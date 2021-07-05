«Пострадают все». Как из-за 6 тысяч должник офиса микрозаймов схватился за обрез и попал в тюрьму на 7 лет

Громких историй о том, как коллекторы доводят людей до страшных трагедий, в нашей стране хватает. Не помог так называемый закон о коллекторах (Федеральный закон
Александр Колодешников пришел в офис «РосДеньги» утром
7 лет лишения свободы. Сразу несколько статей
1 июля следственные органы по Архангельской области и НАО сообщили, что Александр Колодешников признан виновным в захвате заложника и незаконном ношении, хранении и переделке огнестрельного оружия, ему дали
Александр Колодешников признан виновным в совершении ряда преступлений: захват заложника, совершенный с применением оружия и предметов, используемых в качестве оружия, незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, незаконная переделка огнестрельного оружия.
Рассматривали дело во Втором западном гарнизонном военном суде в Москве. За захват заложницы с применением оружия Александру Колодешникову могли дать от 6 до
Мы не собираемся оправдывать Колодешникова — скорее, пытаемся разобраться, что привело к этому 54-летнего безработного.
По данным следствия, 10 марта Александр Колодешников переделал в обрез гладкоствольное охотничье ружье марки
— На следующий день, утром, осужденный вооружился и прибыл в офисное помещение микрокредитной организации Северодвинска. Он заблокировал входную дверь в помещение, ограничив передвижение
Когда информация о захвате заложника подтвердилась, на место происшествия прибыли представители региональных органов Следственного комитета России, прокуратуры города Северодвинска, сотрудники областных структур РУФСБ, УМВД, Росгвардии и МЧС. Редакция 29.RU показала в прямом эфире, как это было, и потом дала кадры операции по освобождению заложницы.
— В ходе переговорного процесса сотрудник управления Росгвардии сообщил захватчику о выполнении части его требований и заверил, что оставшиеся требования также будут выполнены. После чего убедил разрядить обрез, что позволило задержать злоумышленника, — сообщили в региональном Следкоме.
«Паразитируют на бедности населения»
Не столько о ситуации в Северодвинске, сколько в целом о рисках для простого человека в России, который от нищеты обращается за легкими деньгами в разные организации, мы поговорили с правозащитником, бывшим председателем Совета при президенте РФ по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека Михаилом Федотовым.
— Михаил Александрович, неужели государство не может регулировать деятельность всех этих офисов микрозаймов, которые буквально грабят людей, попавших в трудную ситуацию?
— Такие организации существуют в разных странах мира, и некоторые занимаются очень важной, почетной и благородной деятельностью — выдают микрозаймы на получение профессионального образования, на свое дело начинающим предпринимателям. И такие организации, безусловно, должны пользоваться поддержкой, в том числе государства. А есть микрозаймовые организации, которые просто паразитируют на обществе, паразитируют на бедности нашего населения, когда людям не хватает денег дожить до зарплаты. И особенно в тех городах, где всё плохо с работой, где люди находятся в очень тяжелом экономическом положении. Для них такие фирмы — это просто самые натуральные кровопийцы. Да, они якобы приходят на помощь человеку, когда у него немного не хватает до зарплаты, но потом они сдирают с него три шкуры. Когда человек берет в долг у них несчастные пять тысяч, но в отсутствие работы и источника заработка не может вернуть в назначенные сроки, и за счет процентов долг вырастает до
То есть условный россиянин в этой ситуации, где с него сдирают в десять-двадцать раз больше, может стать мошенником для своего государства, хотя просто от безысходности берет заём. Причем, как говорит наш эксперт, если заемщик возвращает хотя бы какую-то часть долга, ему уже не могут вынести обвинение.
— Почему не могут остановить коллекторов, которые действуют хуже преступников?
— Что касается коллекторов, конечно, их задача — это возвращать задолженность. Но это нужно делать по закону и по-человечески. А если они действуют преступными методами, тут должны вмешаться правоохранительные органы. И с этим, к сожалению, у нас тоже не всё в порядке: коррупция имеет общее распространение.
Михаил Федотов не оправдывает должника, который пришел в северодвинский центр микрозаймов с обрезом и захватил заложницу, и призывает заемщиков не нарушать закон.
— Что бы вы посоветовали таким, как Колодешников?
