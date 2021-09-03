Девятиэтажки, хрущевки или новостройки? Пожарный рассказал, в каких домах опаснее всего жить россиянам

Пожарный рассказал, в каких домах жить опаснее всего
Ежегодно в России в огне погибают тысячи человек. Только за прошлый 2020 год жертвами пожаров стали 8,2 тысячи человек, 355 из которых — дети. Страшные цифры. В этом году число погибших может быть еще больше. Достаточно посмотреть статистику. Только в январе 2021 года в России произошло более 21 тысячи пожаров, при которых погибли 1184 человека, в том числе 38 детей. Чаще всего полыхают жилые дома.
В январе в девятиэтажке Екатеринбурга погибли восемь человек. Только трое из них находились в той самой квартире, где вспыхнул огонь. Остальные — жители верхних этажей — просто задохнулись от дыма, пытаясь спастись. В январе в Хабаровске загорелся девятиэтажный дом, погибли пять человек.
И этот список можно продолжать бесконечно — пожар в многоэтажке в Анапе, Подмосковье, Сыктывкаре, Самарской области, Челябинске. Всё это — только в 2021 году.
Журналисты Е1.RU вместе с полковником МЧС в отставке разобрали основные типы домов с точки зрения противопожарной безопасности. Эксперт рассказал обо всех опасных моментах в конструкциях хрущевок, девятиэтажек и новостроек.
«Сталинки»
«Сталинки» — дома, построенные до 1958 года. Их делали по типовым проектам несколько лет и после смерти Сталина. Очень опасный с противопожарной точки зрения тип зданий.
— Самый серьезный минус — это деревянные перекрытия, — уверен Евгений Никешин. — Тогда железобетонных плит в массовом производстве не было, поэтому клали деревянные балки и зашивали сверху и снизу досками. Конструкция очень горючая. Из-за пустот внутри при возникновении пожара в одной квартире огонь «уходит» по всему зданию. Штукатурка — очень слабая защита от пожара. Есть риск гибели пожарных, есть риск, что эти перекрытия могут в любой момент обрушиться. Тушить такой пожар сложно и опасно.
— А можно заполнить эти пустоты каким-то материалом?
— Это пытались сделать, но отказались из-за дороговизны. Кроме того, это нагрузка на здание, а более легкие материалы также пожароопасны. Сами жители не будут заниматься этим, дорого. Государство тоже. Видимо, рассчитывают так: пожары происходят не так уж часто, дешевле выплатить компенсацию людям.
По мнению собеседника Е1.RU, есть еще один опасный момент: подвалы, которые арендуют коммерсанты.
— Подвалы в таких домах обычно хорошие, просторные, тогда их строили и с целью бомбоубежища, теперь там устраивают магазины, склады, — объясняет бывший пожарный. — Сами пройдитесь по улице, посмотрите, сколько в жилых домах магазинов по продаже пожароопасных материалов: шин, масла. По нормам это запрещено. Да, жильцы порой проявляют бдительность, доходят до судов. И если раньше суды почему-то вставали на сторону предпринимателя, то после трагедии в «Зимней вишне» лично знаю случай, когда такой магазин выселили из жилого дома.
Хрущевки
Они пришли на смену «сталинкам». С конца 50-х годов в домах стали массово делать железобетонные перекрытия между этажами и на крыше. Жить в доме с железобетонными перекрытиями, конечно, безопасней. Они препятствуют быстрому распространению огня.
Но нередко встречаются хрущевки с деревянными перекрытиями между этажами и с деревянными конструкциями на чердаке.
— Хрущевки можно разделить на две категории: с чердаками и без чердаков, с плоской крышей. На чердаках деревянные конструкции должны быть обработаны огнезащитным раствором. Но никто ее не делает, потому что нет никакого контроля. Проверки жилых домов проходят не чаще одного раза в десять лет.
По словам Евгения Никешина, в многоподъездных пятиэтажках подвалы и чердаки должны быть разделены противопожарными стенками между подъездами. Это необходимо, чтобы огонь не ушел в соседний подъезд. Но на деле такие стенки — редкость, противопожарные двери в них часто бывают открыты, и за этим никто не следит.
Девятиэтажки и брежневки
Таких домов много в каждом городе. Именно в девятиэтажке случилась трагедия на улице Рассветной в Екатеринбурге, когда погибли восемь человек. И именно конструкция здания отчасти стала причиной гибели людей. Единственный выход по лестнице вниз был заполнен дымом. Была ночь, люди не сразу почувствовали запах дыма, а потом задыхались от угарного газа, когда пытались выбежать на улицу.
— Эвакуация в таких домах гораздо сложнее, чем в пятиэтажках. Без автолестницы эвакуировать людей с верхних этажей порой невозможно, а у нас подъехать к домам почти везде проблема, — говорит Евгений. — Особенно в ночное время. Всё забито машинами, везде шлагбаумы и заборы. В других странах, насколько я знаю, для пожарных служб допускается, если они повредят личный транспорт, который препятствует подъезду к домам. У нас пожарные машины на такое не пойдут, это чревато судами.
Противопожарных лестниц в этих домах нет.
— Есть аварийные выходы на балконах: люки с лестницами, чтобы люди могли спуститься с девятого этажа, но у нас по факту все люки заварены, забиты хламом и заставлены. Нигде это не сработало, судя по последним пожарам, — говорит полковник. — Потом в таких домах начали делать простенок на балконе между окнами. Предполагалось, что человек простоит там, спасаясь от огня.
