Купил машину, а ее забирает банк как залог. Что делать владельцу авто — отвечает юрист

В последнее время актуальными стали вопросы покупки автомобилей, которые попадают в категорию «заложенного имущества». За последнее время ко мне с такой проблемой обратились несколько человек. Люди по неосмотрительности купили машины, которые были в залоге. Но об этом они узнали, только когда получили копию искового заявления. А ведь двое из людей брали на покупку автомобиля потребительский кредит. Это значит, что если транспорт заберут, то человеку всё равно придется гасить этот долг. В подавляющем большинстве таких случаев выигрывают банки, а не покупатели.



Заложенное имущество — это чаще всего квартира или автомобиль, которые стали залогом при оформлении кредита. Если человек перестает вносить платежи, то указанное в договоре имущество могут забрать, чтобы продать с торгов. Например, ваша ипотечная квартира находится в залоге у банка, и если вы перестанете вносить ежемесячные платежи, то вас могут выселить, а квартиру пустить с молотка.

Расскажу, как можно избежать потери машины, на примере своего клиента. Банк подал на него в суд с требованием «истребовать из незаконного владения заложенное имущество — автомобиль…». Говоря простым языком, банк потребовал вернуть ему машину, которая досталась им как залоговое имущество. В данном конкретном случае закон был на стороне моего клиента, поэтому в суде нам удалось признать его добросовестным приобретателем. Решающим обстоятельством было то, что банк «забыл» внести залог в специальный «Реестр уведомлений о залоге движимого имущества». В органах ГИБДД тоже не было никаких ограничений, препятствующих сделке купли-продажи. Поэтому суд учел степень осторожности и осмотрительности клиента и признал его добросовестным приобретателем. Нам удалось сохранить и автомобиль, и деньги.