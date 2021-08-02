Артем Лоскутов рассказал о родителях, «посадке» и почему решил украсть табличку из парка

Новосибирский художник Артем Лоскутов дал интервью Ирине Шихман (Youtube-канал «А поговорить?»). Создатель «Монстрации» рассказал о роли в его жизни родителей, об аресте, как пришла мысль украсть табличку с лавочки с именем Наили Аскар-Заде из Центрального парка в Нью-Йорке и другом.
Одним из первых Ирина Шихман подняла вопрос поддержки протестного творчества Лоскутова со стороны родителей.
— Отец, мне кажется, нет, а мать понимает. С отцом виделись пару лет назад, а до этого — 20 лет назад. Он живет в другой стране, у него другие дети, семья. Мы с ним виделись не так часто в жизни. А мама, у нее конвертация, мне кажется, произошла в
— Что за история с посадкой?
— 2009 год, это была шестая уже «Монстрация», тогда коммунистов не пустили на Красный проспект, их отправили на безлюдную улицу. Мы обычно с ними приходили. Своих заявок мы не подали никаких, пропустили даты. Сделали выставку «План "Монстрации"». Что есть митинг «ЕР», в полдень можно туда прийти. Мы сделали выставку. В Новосибирске был такой «Гараж». На вечер открывается, 200 человек приходит, и там было семь картинок со схемами. Туда приехали менты с камерой снимать, и эту выставку мы закрыли от греха подальше.
Потом менты позвонили моей маме, на мою кафедру, пришли на мою работу. Позвонили жене брата, потому что она работает в ГАИ, и по этой линии на нее надавили, что «надо с вашим родственником побеседовать». Некий Олег Владимирович из центра «Э» всем нам звонил. Маме моей он рассказывал, что Артем состоит в секте, и они жгут кошек и собак. Уровень компетенции у них был такой. Они знают, что есть такие люди, погуглили, они заявили, что в Новосибирском государственном институте действует группа (нет такого вуза) на улице Маркса (нет такой улицы, есть проспект). Они занимаются международными поставками из Казахстана, за ними надо следить.
Меня же судили за наркотики. Я про «Монстрацию» рассказываю, а кончилось всё 228-й. Потому что: 1) международные поставки и сбыт и 2) планируют на 1 Мая экстремистские акции (поджоги офисов, битье витрин, погромы). И вот они за мной следили-следили. 15 мая выследили, что я якобы приобрел в неустановленном месте в неустановленное время у неустановленного лица за неустановленную сумму пакет с веществом зеленого цвета массой 11 граммов и бережно с ним передвигался по территории Дзержинского района, чем нарушил статью 228 УК РФ.
До этого меня с утра пригласили: приходи беседовать. Я отказался и написал пост об этом. Вечером я иду с подругой, к нам подходят люди: «Лоскутов? Поехали, вы задержаны». Меня сажают в серебристую «четырку», мы отъезжаем во дворы, час ждем понятых. Я в этот час думаю: что вообще происходит? Они: а что у тебя за прическа такая? А у меня дреды. Говорят: «Сейчас поедем в отдел, надо твои вещи проверить». Берут мою сумку, кружат ее, расстегивают, высыпают в багажник вещи, и сверху я вижу пакетик. Явно не мой. В этот момент у меня падает настроение. Я говорю: я это не трогал, я это трогать не буду, подписывать ничего не буду. Это была моя ошибка. Не надо так делать, надо всё подписывать. Тебе составляют протокол, надо сразу писать: мне подбросили, не моё. Оказалось, что в этом пакете была марихуана. А может, она была техническая. Надо было экспертизу запросить. У нас в Новосибирске, допустим, есть производство, где выращивают марихуану технических сортов, и в ней нет действующего вещества.
У меня оказалось 11 граммов — это до трех лет. Подразумевает возможность ареста. Суд вынес решение, что я могу продолжить преступную деятельность, оставаясь на свободе, скрыться, давить на свидетелей — и отправил меня в СИЗО. Ты сидишь и понимаешь, что ты сидишь не за то, что ты сделал, а за выдуманную ситуацию. Ощущение мрачное.
Один сейчас мент сидит. Он попался на том же самом, на героине. Там целая банда села, полковники получили условки. Они оформили фейковое задержание перевозчика героина. Они наняли узбека перевезти овощи. На выходе с Хилокского рынка тормозят его: смотри, у тебя 10 кг героина, и начинают его оформлять. В этот момент по какой-то причине за ними наблюдают ФСБ. И берёт их всех и находит у них еще 10 кг: и превышение полномочий, и сбыт в крупном размере.
Коснулся разговор и похищения и последующей перепродажи со скамейки в Центральном парке Нью-Йорка таблички с именами Наили Аскар-Заде и Андрея Костина.
— По-моему было очевидно, что ее кто-нибудь утащит. Нельзя было позволить, чтобы ее забрал кто-то другой. Я попросил друзей ее снять. Почему преступление? Сколько эта табличка стоит? 10 баксов? Ребята сняли ее в пятницу, пропажу обнаружил на выходных какой-то блогер. Я продал табличку за 1,5 миллиона рублей. У меня самого на тот момент еще долгов было — половина этой суммы. Я улетал в Тай на зиму. Я забрал конверт, отвез в банк, спустил в банкомат. Я был как Иисус в пустыне, которого сатана искушал. Час, который они у меня были, я думал: я же не обязан никому никуда отправлять. Кто меня будет проверять? Но с другой стороны, что я могу купить себе на эти полтора миллиона? Даже квартиру не купишь. Долги можно было отдать. Я в итоге отдал их все, и появилось чувство, что я смог выдержать это искушение, — рассказал художник.
В декабре 2019 года «Русфонд» сообщил, что потратит 1,5 миллиона от художника Артёма Лоскутова на лечение трех детей с серьезными заболеваниями.