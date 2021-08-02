«Я *** ваших мамаш»: вожатый «Тимуровца» напугал детей странным постом — его уволили

Вожатый отряда
9-летняя дочь сибирячки сейчас находится в одном из отрядов лагеря. Она рассказала матери о странном вожатом, который специфически себя вел с детьми своего отряда.
— Он говорил девчонкам в отряде: «Тому, кто найдет мою страницу во «ВКонтакте», я куплю шоколадку». Девчонки обрадовались, давай его искать, я помогла. Всё, нашли эту страницу, но он им в итоге ничего не купил. Эта ситуация забылась, но его страница оставалась в открытом доступе. Потом девчонки зашли туда и увидели пост от
Девочка попросила мать обратиться к директору лагеря, чем и занялась сибирячка. По ее словам, об инциденте руководство лагеря еще не знало:
— Созвонились с начальницей лагеря — она еще была не в курсе. Сначала не поверила, думала, может, его страницу взломали, так как он вроде бы хороший вожатый. Но, судя по тому, что и до этого у него на странице всякое творилось, было понятно: это написал он. Начальница провела с ним разговор, а потом прислала мне фотографию, где он пишет, мол, «прошу меня уволить по собственному желанию». К детям, которые плакали, пришел психолог, другие вожатые — с ними провели беседу. Я так понимаю, что сейчас им дали другого вожатого.
Также дочка жаловалась жительнице Новосибирска, что иногда молодой человек неадекватно себя вел. Якобы в одну из ночей он пришел в комнату к девочкам и начал рассказывать им страшилку. Некоторые дети просили его прекратить и плакали, однако он всё равно продолжал.
— Он был в курсе, что дети знают его страницу, что к ней есть доступ. И, конечно, пусть он на своей личной странице пишет всё, что хочет, но пусть тогда закрывает страницу, если работает вожатым. По крайней мере, чтобы никто не мог это прочитать, — сетует сибирячка.
Сейчас ее дочь продолжает находиться в лагере. Женщина отметила, что претензий к лагерю у нее нет, так как его руководство «быстро сработало и тут же выгнало его». Сибирячка переживала, что вожатый со странностями выйдет из «Тимуровца» и пойдет работать с детьми в другом лагере. Однако руководство заверило ее, что курсы вожатых, которые он прошел, предназначены только для «Тимуровца». Также оказалось, что образование молодого человека никак не связано с педагогикой.
Эту информацию корреспонденту НГС подтвердила и начальник лагеря Татьяна Трубина. Она предположила, что таким образом парень решил привлечь к себе внимание.
— То, что молодой человек позволил себе подобное в социальных сетях, — это, наверное, зависит от уровня его культуры, гражданской позиции. Он прошел школу вожатского дела, получил сертификат, все обследования у него в норме. Мы его уволили, сертификат вожатого аннулировали. Он не педагог по образованию, в колледже учился по совершенно другому профилю. Но школу вожатского дела прошел на отлично — был порыв, знает игротехнику, особенности поведения в коллективе знал. На мероприятиях, которые мы проводили с целью развития коммуникации и других навыков, я не замечала чего-то такого... Понятно, что мы отреагировали на запрос родителей, проработали всё с детьми. У детей всё спокойно, всё хорошо.
Корреспонденту НГС удалось связаться с вожатым, который публиковал на своей личной странице во «ВКонтакте» неприличный контент.
— Неприличность контента состоит лишь в ненормативной лексике, и профиль у меня закрыт, ребенок в друзья попал ко мне совершенно случайно. Я уже нахожусь в метро со своими документами и более не являюсь вожатым, — ответил он.
Однако затем он удалил свое сообщение (скрин есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) и отказался отвечать на вопросы, сославшись на занятость.
Обновление:
После публикации новости уволенный вожатый связался с журналистом НГС. По его словам, он придумал текст непотребного поста не сам, а скопировал его у одного ютуб-блогера и выложил на своей странице «ВКонтакте».
Он также пояснил, что история с розыгрышем шоколада для детей, приведшая их на страницу вожатого, развивалась иначе.
— Я осознавал, что дети скоро найдут мой профиль «ВКонтакте». Так как у меня было около пяти плиток шоколада, я просто сказал: «Дам их первому, кто меня найдет». Ведь как только один найдет и получит обещанное, остальным просто не будет смысла продолжать поиски. Одного ребенка я по ошибке добавил, но уже двоих отклонил. Других запросов в друзья не было. Шоколад я, кстати, отдал первому нашедшему, — пояснил сибиряк.
Также молодой человек сообщил, что рассказывал страшную историю детям в холле, и большинство из них были согласны ее слушать.
— В завершении я приношу извинения матери данного ребенка и ему самому, — подытожил новосибирец.
В марте сотрудница одной из школ Татарского района Новосибирской области уволилась из-за ролика, который начали пересылать друг другу ее ученики. На нем она танцевала и снимала с себя одежду.