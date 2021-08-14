«Мы снова вернулись в 90-е»: криминальные авторитеты устроили сходку в центре города. Грядут новые бандитские разборки?

В центре Екатеринбурга 11 августа силовики накрыли криминальную сходку. Мужчин (в основном в спортивных костюмах) уложили лицом в асфальт. Всего задержали 30 человек , у них нашли 7 пистолетов .



Среди собравшихся заметили бизнесменов, в том числе застройщика, известного как Гера с ЖБИ. Планировалось, что на сходке обсудят поведение одного из авторитетных бизнесменов, которого считают «беспредельщиком».

