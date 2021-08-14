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СГК отключит горячую воду в 659 домах из-за повреждений теплосети — смотрим когда и на сколько

Компания планирует устранить сразу 6 крупных дефектов

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Повреждения возникли в районе улиц Ватутина и Фрунзе

Повреждения возникли в районе улиц Ватутина и Фрунзе

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«Сибирская генерирующая компания» предупредила новосибирцев об отключениях горячей воды из-за повреждений теплотрасс. За несколько дней компания планирует устранить сразу шесть дефектов.

Пять починок теплосетей проведут на улице Фрунзе. Из-за этих работ придется отключить горячую воду на 1255 объектах, 596 из них — жилые дома. Отключение запланировали с 14:00 16 августа до 12:00 19 августа.

Также крупный ремонт предстоит специалистам на улице Ватутина — дефект возник на магистральной трубе. Здесь горячее водоснабжение отключат у 63 жилых домов с 22:00 15 августа до 20:00 17 августа.

Новосибирскими теплосетями, которые власти собирались отдать СГК по концессии, заинтересовались еще две компании — из Новосибирска и Московской области. НГС разобрался, хорошо это или плохо, а также выяснил, что известно об этих компаниях.

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СГКгорячая водаремонт теплотрасс
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