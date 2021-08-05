«Всем подряд предлагаем кильку — ну чего смеяться?» Почему кассиры в супермаркетах навязывают товары по акциям

— Сейчас у нас просто есть инструкция, по которой мы должны предлагать определенные товары, — объяснил кассир в одном из сетевых супермаркетов. — Я бы не сказал, что очень активно берут. Если и покупают что-то, то обычно это кофе.

Молодой продавец рассказал, что раньше его зарплата зависела от продаж на кассе, но в последнее время у них эту систему отменили. Но в других сетях по-прежнему стимулируют сотрудников и кнутом, и пряником, рассказала бывший директор супермаркета.

— Как было у меня в магазине: если выполнен план по товарообороту, то лучший кассир, который продал больше всего кассовых позиций за месяц, получает премию в три тысячи рублей, — поделилась она. — Но не все директора так.