В центре Новосибирска собралась очередь на сдачу крови

Сегодня утром, 22 сентября, на площади Ленина в Новосибирске дежурит выездная бригада Новосибирского клинического центра крови. У машины собралась очередь.
Около 15 человек стояли у машины в 09:50 часов утра. Сегодня бригада работает с 09:30 до 12 часов дня. Как указано на сайте центра крови, сдать кровь можно не только в машине выездной бригады, но и ежедневно с 08:30 до 14:30 в пункте Службы крови.
Нужно уточнить адрес ближайшего пункта, уточнить свои противопоказания, выполнить рекомендации по подготовке к переливанию и прийти в пункт приема доноров. Можно сдавать кровь, плазму крови, тромбоциты и эритроциты.
Кроме того, в Новосибирске есть возможность вступить в Национальный регистр доноров костного мозга. Здесь мы рассказывали, как это сделать.
Первых потенциальных доноров из Новосибирска внесли в Национальный регистр только в 2015 году. Уже через год 32-летний новосибирец Андрей Тихов рассказал, как стал первым в регионе донором стволовых клеток для ребенка, больного раком крови.
Два года назад в регистр вступила известная сибирячка — «Миссис России Мира — 2017» Анна Шпикельман.
Осенью 2018 года «Русфонд» вместе с компанией «Инвитро» начали бессрочную акцию по поиску доноров — сейчас каждый желающий, у которого нет противопоказаний, может бесплатно сдать кровь на типирование и войти в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова.