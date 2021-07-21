Каким был дачный отдых новосибирцев в конце 80-х: сибирячка показала видео из семейного архива

Сибирячка показала видео, как ее семья отдыхала на даче в конце 80-х
Жительница Новосибирска Анна Копылова выложила в сеть видео из семейного архива — это были съемки выходного дня на острове Кудряш в 1988 году: работы в огороде, активные игры и традиционный шашлык.
— Это снимали друзья моих родителей. На видео написано, что это 1988 год, май. Просто наша дача, наш участок, он такой же и остался, — рассказала Анна Копылова. — Снимал мужчина, друг семьи, у него была какая-то советская камера. Я в резиночку прыгала. Потом от бочки просто железный обод согнули и через него бросали мяч. Играли в городки — из банок или из палок строили фигурки, потом их сбивали.
Дача на острове Кудряш у семьи есть до сих пор. Но песчаная поляна, где проходили игры, теперь заросла. Нет и соседнего островка, на которые все переплывали, чтобы отдохнуть и позагорать.
— На видео моя молодая мама, а на фото она уже бабушка. Также на видео мельком можно увидеть белую ванну — она до сих пор используется. На видео я прыгаю в резиночку на месте, где на фото стою со старшей дочерью, — рассказала Анна Копылова.
В 1988 году произошло несколько значимых исторических событий в стране. Это год, когда Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил суверенитет, с чего начался распад СССР. В мае 1988 года в «холодной войне» между СССР и США произошло потепление — в Москву с официальным визитом прибыл американский президент Рональд Рейган. В мае 1988 года после заключенных в апреле Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. В этом же году семья советских музыкантов Овечкиных захватила самолет Ту-154 — по этой истории сняли художественный фильм «Мама». А по телевизору начали показывать культовый для советских людей бразильский сериал «Рабыня Изаура».
В 2019 году кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса, где новосибирцы гуляют вокруг большой елки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку.