«Он небезопасен для нормальных гостей»: как ребенка-аутиста не пустили в аквапарк, чтобы не «портил визуал»

Элеонора утверждает, что ее особенный ребенок очень любит воду, и родители постоянно возят Дамира на дельфинотерапию в бассейн в Астрахани. Летом семья проводит очень много времени на Волге. Ездили в Геленджик, в аквапарк «Золотая бухта», один из крупнейших в России.

— Там не было вообще никаких претензий, — возмущается женщина. — 1700 рублей за вход, и «всё включено». Здесь же 1800 рублей с человека, со своим нельзя, плюс опустили, раздавили и приписали, что ребенок агрессивный. Я понимаю, если бы мы уже зашли в аквапарк и ребенок бы что-нибудь там сделал не так. В этом случае мы сразу уходим, сколько бы денег ни заплатили. Состояние ребенка нам дороже. Бывают такие моменты, когда у него что-то болит, он ходит не в настроении, возмущенный. Тогда мы никуда даже не пытаемся поехать. А здесь — он просто устал. Шесть часов поездки, жара… А здесь нам сказали, что к нам конкретно, троим взрослым и дочери, нет никаких претензий, они готовы нас пропустить, а сын пусть в это время посидит в машине. На солнце при жаре в 45 градусов. Он, мол, всё равно ничего не поймет — салон машины это или бассейн.