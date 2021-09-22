В центре Новосибирска собралась очередь на сдачу крови

Сегодня утром, 22 сентября, на площади Ленина в Новосибирске дежурит выездная бригада Новосибирского клинического центра крови. У машины собралась очередь.

Около 15 человек стояли у машины в 09:50 часов утра. Сегодня бригада работает с 09:30 до 12 часов дня. Как указано на сайте центра крови, сдать кровь можно не только в машине выездной бригады, но и ежедневно с 08:30 до 14:30 в пункте Службы крови.

Нужно уточнить адрес ближайшего пункта, уточнить свои противопоказания, выполнить рекомендации по подготовке к переливанию и прийти в пункт приема доноров. Можно сдавать кровь, плазму крови, тромбоциты и эритроциты.