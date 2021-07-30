Узнай меня, если сможешь: как работает система распознавания лиц, которую поставят по всей России

Похожий эксперимент в 2020 году провела волонтер «Роскомсвободы» Анна Кузнецова.



— Мы вместе с Анной решили узнать, а что же происходит на черном рынке пробива, — рассказывает юрист «Роскомсвободы» Саркис Дарбинян. — Мы нашли в интернете объявления, в которых предлагалось пробить человека по лицу по московским камерам. Заплатила Анна 15 тысяч рублей и через несколько дней получила полный список точек, улиц, домов. В основном с подъездных камер, это позволяет нам предположить, что они работают лучше остальных. Полный отчет получился на 20 листов: в какое время и по каким адресам была Анна. Конечно, со всеми этими бумагами мы обратились в СК. По горячим следам вышли на двоих таких дилеров, которые сливают базу. В итоге признали свою вину и предстали перед судом.

Полицейских признали виновными в нарушении неприкосновенности частной жизни с использованием служебного положения. Обоим назначили штрафы в размере 20 и 10 тысяч рублей.



Обычно после таких случаев «пробивщики» пропадают, но возвращаются уже через несколько месяцев — с возросшим ценником на услугу.



Есть вероятность, что с масштабированием системы видеонаблюдения в регионы такая услуга появится не только в Москве. И, как считает Дарбинян, единственный способ предотвратить подобные утечки — это запретить распознавание лиц в России.



— Наша практика подсказывает, что запрет является более правильным решением. Потому что нет никаких возможностей контролировать эту технологию и следить, как силовики используют эту технологию. Конечно, несмотря на некоторый налет луддизма (страх перед научно-техническим прогрессом), мы считаем, что лучше запретить эту технологию, чем пытаться ее разными правовыми инструментами взять под гражданский контроль, — подытожил Саркис Дарбинян.

