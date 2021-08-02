«Я *** ваших мамаш»: вожатый «Тимуровца» напугал детей странным постом — его уволили

Девочка попросила мать обратиться к директору лагеря, чем и занялась сибирячка. По ее словам, об инциденте руководство лагеря еще не знало:



— Созвонились с начальницей лагеря — она еще была не в курсе. Сначала не поверила, думала, может, его страницу взломали, так как он вроде бы хороший вожатый. Но, судя по тому, что и до этого у него на странице всякое творилось, было понятно: это написал он. Начальница провела с ним разговор, а потом прислала мне фотографию, где он пишет, мол, «прошу меня уволить по собственному желанию». К детям, которые плакали, пришел психолог, другие вожатые — с ними провели беседу. Я так понимаю, что сейчас им дали другого вожатого.

Также дочка жаловалась жительнице Новосибирска, что иногда молодой человек неадекватно себя вел. Якобы в одну из ночей он пришел в комнату к девочкам и начал рассказывать им страшилку. Некоторые дети просили его прекратить и плакали, однако он всё равно продолжал.

— Он был в курсе, что дети знают его страницу, что к ней есть доступ. И, конечно, пусть он на своей личной странице пишет всё, что хочет, но пусть тогда закрывает страницу, если работает вожатым. По крайней мере, чтобы никто не мог это прочитать, — сетует сибирячка.