«Он небезопасен для нормальных гостей»: как ребенка-аутиста не пустили в аквапарк, чтобы не «портил визуал»

В городе Волжском Волгоградской области разгорелся нешуточный скандал. 14-летнего ребенка с аутизмом не пустили в аквапарк, объяснив это сначала тем, что он может испортить отдых другим отдыхающим, а позже — тем, что он агрессивен, предложив при этом отдохнуть в другом месте или же оставить особенного ребенка в машине на 40-градусной жаре. После того как история получила широкую огласку, директор позвонил родителям мальчика с извинениями и сказал, что его неправильно поняли. В знак примирения он предложил отдых в бунгало аквапарка по системе «всё включено». Родители 14-летнего Дамира на примирение не согласились.
«Вы проходите, а ребенок пусть в машине посидит»
О ситуации журналисту V1.RU рассказала мама ребенка Элеонора Шаумурунова:
— Мы приехали в аквапарк семьей — я, муж, Дамир (сын, страдающий аутизмом. — Прим. ред.), дочка-нормик, ей пять лет, и моя мама. На улице ужасная жара, на парковке нет тени, с собой нельзя ни еду, ни воду. Мы собрались, пошли к главному входу, я написала расписку, что как мать двоих детей снимаю с аквапарка всякую ответственность, если с моими детьми что-то случится. Потом встали в очередь. В этот момент Дамир начинает нервничать. Ему 14 лет, у него нет речи, поэтому он начал мычать и жестикулировать. Я попросила мужа принести воды, сама отвела ребенка в туалет, он немного попрыгал, помычал и успокоился. Это совершенно нормальное поведение для аутистов, когда они находятся в закрытом шумном помещении при большом скоплении народа. Тем временем пришел муж, и тут к нам подходит охранник и говорит кассиру не принимать у нас деньги, поскольку ему показалось, что наш ребенок агрессивный, и он хочет поговорить с руководством.
Элеонора утверждает, что ее особенный ребенок очень любит воду, и родители постоянно возят Дамира на дельфинотерапию в бассейн в Астрахани. Летом семья проводит очень много времени на Волге. Ездили в Геленджик, в аквапарк «Золотая бухта», один из крупнейших в России.
— Там не было вообще никаких претензий, — возмущается женщина. — 1700 рублей за вход, и «всё включено». Здесь же 1800 рублей с человека, со своим нельзя, плюс опустили, раздавили и приписали, что ребенок агрессивный. Я понимаю, если бы мы уже зашли в аквапарк и ребенок бы что-нибудь там сделал не так. В этом случае мы сразу уходим, сколько бы денег ни заплатили. Состояние ребенка нам дороже. Бывают такие моменты, когда у него что-то болит, он ходит не в настроении, возмущенный. Тогда мы никуда даже не пытаемся поехать. А здесь — он просто устал. Шесть часов поездки, жара… А здесь нам сказали, что к нам конкретно, троим взрослым и дочери, нет никаких претензий, они готовы нас пропустить, а сын пусть в это время посидит в машине. На солнце при жаре в 45 градусов. Он, мол, всё равно ничего не поймет — салон машины это или бассейн.
«Мне спасибо должны сказать, а не гадости писать»
Директор аквапарка «XXI век» Григорий Газарян объяснил, почему семью отказались пускать на аттракционы.
— Я лично принял решение не пускать этого ребенка, хотя он не ребенок, а крупного телосложения подросток, — заявил господин Газарян. — Мне позвонил начальник службы контроля, я посмотрел по видеонаблюдению, что ребенок делает неконтролируемые движения, скачет, машет руками и ногами. Пока они ждали, что кто-то из нас выйдет, он уже успел пораниться, мать ему кровь вытирала. Я 15 лет работаю на этом поприще и решил, что нельзя пускать, он является потенциально опасным объектом для остальных отдыхающих детей. Он крупный, а в аквапарк приходят и совсем маленькие дети. И этими неконтролируемыми движениями он мог бы сбить маленьких детей, произошло бы несчастье. Поэтому я и отказался их пропускать — в целях обеспечения безопасности как моих отдыхающих, так и самого ребенка. Родители этого не понимали, говорили, что будут находиться только в бассейне. Но зачем тогда в аквапарк приехали? Это первое. Второе — столько злости и гадости нахлынуло. Пусть разберутся в ситуации, посмотрят результаты расследования, а потом обвиняют. Хотя Бог им судья. Господь Бог всё видит, всем воздаст. Мог произойти несчастный случай, я его предотвратил. И вместо того чтобы сказать спасибо, они мне гадости пишут.
Добавим, господин Газарян обещал предоставить видео с камер наблюдения, где было бы видно поведение Дамира, однако на момент публикации видеозапись так и не была предоставлена. На следующий день после конфликта официальный сайт аквапарка стал работать с перебоями, а в Instagram была отключена возможность комментирования.
Еще через день директор аквапарка позвонил семье Дамира с извинениями.
