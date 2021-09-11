Купил машину, а ее забирает банк как залог. Что делать владельцу авто — отвечает юрист

Сеть городских порталов открывает новую рубрику «Юридический ликбез». Юристы и адвокаты будут разбирать ситуации, в которые вы попадаете при покупке имущества, при обращении в правоохранительные органы и даже выходя на улицу.
Сегодняшний текст — о том, как не лишиться денег при покупке автомобиля. Иногда люди могут купить «заложенное имущество», ездить на нем, например, еще и платить кредит, а в один прекрасный день машину могут просто прийти и забрать. Мы попросили юриста Игоря Тележкина рассказать, встречаются ли такие случаи в практике, как действовать в подобных ситуациях и как не допустить худшего. Далее — от первого лица.
В последнее время актуальными стали вопросы покупки автомобилей, которые попадают в категорию «заложенного имущества». За последнее время ко мне с такой проблемой обратились несколько человек. Люди по неосмотрительности купили машины, которые были в залоге. Но об этом они узнали, только когда получили копию искового заявления. А ведь двое из людей брали на покупку автомобиля потребительский кредит. Это значит, что если транспорт заберут, то человеку всё равно придется гасить этот долг. В подавляющем большинстве таких случаев выигрывают банки, а не покупатели.
Заложенное имущество — это чаще всего квартира или автомобиль, которые стали залогом при оформлении кредита. Если человек перестает вносить платежи, то указанное в договоре имущество могут забрать, чтобы продать с торгов. Например, ваша ипотечная квартира находится в залоге у банка, и если вы перестанете вносить ежемесячные платежи, то вас могут выселить, а квартиру пустить с молотка.
Расскажу, как можно избежать потери машины, на примере своего клиента. Банк подал на него в суд с требованием «истребовать из незаконного владения заложенное имущество — автомобиль…». Говоря простым языком, банк потребовал вернуть ему машину, которая досталась им как залоговое имущество. В данном конкретном случае закон был на стороне моего клиента, поэтому в суде нам удалось признать его добросовестным приобретателем. Решающим обстоятельством было то, что банк «забыл» внести залог в специальный «Реестр уведомлений о залоге движимого имущества». В органах ГИБДД тоже не было никаких ограничений, препятствующих сделке купли-продажи. Поэтому суд учел степень осторожности и осмотрительности клиента и признал его добросовестным приобретателем. Нам удалось сохранить и автомобиль, и деньги.
Однако таких случаев очень мало. Если вы не проверили юридическую чистоту автомобиля, то в
Почему люди покупают проблемные машины?
Всё очень просто. В большинстве случаев многие даже не знают о существовании данного Реестра, а 90% клиентов мне говорили, что, прочитав в договоре пункт «Продавец гарантирует, что предмет продажи не является залогом», удовлетворялись этим. Также людей успокаивало еще и то обстоятельство, что в ГИБДД перерегистрация проходила без каких-либо препятствий. К сожалению, всё это не гарантирует, что у вас после не возникнет проблем.
Как обезопасить себя от потери машины?
В первую очередь обратите внимание на стоимость автомобиля. Если цена ниже на
Попросите у продавца VIN и проверьте машину сами в «Реестре уведомлений о залоге движимого имущества».
Воспользуйтесь сервисами для проверки автомобиля.
И самое главное. Никакие скриншоты и отчеты от сервисов проверки автомобиля в спорной ситуации вас не спасут. Суд не признает их бесспорными доказательствами. Лучше всего при сделке получить у нотариуса заверенную выписку об отсутствии сведений о залоге на машину (из всё того же «Реестра уведомлений о залоге движимого имущества»). Только этот документ будет иметь юридическую силу в суде и поможет вам сохранить машину.
Не лишним будет проверить и продавца по базе судебных приставов, чтобы узнать, нет ли на нем судебных задолженностей, наложен ли запрет на регистрационные действия или арест на данную машину.
Кроме того, из этой информации можно сделать вывод, есть ли у продавца признаки банкротства, так как в случае признания его банкротом все его сделки за последние три года могут быть оспорены в суде. Но это уже тема для отдельной публикации.
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