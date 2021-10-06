Сибирячка попала в ДТП и узнала, что страховая компания без предупреждения расторгла с ней договор

Сибирячка после ДТП узнала, что страховая компания расторгла с ней договор
Жительница Новосибирска Елена Конкина попала в ДТП и таким образом узнала, что страховая компания без предупреждения расторгла с ней договор ОСАГО.
«Три дня с ними ругалась»
Елена Конкина рассказала корреспонденту НГС, что с ней в одностороннем порядке расторгли договор 11 августа. Но ей стало об этом известно после того, как она попала в аварию 18 сентября.
— Я была стопроцентно уверена, что всё в порядке. После ДТП я позвонила в страховую, чтобы записаться на возмещение ущерба, и мне сказали, что расторгли со мной договор. А на каком основании — по телефону они сказать не могли. Нужно было писать претензию. Причем у меня в этой страховой еще и дом застрахован. Я позвонила своему страховому агенту, она тоже была удивлена: впервые слышала о таком. А потом перезвонила и сказала, что в августе со многими клиентами расторгли договоры. И якобы если пишут люди претензию, особенно в Центробанк, то они восстанавливают. Я считаю, что это просто какое-то мошенничество, — возмущается Елена.
Она отправила претензию в саму компанию, Центробанк, Союз страховщиков и обратилась к журналисту НГС. После этого, через пару дней, ей восстановили договор.
— Чего мне это стоило?! Столько нервов! Три дня с ними ругалась, ничего другого делать не могла, — переживает Елена.
«Доля расторжений не превышает 0,5%»
Журналист НГС направил запрос в страховую компанию «Согласие», чтобы ее сотрудники пояснили, по каким причинам может быть расторгнут договор в одностороннем порядке.
— Наша компания, как и другие участники страхового рынка, при заключении договоров страхования выявляет недостоверные сведения, которые ведут к некорректному расчету премии. Нередко это ошибка в параметрах, которые существенно влияют на риск, и, как следствие, величину страхового тарифа. Тарификация в ОСАГО после либерализации основана на очень большом числе параметров, существенно влияющих на расчет страховой премии. Мы стремимся к максимально индивидуальному справедливому тарифу для каждого клиента. Но далеко не всегда возможно выявить недостоверные сведения именно на этапе заключения договора, поэтому выборочно на системной основе проводятся углубленные проверки сведений, указанных клиентом при заключении договора, на основании которых принимается решение о доплате, либо — в случае нарушения закона — о расторжении договора страхования, — прокомментировал расторжения договоров Павел Нефедов, директор департамента андеррайтинга и управления продуктами страховой компании «Согласие».
Примеры недостоверных сведений такие: некорректно указан адрес собственника транспортного средства, идентификационные данные транспортного средства (VIN, номер кузова или номер шасси), мощность, серия и номер водительского удостоверения допущенных к управлению лиц.
То есть страховая компания, замечает Павел Нефедов, имеет право расторгнуть договор страхования в одностороннем порядке, если некорректные сведения, указанные клиентом, существенно повлияли на определение степени страхового риска и, как следствие, страхового тарифа.
На вопрос журналиста НГС, как быть человеку, который попал в ДТП, а потом узнал, что договор расторгнут, и может ли клиент оспорить, директор ответил следующее:
— Такой ситуации не может быть у клиента, который верно указал свой адрес для направления уведомления о расторжении. В случае, если клиент некорректно указал свой адрес, то у нас нет канала коммуникации с ним. Оспорить — означает вернуть статус по договору «действующий», — рассказал Нефедов.
Убыток компенсируется, если на момент ДТП у договора был «действующий» статус, уточнили в компании.
Павел Нефедов добавил, что такие расторжения договоров проводятся четко в соответствии с действующим законодательством:
— По Новосибирской области за 2021 год мы выявили несколько десятков договоров с неверными сведениями. Ежегодно компания заключает свыше 1,3 млн договоров ОСАГО, при этом доля расторжений не превышает 0,5% от общего числа полисов.
Договор Елены объявили действующим
28 сентября Елена написала претензию в страховую компанию, в ответ ей пришло письмо, из которого следует, что ее договор по-прежнему действует.
— Уведомление о расторжении договора ОСАГО является недействительным, — говорится в ответе страховой компании.
Перед Еленой извинились за неудобства, но причину расторжения, а также восстановления ей никто не сообщил.
В страховой компании на запрос корреспондента НГС не стали комментировать частный случай Елены Конкиной.
Если вы столкнулись с похожей ситуацией, расскажите ее журналисту Марии Тищенко — m.a.tishenko@yandex.ru или по телефону
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