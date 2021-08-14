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«Мы снова вернулись в 90-е»: криминальные авторитеты устроили сходку в центре города. Грядут новые бандитские разборки?

Эксперты объяснили, в чём разница между дележом преступных группировок 30 лет назад и сейчас

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Криминальные сходки в последние годы проводят чаще всего незаметно для горожан

Криминальные сходки в последние годы проводят чаще всего незаметно для горожан

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В центре Екатеринбурга 11 августа силовики накрыли криминальную сходку. Мужчин (в основном в спортивных костюмах) уложили лицом в асфальт. Всего задержали 30 человек, у них нашли 7 пистолетов.

Среди собравшихся заметили бизнесменов, в том числе застройщика, известного как Гера с ЖБИ. Планировалось, что на сходке обсудят поведение одного из авторитетных бизнесменов, которого считают «беспредельщиком».

Подобные сходки для Екатеринбурга в последние годы — огромная редкость или, как минимум, не становились предметом публичного обсуждения. Последняя, пожалуй, наделавшая шуму на всю Россию, была в сентябре 2004 года, когда в центре города прошел митинг криминальных авторитетов, организатором которого называли лидера ОПГ «Уралмаш» Александра Хабарова. Казалось, что стрелки бандитов остались в далеком прошлом, поэтому облава на представителей группировок в самом центре города привлекла много внимания и вызвала вопрос: 90-е возвращаются? Мы обсудили это с экспертами.

Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов уверен, что мы уже вернулись в эту эпоху.

— Это надо признать, мы снова вернулись в 90-е. Идет передел рынка, сфер влияния, рейдерские захваты продолжаются. Всё это развернулось на фоне пандемии. Многие бизнесмены стали разоряться, снова началась дележка. Сходка наверняка была посвящена разделу сфер влияния, — считает Михайлов. — Криминальные авторитеты снова подняли голову, ощутили себя хозяевами жизни, и мы будем с этим сталкиваться. На мой взгляд, был небольшой период возвращения из 90-х, начиная с 2004-го их начали прижимать, подчищать, и до 2010 года был короткий период, когда они ушли в подполье, многие уехали из России. Сейчас начали возвращаться.

У задержанных нашли оружие

У задержанных нашли оружие

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Бывший силовик подчеркнул, что сейчас возвращаются на свободу те люди из криминала, кто получил большие сроки в начале двухтысячных. Они выходят из колоний, а в городах уже изменились правила и образ жизни, даже в криминальной среде.

— В 90-х годах, кстати, была ситуация, когда освобождались авторитеты, получившие сроки еще в советские времена. Они тогда были в шоке, столкнулись с новым криминалом — беспредельщиками. У них-то хотя бы формально были какие-то правила, подходы, понятия, в 90-х на криминальной поляне появились совсем отмороженные и беспринципные преступники, — отметил генерал-майор. — Бороться с новым нашествием криминала нужно, конечно. Но реформа МВД, на мой взгляд, тяжело сказалась на системе. Даже переименование милиции в полицию привело к резкому негативному отношению к этой структуре.

Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с событиями 30-летней давности, уральский адвокат по уголовным делам Ольга Чантурия, которая представляла в судах авторитетов, заметила множество отличий.

— Я обсуждала с полицией эту сходку. Силовики считают, что дело в переделе имущества. Есть две группировки, одна пытается выбить активы. Речь о парковках бизнесмена Яковлева, — объяснила адвокат. — Всё очень прозаично: бизнесмены делят таким образом сферы влияния на рынках, а силовики узнали о сходке сразу, в группировках сейчас много стукачей, оперативники получили видео, как только туда стали подтягиваться люди.


По словам адвоката, сейчас в Екатеринбурге две крупные группировки, примерно равные по силам и покровительству. В ближайшее время они начнут звать в город «коллег» из Челябинской и Тюменской областей, чтобы показать, у кого больше влияние.

Авторитетов задерживали жестко

Авторитетов задерживали жестко

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— Криминальное движение изменились. Авторитетные люди — классические, они не влезают туда. Люди дерутся за бабло, а их никогда это не интересовало. Сейчас на сходках какими-то отголосками понятий пытаются решать бизнес-вопросы. Масштаб личностей снизился, — заявила Ольга Чантурия. — Работают суды, но люди привыкли решать проблемы другим способом. Передел собственности никто не отменял, время от времени начинается дележка. Это осталось в любом бизнесе, который приносит деньги. Как было в 90-е, что ездят и стреляют по улицам, уже не будет. Но сейчас люди с амбициями решают вопросы, нужно понимать, что на одной сходке всё не закончится. В городе назревает война.