Еще одна опасность, по словам Евгения — когда при проведении труб между этажами отверстия заделывают простой горючей пеной:
— Загорается в одной из квартир, и огонь идет по всем этажам. То же самое можно сказать про кабели. Провайдеры также оставляют отверстия, не заделывают. Вроде мелочь, но ведет к распространению пожара, тяга идет вверх.
После январской трагедии в Екатеринбурге эксперты разбирали причины: почему людей не смогли спасти. Тогда один из собеседников Е1.RU посоветовал жильцам приобрести автономные дымовые извещатели. Они недорогие, их можно прикрепить к потолку, и в случае задымления они подадут сигнал. Если пожар произойдет ночью, люди проснутся и успеют эвакуироваться.
12 этажей и выше
Когда повсеместно начали строить дома выше 12 этажей, их стали оборудовать противопожарными лестницами. Выходы на них идут через «воздушную зону» — то есть общие балконы.
— Бывает, что жильцы проявляют инициативу и пытаются эти балконы застеклить, чтобы было теплее. Этого делать нельзя, — уверен эксперт.
— Почему в некоторых новостройках всё застеклено?
— Бывают разные типы противопожарных лестниц, есть открытые, есть современные: закрытые, с другой системой — с подпором воздуха. Но важно, чтобы эта система работала безупречно, потому что при сбое в системе во время пожара люди окажутся в смертельной ловушке.
Также в домах выше 12 этажей обязательно должны быть системы дымоудаления и пожарные извещатели.
— При срабатывании сигнализации включается специальный клапан, и система вентиляции высасывает дым с этажа, на котором возник пожар. Это отлично, но при условии, что всё правильно рассчитано и всё в рабочем состоянии, — замечает Евгений. — Недавно знакомые жильцы одной многоэтажки попросили меня проверить вентиляцию как эксперта. Оказалось, что все вентиляционные камеры разграблены, провода вырваны. Никакая система при пожаре просто не включится. Помню, еще несколько лет назад как пожарный инспектор ходил с проверками по таким домам, опрашивал жильцов: есть ли извещатели? Нам отвечали: ремонт делали и убрали, мешает, в интерьер не вписывается. Теперь из-за них вся система в доме просто не сработает.
Евгений Никешин еще раз подчеркнул, что главная проблема в домах всех типов — это отсутствие контроля и проверок того, как работает система.
— За год в проверку включено 3–5 домов. — говорит эксперт. — Например, возьмем 16-этажки и более высокие дома. Они относятся к средней категории риска, проверяются они не чаще чем раз в пять лет. То есть это минимальный срок, чаще нельзя, а реже можно. Понимаете? По факту могут вообще никогда не прийти с проверкой.
По словам бывшего пожарного, жильцы, конечно, могут сами проявить инициативу и обратиться в частную компанию, но никто на это не идет.
— Спроса нет совершенно. Никто не хочет тратить свои деньги. Проверка обходится недешево, нужно проверить всё: от подвала до чердака, а после этого нужно еще и устранить ошибки. Кроме того, система завязана на все квартиры. Кто-то из жильцов может просто не открыть дверь, — говорит Евгений.
Новостройки
— Делить новостройки на элитное жилье и эконом с точки зрения противопожарных мер неправильно, — говорит эксперт. — Требования к ним одни, в зависимости от года постройки.
Начиная с 2016 года в России появилось новое правило — обязательная зона безопасности для инвалидов. Это небольшое помещение с противопожарной дверью, с подпором воздуха и аварийным освещением. Укрыться в нем могут не только инвалиды.
— Задумано хорошо, главное — поддерживать эти помещения в рабочем состоянии, следить за ними, — говорит эксперт.
Также новые дома могут быть оборудованы специальными лифтами для пожарных подразделений — если зона безопасности расположена в лифтовом холле, такие подъемники обязательны.
— С каждым годом затраты на противопожарные меры при строительстве растут. Это сказывается на цене жилья. Застройщики, бывает, увиливают, обходят некоторые правила. Но повторю: высотные дома при любом сбое в системе превращаются в ловушку. Надо ли экономить на безопасности?
Что еще влияет на безопасность во всех домах
По словам пожарного, кладовки в подъездах он не одобряет. Также отдельная проблема — это магазины и офисы на первых этажах и подвалах. Они должны быть отделены от жилых этажей противопожарными перекрытиями и оборудованы пожарной сигнализацией.
— Гарантировать, что эти системы в рабочем состоянии, никто не может. Жители порой не разбираются и проверить не могут. Когда сдают в аренду, никто не спрашивает пожарных. Захотел кто-то сделать магазин по продаже шин на первом этаже — сделал, — возмущается Евгений Никешин.
Также, по нормам, в случае если площадь магазина в жилом здании больше 500 квадратных метров, он должен быть оборудован автоматической системой пожаротушения: при срабатывании сигнализации из труб под потолком начинает лить вода.
— Но никто не контролирует это. Точного ответа на вопрос, как наладить безопасность, у меня нет, — замечает специалист. — Государство контролирует недостаточно, так что пока всё зависит от личной ответственности и добросовестности людей. Возможно, некоторые добросовестные бизнесмены готовы всё сделать в своих помещениях как надо. Нужно хотя бы информировать людей.