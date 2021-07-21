Каким был дачный отдых новосибирцев в конце 80-х: сибирячка показала видео из семейного архива

— Это снимали друзья моих родителей. На видео написано, что это 1988 год, май. Просто наша дача, наш участок, он такой же и остался, — рассказала Анна Копылова. — Снимал мужчина, друг семьи, у него была какая-то советская камера. Я в резиночку прыгала. Потом от бочки просто железный обод согнули и через него бросали мяч. Играли в городки — из банок или из палок строили фигурки, потом их сбивали.

