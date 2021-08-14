«Мы снова вернулись в 90-е»: криминальные авторитеты устроили сходку в центре города. Грядут новые бандитские разборки?

В центре Екатеринбурга
Среди собравшихся заметили бизнесменов, в том числе застройщика, известного как Гера с ЖБИ. Планировалось, что на сходке обсудят поведение одного из авторитетных бизнесменов, которого считают «беспредельщиком».
Подобные сходки для Екатеринбурга в последние годы — огромная редкость или, как минимум, не становились предметом публичного обсуждения. Последняя, пожалуй, наделавшая шуму на всю Россию, была в сентябре 2004 года, когда в центре города прошел митинг криминальных авторитетов, организатором которого называли лидера ОПГ «Уралмаш» Александра Хабарова. Казалось, что стрелки бандитов остались в далеком прошлом, поэтому облава на представителей группировок в самом центре города привлекла много внимания и вызвала вопрос:
Член Совета по внешней и оборонной политике, генерал-майор ФСБ в запасе, бывший разведчик, экс-руководитель управления правительственной информации РФ Александр Михайлов уверен, что мы уже вернулись в эту эпоху.
— Это надо признать, мы снова вернулись в
Бывший силовик подчеркнул, что сейчас возвращаются на свободу те люди из криминала, кто получил большие сроки в начале двухтысячных. Они выходят из колоний, а в городах уже изменились правила и образ жизни, даже в криминальной среде.
— В 90-х годах, кстати, была ситуация, когда освобождались авторитеты, получившие сроки еще в советские времена. Они тогда были в шоке, столкнулись с новым криминалом — беспредельщиками. У них-то хотя бы формально были какие-то правила, подходы, понятия, в
Сравнивая сегодняшнюю ситуацию с событиями
— Я обсуждала с полицией эту сходку. Силовики считают, что дело в переделе имущества. Есть две группировки, одна пытается выбить активы. Речь о парковках бизнесмена Яковлева, — объяснила адвокат. — Всё очень прозаично: бизнесмены делят таким образом сферы влияния на рынках, а силовики узнали о сходке сразу, в группировках сейчас много стукачей, оперативники получили видео, как только туда стали подтягиваться люди.
По словам адвоката, сейчас в Екатеринбурге две крупные группировки, примерно равные по силам и покровительству. В ближайшее время они начнут звать в город «коллег» из Челябинской и Тюменской областей, чтобы показать, у кого больше влияние.
— Криминальное движение изменились. Авторитетные люди — классические, они не влезают туда. Люди дерутся за бабло, а их никогда это не интересовало. Сейчас на сходках какими-то отголосками понятий пытаются решать бизнес-вопросы. Масштаб личностей снизился, — заявила Ольга Чантурия. — Работают суды, но люди привыкли решать проблемы другим способом. Передел собственности никто не отменял, время от времени начинается дележка. Это осталось в любом бизнесе, который приносит деньги. Как было в
Этой встречей в ресторане в центре города собравшиеся не хотели привлечь к себе внимание. Так считает криминальный авторитет на пенсии Михаил Орский. По словам бывшего преступника, скорее всего, место встречи они выбрали случайно.
— Эти авторитеты сидели тихо-мирно, так же, скорее всего, и разошлись бы, они ведь не распевали «Владимирский централ» на всю улицу, — пояснил Михаил Орский. — Все посчитали, что это какой-то вызов, из-за нелепых действий полиции и внимания журналистов. Если бы не это, никто бы никогда и не узнал, что какая-то сходка проходила. Я думаю, место выбрали случайно, была какая-то «производственная» необходимость.
Бывший авторитет уточнил, что со времен
— Прогресс не стоит на месте, а преступления, основанные на физическом насилии, в крупных городах раскрываются быстро благодаря видеонаблюдению. За активными членами ОПГ, которые нарушили закон, могут проследить от места преступления чуть ли не до подъезда, — считает Михаил Орский. — С момента развала Советского Союза больше
Экс-глава УВД Екатеринбурга Борис Тимониченко несколько лет руководил уголовным розыском, был начальником криминальной милиции. Он знает об организованной преступности не понаслышке, ведь боролся с ОПГ и задерживал киллеров и банды, совершавшие десятки убийств.
— 90-е не вернутся, ушло то время. Сейчас нет массовых, открытых рейдерских захватов, идут, решают всё юридическим путем, в судах. То время было безбашенным. Тогда люди боялись открыто говорить о проблемах с криминалом. Сейчас не боятся открыто жаловаться и на криминал, и на правоохранителей, — считает бывший полицейский. — Что касается сходок, они были, есть и будут всегда.
Активный перелом пошел с 1994–1995 годов. Я пришел в город на должность начальника уголовного розыска, тогда городские подразделения уже года два как работали по криминальным авторитетам: «Синим», «Центровым», ОПГ «Уралмаш». И мы продолжили эту работу, — пояснил Тимониченко.
На настоящей сходке решаются вопросы, связанные с дальнейшими планами, решением проблем, «коронованием», обсуждается, кто кем недоволен. Бывший глава УВД сравнил сходку с совещанием, но подчеркнул, что на таких встречах бывают и конфликтные ситуации.
— Если есть спорные вопросы, связанные с бизнесом, две стороны, например, не договорились, приглашают в роли третейского судьи третью сторону. Вообще сейчас всего этого намного меньше, — рассказал экс-глава УВД. — Есть уголовная ответственность для тех, кто позиционирует себя как криминальный авторитет, лидер воровской группировки. У кого есть возможность, стараются выезжать в ближнее зарубежье, проводят встречи там. Например, на Украину. Органы сейчас отслеживают, пресекают это. В
Тимониченко объяснил, что сейчас и криминал стал цивилизованнее и осторожнее. Раньше процветало вымогательство — на счетчик ставили всех: киоски, ларьки. Этот вид преступления, по словам экс-полицейского, есть и сейчас, но встречается в сотни раз реже.
Эксперты сошлись во мнении, что на смену рэкету пришли новые преступления, самое популярное из которых — банковское мошенничество. Девяностые со стрельбой на улицах могут вернуться только в случае фатального падения экономики или массовых ужасных катаклизмов, с которыми не сравнится даже пандемия коронавируса.