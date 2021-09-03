Девятиэтажки, хрущевки или новостройки? Пожарный рассказал, в каких домах опаснее всего жить россиянам

Также новые дома могут быть оборудованы специальными лифтами для пожарных подразделений — если зона безопасности расположена в лифтовом холле, такие подъемники обязательны.



— С каждым годом затраты на противопожарные меры при строительстве растут. Это сказывается на цене жилья. Застройщики, бывает, увиливают, обходят некоторые правила. Но повторю: высотные дома при любом сбое в системе превращаются в ловушку. Надо ли экономить на безопасности?



Что еще влияет на безопасность во всех домах

По словам пожарного, кладовки в подъездах он не одобряет. Также отдельная проблема — это магазины и офисы на первых этажах и подвалах. Они должны быть отделены от жилых этажей противопожарными перекрытиями и оборудованы пожарной сигнализацией.



— Гарантировать, что эти системы в рабочем состоянии, никто не может. Жители порой не разбираются и проверить не могут. Когда сдают в аренду, никто не спрашивает пожарных. Захотел кто-то сделать магазин по продаже шин на первом этаже — сделал, — возмущается Евгений Никешин.



Также, по нормам, в случае если площадь магазина в жилом здании больше 500 квадратных метров, он должен быть оборудован автоматической системой пожаротушения: при срабатывании сигнализации из труб под потолком начинает лить вода.



— Но никто не контролирует это. Точного ответа на вопрос, как наладить безопасность, у меня нет, — замечает специалист. — Государство контролирует недостаточно, так что пока всё зависит от личной ответственности и добросовестности людей. Возможно, некоторые добросовестные бизнесмены готовы всё сделать в своих помещениях как надо. Нужно хотя бы информировать людей.