— Мой совет для всех один: действовать по закону и только так заставлять наши государственные органы выполнять свои обязанности. Захватывать заложника — это не метод, и, думаю, сам человек это уже понял.
«Сумму надо принести в шарагу»
Мы связались с родственницей Александра Колодешникова, которая рассказала, что толкнуло его на такой отчаянный шаг.
Пошел Александр Колодешников на это не из-за себя, а из-за близких — не знал, как им помочь, на тот момент семью аморально прижимали вышибалы. И ладно бы, если реально речь шла о каких-то огромных деньжищах.
Что обиднее всего, взял он в центре микрозаймов «РосДеньги» всего
Кстати, в Сети можно найти отзывы про активность с этого номера.
А если вбить его в приложение для определения номера звонящего Getcontact, которое позиционируется как защита от нежелательных звонков и мошенников, там его определят так:
Третьи лица сообщили в итоге, что сумма выросла до
По просьбе родственницы Александра, мы сохраняем ее анонимность. Вот как, по ее словам, началась эта история:
—
Родственницы заблокировали этих абонентов и, как говорит наша собеседница, в тот же день всё описали полиции.
Одна обратилась в дежурную часть. Вторая — к участковому. На следующий день, поскольку эти номера были уже заблокированы, сообщения пришли уже в разные мессенджеры. С матами.
— Реагировать на это никто не стал, — говорит родственница Колодешникова. — Все близкие, которых эта травля коснулась, стали звонить Александру. Спрашивали его, что происходит. А он в полном недоумении: «Почему вам звонят? Почему не мне?»
Грязные методы вышибал в Сети
Оказывается, в это время Колодешников жил в деревне Лая Архангельской области, где не всегда была мобильная связь, что уж говорить про интернет. Возможно, сначала ему и звонили, но потом фокус давления сместился.
— Постепенно, со 2 и до 11 марта, шло давление на всех, кого смогли вычислить по фамилии в соцсетях. Нашли всех с такой фамилией, и понеслась такая грязь, что просто ужас. Мерзость. Одного родственника обозвали эксгибиционистом, вторую назвали проституткой, третья якобы делает интимный массаж со всеми сопутствующими услугами. И всё в таком духе, расписано в красках, с реальными номерами телефонов, адресами и даже фотографиями и паспортными данными. Одному родственнику прислали такое на работу. Его чуть не выкинули с должности. Сказали, что порочит честь фирмы: «Или решаешь в ближайшее время эту проблему, или до свидания». Да, может, для кого-то и очевидно, что это выдумка, но кто захочет в этом разбираться? Решай проблему, а нет — на твое место найдутся желающие.
Конечно, все скрины угроз, оскорблений и клеветы есть у следователей.
— Александр вину признал, возместил моральный ущерб и понесет наказание. Однако, на мой взгляд, должны быть наказаны и эти некие третьи лица, — возмущается родственница.
Колодешников хотел стать охранником
Со слов близкого человека, на тот момент, когда всё случилось, в жизни Колодешникова была настоящая черная полоса. Он расстался с женой, остался без жилья и работы в пандемию. Работал в автосервисе на частном предприятии, из-за боли в плече (последствия старой травмы. — Прим. ред.) сел на больничный, но ему намекнули, что ждать его не собираются.
— Не выгоняли, но сказали, что придется уйти по собственному желанию. В городе жить было негде, в итоге он уехал в деревню — у него там свой дом. Поисками работы для него занималась я. Зарегистрировала его на двух сайтах, но в условиях пандемии там не предлагали ничего подходящего, учитывая его травму.
В итоге родственница и Александр пришли к выводу, что самая подходящая работа с его травмой — охранник.
— Нужно было получить лицензию на разрешение владения оружием, то есть закончить специальные курсы. У меня есть подозрение, но я не могу точно утверждать, что в ноябре он взял эти деньги в центре микрозаймов именно на обучение, которое нужно было завершить. Потому что в итоге в ноябре он эти платные курсы окончил. Для него всё произошедшее — крах всего. Он был на пути к тому, чтобы выйти из черной полосы.
— У него даже была договоренность о работе вахтами в Мурманске. Он выкарабкивался из кризиса, но в итоге всё закончилось вот так.
«Писали, что знают, кто где учится и находится»
Третьи лица ни разу не выходили на самого Колодешникова. Во всяком случае, об этом наша собеседница ничего не знает.
