Сибирячка попала в ДТП и узнала, что страховая компания без предупреждения расторгла с ней договор

Жительница Новосибирска Елена Конкина попала в ДТП и таким образом узнала, что страховая компания без предупреждения расторгла с ней договор ОСАГО.

«Три дня с ними ругалась»

Елена Конкина рассказала корреспонденту НГС, что с ней в одностороннем порядке расторгли договор 11 августа. Но ей стало об этом известно после того, как она попала в аварию 18 сентября.

— Я была стопроцентно уверена, что всё в порядке. После ДТП я позвонила в страховую, чтобы записаться на возмещение ущерба, и мне сказали, что расторгли со мной договор. А на каком основании — по телефону они сказать не могли. Нужно было писать претензию. Причем у меня в этой страховой еще и дом застрахован. Я позвонила своему страховому агенту, она тоже была удивлена: впервые слышала о таком. А потом перезвонила и сказала, что в августе со многими клиентами расторгли договоры. И якобы если пишут люди претензию, особенно в Центробанк, то они восстанавливают. Я считаю, что это просто какое-то мошенничество, — возмущается Елена.