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Каким был дачный отдых новосибирцев в конце 80-х: сибирячка показала видео из семейного архива

В тот год начался распад СССР, в страну приехал Рейган, а по телевизору показали сериал «Рабыня Изаура»

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Семья Анны до сих пор владеет дачей, которая попала на видео 1988 года

Семья Анны до сих пор владеет дачей, которая попала на видео 1988 года

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Сибирячка показала видео, как ее семья отдыхала на даче в конце 80-х

Жительница Новосибирска Анна Копылова выложила в сеть видео из семейного архива — это были съемки выходного дня на острове Кудряш в 1988 году: работы в огороде, активные игры и традиционный шашлык.

— Это снимали друзья моих родителей. На видео написано, что это 1988 год, май. Просто наша дача, наш участок, он такой же и остался, — рассказала Анна Копылова. — Снимал мужчина, друг семьи, у него была какая-то советская камера. Я в резиночку прыгала. Потом от бочки просто железный обод согнули и через него бросали мяч. Играли в городки — из банок или из палок строили фигурки, потом их сбивали.

Мама Анны Копыловой со своим внуком (на видео она тоже в белом платке)

Мама Анны Копыловой со своим внуком (на видео она тоже в белом платке)

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Дача на острове Кудряш у семьи есть до сих пор. Но песчаная поляна, где проходили игры, теперь заросла. Нет и соседнего островка, на которые все переплывали, чтобы отдохнуть и позагорать.

— На видео моя молодая мама, а на фото она уже бабушка. Также на видео мельком можно увидеть белую ванну — она до сих пор используется. На видео я прыгаю в резиночку на месте, где на фото стою со старшей дочерью, — рассказала Анна Копылова.

Остров Кудряш в 1988 году

Остров Кудряш в 1988 году

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В 1988 году произошло несколько значимых исторических событий в стране. Это год, когда Верховный Совет Эстонской ССР провозгласил суверенитет, с чего начался распад СССР. В мае 1988 года в «холодной войне» между СССР и США произошло потепление — в Москву с официальным визитом прибыл американский президент Рональд Рейган. В мае 1988 года после заключенных в апреле Женевских соглашений начался вывод советских войск из Афганистана. В этом же году семья советских музыкантов Овечкиных захватила самолет Ту-154 — по этой истории сняли художественный фильм «Мама». А по телевизору начали показывать культовый для советских людей бразильский сериал «Рабыня Изаура».

В 2019 году кинохроник Анатолий Антонов показал редкое видео с новогодней площади Маркса, где новосибирцы гуляют вокруг большой елки, катаются на лошадях, а дети стоят в огромной очереди на ледяную горку.

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СССРархивное видеодачаостров Кудряш
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