— Я звонила ему, когда давление началось: «Саша, что делать? Надо как-то решать проблему!» Для всех родственников это было большим потрясением.
— Они не знали, как идти на работу, как их там встретят после всей публичной грязи, — комментирует она. — И не будет ли по пути слежки и нападения? Когда ты, набравшись смелости, приходишь на работу, а на тебя косятся и обсуждают за спиной. Мужчин такое задевает, но они переносят это более стойко. Да там и вопросы задаются иначе: «Кому ты дорогу перешел?» А для порядочной женщины удар по чести — это травма. А еще ты не можешь спокойно читать фразу: «Пострадают все родственники». Писали, что знают, кто где учится. Знают, где находится. Как в такой ситуации быть родителям?
Родственница потом уже корила Колодешникова: «Почему не сказал, не попросил помощи?» Говорит, что просто не смог. И без того ему родня помогала в это сложное время.
«Я покупаю его долг, и всем вам п***. Готовьте потом сто косарей»
Такое было в одном из СМС-сообщений. Родственница, на которую мы вышли, сделала скрины. Пары фраз достаточно, чтобы понять стиль общения вышибал, уровень их интеллекта и порядочности.
«Пусть ходят и оборачиваются, у вас семейство крыс, есть
«Я покупаю его долг, и всем вам п***. Готовьте потом сто косарей».
— Уголовные дела возбуждены, но как будут искать этих людей? Найдут ли их? — задается вопросом родственница Колодешникова. — Или они дальше продолжат в таком же стиле обогащаться и давить уже на других людей? Может, взгляд обывательский, но мне кажется, что если захотят, то найдут. Поиск кажется элементарным — через финансовую организацию, в этом случае «РосДеньги». Они должны знать выход на третьих лиц, если передача долга была. Конечно, было странно получить эту СМС, они отправили сообщение родственникам, но обращались к нему. Они знали его номер телефона, но не могли дозвониться и стали давить на семью. Не знаю, оставлял ли он какие-то контакты, когда брал деньги в центре микрозаймов. Но даже если нет, найти всех в соцсетях проще простого.
«Я думала, он пойдет разговаривать»
— Когда он мне сказал, что пошел разбираться, я, конечно же, не знала, к чему он готовился. Думала, пойдет просто разговаривать. У меня был шок, мне обидно, что всё это развернулось из-за небольшой суммы, если бы я с самого начала знала про это, мы бы элементарно вернули долг сами. Видимо, ему не на что было жить, и он обратился в центр микрозаймов. Только после всего произошедшего там
Подвоха простой человек в сложных обстоятельствах в офисе центра не ждет — официальная организация с вывеской «РосДеньги», брендированный современный офис с ухоженными и вежливыми консультантами — это реальные люди, возможно, даже знакомые, если город небольшой. Таких точек с быстрыми деньгами везде достаточно, они есть в Северодвинске и Архангельске, во всех городах России.
— Александр, конечно, совершил преступление, в котором раскаивается, его нельзя за это оправдать, но он хотел остановить давление, — говорит родственница. — И такое ощущение, что всё решилось в течение нескольких часов, пока Александр сидел в офисе и выдвигал эти требования, не отпуская девушку, которую он не собирался трогать, как потом уже мне говорил. Я к нему ездила на свидание, мы с ним это обсуждали. Он по-бандитски ответил на бандитское поведение, только он не мог пойти к третьим лицам — кто они? Он пошел в центр микрозаймов, куда и обращался изначально.
— Он и маме позвонил: «Ты меня не жди». Мне кажется, такие проблемы могут быть у любого клиента «РосДенег». Это не первый случай, и такие ситуации были до нас, и, к сожалению, могут случиться снова — уже с кем-то другим.
Как мы сами звонили в «РосДеньги»
Конечно, мы решили связаться и с главным офисом центра срочных микрозаймов. Нашли сайт, где есть номер горячей линии для заемщиков. Сначала позвонили как потенциальные клиенты и сказали, что немного обеспокоены новостями и хотим уточнить, могут ли наши долги передать на взыскание третьим лицам, если мы станем клиентами и не сможем их вовремя вернуть.
— Наша компания информацию третьим лицам не передает, — ответила оператор. — Если у вас будет просрочена задолженность, согласно договору проценты начисляются ежедневно.
— А гарантию какую-то даете при составлении договора, что долг не будет передан?