— Мы хотели выйти с мужем в прямой эфир в Instagram, сказать, что нам звонил директор аквапарка, — рассказывает Элеонора Шаумурунова. — Он извинялся, утверждая, что сотрудники просто не так поняли его слова. Он говорил, что сотрудники должны были проводить нас в гостиницу, чтобы кто-то из взрослых там посидел с ребенком, а остальные пошли купаться, но мы надавили на охранника, а когда достали телефон — он вообще растерялся. Ок, но до того как мы включили запись, мы уговаривали пропустить нас, и почему если вы были в это время на месте, не спустились к нам сами?
По словам Элеоноры, в качестве компенсации Григорий Газарян предложил им приехать на один день и отдохнуть в бунгало.
— Спасибо, мы уже не хотим, — заявила женщина. — Мы поняли, что нам не рады. Зачем тогда смотреть друг другу в глаза и делать вид, что всё хорошо? Если бы он действительно хотел примириться, то предложил бы отдых в аквапарке. Когда мы хотели там отдохнуть — нас не пустили. Особенно после публикаций, где директор заявляет, что он абсолютно прав, что не будет извиняться, что не видел там ребенка, а видел здорового подростка… Он обещал показать видео, выложил его на всеобщее обозрение — и что там? Обычное поведение ребенка-аутиста. На видео нет, как мы стояли на улице, нет того момента, как мы пишем расписку. Я ведь совершенно спокойно могла сказать, что я с ребенком-инвалидом, и совершенно спокойно прошла бы без очереди. Нет, я не стала этого всего делать. Мы стояли в общей очереди и написали расписку, что берем всю ответственность на себя.
Мама мальчика также отметила, как менялась позиция руководства аквапарка.
— Сначала говорили, что мой ребенок портит визуал, — рассказывает Элеонора. — Потом, когда пошел резонанс, он начал давить на безопасность. Зачем тогда я писала расписку? И почему эти расписки о том, что аквапарк не несет никакой ответственности? И после этого мы говорим о безопасности? Каким-то инвалидам можно, каким-то нельзя? Мы не первый раз ездим в аквапарки и никогда с такой ситуацией не сталкивались. И расписку мы никогда не писали. Ребенок заходит в бассейн — и ему больше ничего не нужно! Он сам боится детей, отходит в сторонку. Ему никто не нужен.
Следствие разберется
Историей ребенка-инвалида уже заинтересовались и прокуратура и Следственный комитет. Оба ведомства начали проверку.
— С целью выяснения всех обстоятельств возможного нарушения прав подростка по данному факту следственным управлением СК России по Волгоградской области организована доследственная проверка, — говорится в официальном сообщении СУ СКР по Волгоградской области. — В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на установление объективной картины произошедших событий, о которых рассказали СМИ и пользователи в соцсетях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Заведующая кафедрой неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Волгоградского государственного медицинского университета Ольга Курушина уверена — дети с аутизмом не более опасны, чем дети здоровые.
— То, что родители называют аутизмом, может представлять собой целую группу патологий, — считает врач. — Что скрывается под ними — неизвестно. Но в любом случае, если ребенок аутист, он плохо переносит людные места. Ему там некомфортно, близкий контакт с большим количеством людей вызывает ужас и абсолютно несдерживаемую психоэмоциональную реакцию. Ребенок от этого страдает. При этом администрация аквапарка не имела никакого права не пускать такого ребенка. Это ограничение активности. Ребенок с аутизмом не более опасен, чем любой другой, который также может быть избыточно шумным или активным. Другое дело, что аутисту тяжело вступать в контакт, он от этого страдает, поэтому вести его в аквапарк было бы не совсем правильно, но никаких противопоказаний к этому нет. Что же касается вреда, то любой ребенок, любой взрослый может нанести ущерб соседу. Тем более в аквапарке.
«У вас должны быть свои карантины»
Что-то часто стали повторяться такие истории. Громкий скандал случился в конце июля в Санкт-Петербурге. В культурной столице любящая бабуля пыталась выяснить, откуда дети-аутисты взялись на детской площадке и пугают ее внучку. Она грозилась вовсе прогнать их с территории жилого комплекса. Объяснения женщины: «больные дети пугают наших детей», «у нас еще этого не было в доме», «дети непонятно какие».
Она также выразила уверенность, что центру придется съехать, а до тех пор с площадки они должны «шуровать». Аргумент о том, что у арендаторов помещения такие же права на пользование детской площадкой, что и у собственников, воспринят не был.
— Идите с вашими детьми. Вы здесь гулять не будете, с детьми вот с этими особенностями. У вас свои должны быть карантины и всякая хрень, — кричала дама.
Как рассказала «Фонтанке» директор некоммерческого центра инклюзивных проектов и социальной интеграции детей с особыми потребностями «Какая разница» Валерия Катаева, с агрессивной особой они сталкиваются не первый раз. Так как сегодня внимание к воспитанникам центра было чрезмерным, сотрудники написали заявление в полицию — во время «беседы» жительница ЖК несколько раз по рукам ударила тьютора центра.
После публикации видео СК начал проверку, а самой героине пришлось закрыть свои страницы в соцсетях. Женщина, объяснила она в кадре, вступилась за свою 4-летнюю внучку, которая якобы испугалась кого-то из воспитанников центра. Девочка строит карьеру модели.
Следователи не исключают, что после опроса всех сторон конфликта может быть вынесено решение о возбуждении уголовного дела по статье 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».