Этой встречей в ресторане в центре города собравшиеся не хотели привлечь к себе внимание. Так считает криминальный авторитет на пенсии Михаил Орский. По словам бывшего преступника, скорее всего, место встречи они выбрали случайно.

— Эти авторитеты сидели тихо-мирно, так же, скорее всего, и разошлись бы, они ведь не распевали «Владимирский централ» на всю улицу, — пояснил Михаил Орский. — Все посчитали, что это какой-то вызов, из-за нелепых действий полиции и внимания журналистов. Если бы не это, никто бы никогда и не узнал, что какая-то сходка проходила. Я думаю, место выбрали случайно, была какая-то «производственная» необходимость.

Бывший авторитет уточнил, что со времен 90-х в криминальном мире изменилось многое. Это связано с изменениями ментальности народа. По словам экс-гангстера, спортсмены, которые тогда пришли в криминал, вернулись в нормальную жизнь тренерами, массажистами, охранниками. Они шли на преступления из-за того, что не знали, что делать и чем заняться. Бывшие военные, которые прошли Афганистан или Чечню, тоже приходили в ОПГ, но у них появилась возможность применить свои навыки в Сирии, ЦАР, Ливии, они уезжали в горячие точки.

Всех, кто пришел на сходку, тщательно обыскали

Всех, кто пришел на сходку, тщательно обыскали

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— Прогресс не стоит на месте, а преступления, основанные на физическом насилии, в крупных городах раскрываются быстро благодаря видеонаблюдению. За активными членами ОПГ, которые нарушили закон, могут проследить от места преступления чуть ли не до подъезда, — считает Михаил Орский. — С момента развала Советского Союза больше 10 лет всё узаконивалось. Полиция не понимала, кого охранять, а кого ловить. Вчерашних спекулянтов признали добропорядочными коммерсантами. Рэкетиры с тех пор перестали быть Робин Гудами, а стали нарушителями закона. Заработали суды, полиция. Во многих случаях полиция и выполняет роль крыши, защищая бизнес.


Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко несколько лет руководил уголовным розыском, был начальником криминальной милиции. Он знает об организованной преступности не понаслышке, ведь боролся с ОПГ и задерживал киллеров и банды, совершавшие десятки убийств.

Задержанным запретили двигаться

Задержанным запретили двигаться

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— 90-е не вернутся, ушло то время. Сейчас нет массовых, открытых рейдерских захватов, идут, решают всё юридическим путем, в судах. То время было безбашенным. Тогда люди боялись открыто говорить о проблемах с криминалом. Сейчас не боятся открыто жаловаться и на криминал, и на правоохранителей, — считает бывший полицейский. — Что касается сходок, они были, есть и будут всегда.

Активный перелом пошел с 1994–1995 годов. Я пришел в город на должность начальника уголовного розыска, тогда городские подразделения уже года два как работали по криминальным авторитетам: «Синим», «Центровым», ОПГ «Уралмаш». И мы продолжили эту работу, — пояснил Тимониченко.

На настоящей сходке решаются вопросы, связанные с дальнейшими планами, решением проблем, «коронованием», обсуждается, кто кем недоволен. Бывший глава УВД сравнил сходку с совещанием, но подчеркнул, что на таких встречах бывают и конфликтные ситуации.

— Если есть спорные вопросы, связанные с бизнесом, две стороны, например, не договорились, приглашают в роли третейского судьи третью сторону. Вообще сейчас всего этого намного меньше, — рассказал экс-глава УВД. — Есть уголовная ответственность для тех, кто позиционирует себя как криминальный авторитет, лидер воровской группировки. У кого есть возможность, стараются выезжать в ближнее зарубежье, проводят встречи там. Например, на Украину. Органы сейчас отслеживают, пресекают это. В 90-е милиция могла ворваться на свадьбы, праздники криминальных авторитетов, всех гостей уложить лицом в пол. Сейчас так не действуют. Любая жалоба подтвердила бы неправомерность действий органов внутренних дел.

Тимониченко объяснил, что сейчас и криминал стал цивилизованнее и осторожнее. Раньше процветало вымогательство — на счетчик ставили всех: киоски, ларьки. Этот вид преступления, по словам экс-полицейского, есть и сейчас, но встречается в сотни раз реже.

Эксперты сошлись во мнении, что на смену рэкету пришли новые преступления, самое популярное из которых — банковское мошенничество. Девяностые со стрельбой на улицах могут вернуться только в случае фатального падения экономики или массовых ужасных катаклизмов, с которыми не сравнится даже пандемия коронавируса.

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