— Данный документ мы не предоставляем.
Потом мы позвонили уже как журналисты, и, что любопытно, если ты потенциальный партнер, то можешь направить свое предложение по электронной почте. А если ты журналист, то только по юридической почте, то есть в конверте (мы готовы это сделать, но надеяться на оперативный ответ смысла мало).
— Город Ставрополь, Советская улица,
— Если это офис, могу я как-то позвонить туда или написать как журналист? У них же есть телефон?
— У нас имеется только один номер телефона — горячей линии. Контактных номеров руководства не предоставляем. И консультацию руководство не предоставляет.
— А если отправить запрос на e-mail для партнеров, вы же получите наше письмо? У вас на сайте указана почта partners@ros-dengi.ru.
— К сожалению, нам неизвестен адрес, который вы назвали сейчас. Ответ на официальный запрос вы можете получить только по юридическому адресу.
Что нам ответили полиция и приставы
Мы направили в УМВД официальный запрос о предоставлении информации, в котором сформулировали несколько вопросов по теме. Там ответили, что в ОМВД по Северодвинску в марте поступило только одно заявление от родственницы Александра Колодешникова, в котором она сообщила, что неизвестные требуют с нее деньги.
— Данное заявление было передано по подведомственности в отдел судебных приставов по городу Северодвинску и НАО. Иных сообщений по указанному факту не поступало. В настоящее время в ОМВД России по городу Северодвинску находится материал проверки по факту самоуправных действий неустановленных лиц, совершенных в отношении указанного мужчины и его родственников. <...> В адрес компании, работающей в сфере микрокредитования, направлен запрос на предмет возможной передачи долга указанного мужчины третьим лицам, в настоящий момент ответ не получен.
2 июля нам подтвердили в УМВД по Архангельской области, что ответа от офиса «РосДеньги» нет.
В Управлении Федеральной службы судебных приставов по Архангельской области и Ненецкому автономному округу рассмотрели жалобу родственников Колодешникова с точки зрения Федерального закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Провели административное расследование, в ходе которого установлен кредитор Колодешникова — ставропольская микрокредитная компания «Стандартфинанс СТВ», юридический адрес которой совпадает с тем, что нам сообщили по телефону на горячей линии «РосДеньги».
— При проведении расследования зафиксировано, что на телефоны родственников
То есть даже если компанию как юридическое лицо накажут в перспективе, это будет штраф от
А что касается конкретных людей, которые травили в интернете родственников Колодешникова и угрожали им, результатов поиска нет. Прошло почти три месяца, и публично никто не озвучил, кто эти люди и как будут наказаны. Найдут ли этих бандитов, которые чувствуют себя безнаказанными?
Рекомендация юриста
Повторимся, этот материал не оправдывает самого должника, который пошел на крайние меры, противоречащие законодательству России, однако иллюстрирует, как просто сегодня угрозами выбивать из людей деньги, которых они в таком объеме не брали, и уходить от ответственности.
Кажется, главный вывод, которому учит эта история — никогда не обращаться в центры микрокредитования. Даже если условия кажутся вам очень выгодными, а ситуация безвыходной. Вот что в такой ситуации советует делать юрист коллегии адвокатов «Кожевников, Дерен и партнеры» Денис Ружников:
— К несчастью, по практике такие случаи, когда коллекторы устраивают, если выражаться на их языке, «беспредел» — не редкость. Коллекторам не запрещается определенным образом взаимодействовать с должниками, но рамки этого взаимодействия и его время четко определены законом. Деятельность коллекторских организаций подконтрольна службе судебных приставов, однако зачастую такие организации сотрудничают с лицами, которым не писаны ни закон, ни нормы морали. Если вы узнали, что ваш долг передан коллекторам и они выходят на связь, лучше сразу рекомендовать им обращаться в судебные органы за взысканием в установленном порядке. Передавая денежные средства таким сомнительным лицам, вы, к сожалению, можете не решить свою проблему и даже хуже — подвергнуться повторному взысканию, а такие случаи есть, так как неизвестно, уполномоченному лицу вы передаете деньги или нет, а никакого официального документа вам никто не даст. В случае подобных неправомерных действий, конечно, необходимо обращаться в службу судебных приставов с заявлением, по которому будет проведена соответствующая проверка. Другой вопрос, что, к сожалению, моментального результата это не даст.