что-то неладное, стала пересматривать все новости во всех пабликах, — рассказывает Дарья. — Стала обновлять ленту каждую секунду, чтоб узнать новую информацию. Моя мама в этот день приехала к нам и сказала: «Ну, сейчас всех полицейских туда отправят». Это меня взволновало еще больше, еще Костя в вайбере перестал отвечать. Наконец, я увидела видеоролик, как полицейский обезвредил стрелка. Но даже подумать не могла, что это — мой муж. Потом Костя позвонил и сообщил, что это он. У меня слезы потекли, сердце застучало, было чувство страха и злости. Костя позвонил и сказал: «Всё хорошо, он в порядке». Но мы не могли успокоиться. Мама подбадривала. Я всегда знала, что Костя храбрый и мужественный. Но в такой ситуации не растеряться и действовать так решительно не каждый сможет. В голове было очень много смешанных чувств и мыслей: а если бы... Подумать страшно.
Дарья и Константин познакомилась 10 августа 2018 года на свадьбе общих друзей. Сразу нашли общий язык.
— Я поняла, как мне легко с ним. Он очень ответственный и честный, что я в нем ценю больше всего, — говорит Дарья. — Мы с ребенком в надежных руках. О своей работе, действительно, Костя многое умалчивает: не хочет, чтобы я переживала. Но о том, что произошло 20 сентября, он рассказал сам. Даже тут он думал о нас, чтобы сильно не пугать.
Мама Дарьи, ее родной брат и младший брат Константина тоже служат в полиции. Сама Дарья работает помощником аудитора.
— Я понимаю, насколько ценна работа моих близких, — говорит девушка. — Свободного времени у мужа очень мало, поэтому, как только оно появляется, мы проводим его все вместе, с семьей, с сыном. «Мы тебя любим», — говорим мы с сыном Мироном нашему папе перед каждой его сменой.
Орден Мужества
После случившегося многие СМИ пытались поговорить с самим Константином, но инспектору не разрешали делать это напрямую — он мог общаться только через пресс-службу ГУ МВД, но в ней в интервью «в настоящее время» отказывали. Сюжет о герое сделала сама пресс-служба полиции, его показали в передаче «Вызов 02» на телеканале «Рифей». В видео рассказывают: Калинин родился и вырос в поселке Кукетский — и там в последние дни только и разговоров, что о поступке земляка.
— Он ведь не испугался. Костя хороший, и семья у них хорошая, — комментирует произошедшее местная жительница Лидия Харина в видеосюжете «Досье 02».
Младший брат Константина — Илья Калинин — признается, что брат был для него примером и он вслед за ним пошел работать в полицию. А мама Константина делится: в день трагедии она была на работе, в сельском магазине.
— Смотрела телевизор и услышала, что Костю ранили. Сразу позвонила сыну, — рассказала Антонина Калинина. — Он мне сказал: «Не переживай. Всё хорошо. Я не ранен». И отключился. У каждого есть свой ангел-хранитель. У Кости он есть: нападавший стрелял в него, но не попал. Пусть этот ангел хранит всех.
28 сентября министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев наградил Константина Калинина орденом Мужества, а его напарника Владимира Макарова — медалью «За отличие в охране общественного порядка». Позже стало известно, что Константину Калинину присудили Строгановскую премию в номинации «За честь и достоинство».