Артем Лоскутов рассказал о родителях, «посадке» и почему решил украсть табличку из парка

Новосибирский художник Артем Лоскутов дал интервью Ирине Шихман (Youtube-канал «А поговорить?»). Создатель «Монстрации» рассказал о роли в его жизни родителей, об аресте, как пришла мысль украсть табличку с лавочки с именем Наили Аскар-Заде из Центрального парка в Нью-Йорке и другом.

Одним из первых Ирина Шихман подняла вопрос поддержки протестного творчества Лоскутова со стороны родителей.