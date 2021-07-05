«Пострадают все». Как из-за 6 тысяч должник офиса микрозаймов схватился за обрез и попал в тюрьму на 7 лет

В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассмотрели жалобу родственников Колодешникова с точки зрения Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Провели административное расследование, в ходе которого установлен кредитор Колодешникова — ставропольская микрокредитная компания «Стандартфинанс СТВ», юридический адрес которой совпадает с тем, что нам сообщили по телефону на горячей линии «РосДеньги».

— При проведении расследования зафиксировано, что на телефоны родственников Колодешникова А. А. поступали СМС-сообщения и звонки, в которых раскрывались сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании. Поступающие сообщения содержали угрозы и оскорбления с использованием выражений, унижающих человеческое достоинство, то есть на указанных лиц оказывалось психологическое давление с целью побуждения к оплате долга. Сотрудниками региональной службы судебных приставов установлено, что действия неустановленных лиц, взаимодействовавших с заявителями, осуществлялись в интересах ООО МКК «Стандартфинанс СТВ» и были направлены на взыскание просроченной задолженности Колодешникова А. А . По результатам расследования выявлены достаточные данные, указывающие на наличие в действиях организации «Стандартфинанс СТВ» административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 14.57 КоАП РФ. В настоящее время материалы административного дела направлены в суд на рассмотрение.

То есть даже если компанию как юридическое лицо накажут в перспективе, это будет штраф от 50 000 до 500 000 рублей.

А что касается конкретных людей, которые травили в интернете родственников Колодешникова и угрожали им, результатов поиска нет. Прошло почти три месяца, и публично никто не озвучил, кто эти люди и как будут наказаны. Найдут ли этих бандитов, которые чувствуют себя безнаказанными?



Рекомендация юриста

Повторимся, этот материал не оправдывает самого должника, который пошел на крайние меры, противоречащие законодательству России, однако иллюстрирует, как просто сегодня угрозами выбивать из людей деньги, которых они в таком объеме не брали, и уходить от ответственности.



Кажется, главный вывод, которому учит эта история — никогда не обращаться в центры микрокредитования. Даже если условия кажутся вам очень выгодными, а ситуация безвыходной. Вот что в такой ситуации советует делать юрист коллегии адвокатов «Кожевников, Дерен и партнеры» Денис Ружников:

— К несчастью, по практике такие случаи, когда коллекторы устраивают, если выражаться на их языке, «беспредел» — не редкость. Коллекторам не запрещается определенным образом взаимодействовать с должниками, но рамки этого взаимодействия и его время четко определены законом. Деятельность коллекторских организаций подконтрольна службе судебных приставов, однако зачастую такие организации сотрудничают с лицами, которым не писаны ни закон, ни нормы морали. Если вы узнали, что ваш долг передан коллекторам и они выходят на связь, лучше сразу рекомендовать им обращаться в судебные органы за взысканием в установленном порядке. Передавая денежные средства таким сомнительным лицам, вы, к сожалению, можете не решить свою проблему и даже хуже — подвергнуться повторному взысканию, а такие случаи есть, так как неизвестно, уполномоченному лицу вы передаете деньги или нет, а никакого официального документа вам никто не даст. В случае подобных неправомерных действий, конечно, необходимо обращаться в службу судебных приставов с заявлением, по которому будет проведена соответствующая проверка. Другой вопрос, что, к сожалению, моментального результата это не даст.