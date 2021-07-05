«Его видели в городе, у цыган и в психбольнице»: как мать 10 лет ищет пропавшего сына Володьку, не теряя надежды

Людмила Ивановна больше десяти лет ищет без вести пропавшего сына. За эти долгие годы она истоптала пешком, кажется, не одну сотню километров. Сколько листов бумаги с фотографией единственного сына за это время было роздано людям на улице — посчитать невозможно. Как и количество ориентировок, расклеенных по остановкам и подъездам домов. Но надежда в сердце матери не умирает. Она верит, что отыщет сына, своего Володьку.

Журналисты 72.RU съездили в гости к Людмиле Андроновой в Исетский район Тюменской области. Здесь у нее коровы, «чушки» (так она называет свиней) и большой огород. В этом доме вырос и Володя, который пропал в Тюменском районе еще в 2010 году . Из родного села парень уезжал на заработки. Но ночевал в поселке Богандинский, что в 34 километрах от Тюмени, где живет его родная сестра. В тот роковой вечер он тоже был у нее дома, но потом отправился к подруге. С тех пор родные его не видели.