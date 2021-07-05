«Его видели в городе, у цыган и в психбольнице»: как мать 10 лет ищет пропавшего сына Володьку, не теряя надежды

Людмила Ивановна больше десяти лет ищет без вести пропавшего сына. За эти долгие годы она истоптала пешком, кажется, не одну сотню километров. Сколько листов бумаги с фотографией единственного сына за это время было роздано людям на
Журналисты 72.RU съездили в гости к Людмиле Андроновой в Исетский район Тюменской области. Здесь у нее коровы, «чушки» (так она называет свиней) и большой огород. В этом доме вырос и Володя, который пропал в Тюменском районе еще в
Каких только версий исчезновения Владимира Андронова не было! По некоторым данным, его избили до беспамятства и бросили на окраине. Якобы потом в Тюмени видели человека, сильно похожего на него. Со слов очевидцев, он был потерян, не помнил ни имени, ни своего адреса. Но если это правда так, то почему же не нашлось людей, готовых ему помочь? Сейчас проверить эту информацию нельзя. Но на протяжении еще нескольких лет матери пропавшего парня поступали звонки от неравнодушных. Они говорили много разного. То, что ее сын под другим именем сейчас живет с цыганкой, то, что лежит в психбольнице. И каждый раз Людмила Андронова срывалась и ехала на поиски за десятки километров от дома. Но, к несчастью, сына она так и не увидела. Как это было, она рассказала нам сама.
Кто видел Владимира последним?
— 19 марта вечером после работы в Тюмени он приехал домой в Богандинку — там дочь моя живет и работает медиком. Отдохнул, а потом сказал сестре, что хочет до подруги дойти, музыку на телефон записать. Ушел и не вернулся. Утром моей дочери звонит девчонка и говорит, что Володя телефон у нее оставил. Куда сам Володька делся — никто не знает. Пропал. Несколько дней его искали, мне с отцом ничего не говорили. Только когда я сама позвонила дочери, чтобы спросить, как у них дела и почему сын трубку не берет. Она заплакала и призналась, что Володька-то пропал и никто найти его не может, — рассказала Людмила Ивановна.
Женщина с супругом сразу сели в машину и поехали в Богандинку. Обошли всех знакомых, опросили прохожих, но в поселке никто не видел Владимира. Только спустя время человека на ориентировке стали узнавать тюменцы. Люди говорили, что видели его в городе грязным, избитым и в потерянном состоянии. Он обитал возле Центрального рынка и у моста Влюбленных. Потом слова этих горожан подтверждали и бездомные, которые тоже замечали на улице парня с фотографии. Они говорили, что Владимир держался за голову. В указанные очевидцами районы выезжали волонтеры с полицией, но такого человека не нашли. Несколько лет родители пропавшего жили без единой зацепки.
— Только в 2014 году следователь рассказал, что Вова пропал на самом деле
Когда женщина выясняла, что же случилось между ее сыном и знакомыми, она стала искать всех возможных очевидцев. Но все они, как один, утверждали, что ничего не видели или уже не помнят события того вечера. В этой истории выяснился один интересный момент. Владимир был участником любовного треугольника. Со слов его матери, он не мог никак определиться с девушками.
— Одна — Женечка — такая хорошая девчонка, любила его очень. Я ему говорила, так женись на ней. А он и сказал, что женится в августе. Но была еще и вторая девушка, замужняя. Она ему в тот вечер (
Кажется, Людмиле Андроновой и не нужно знать, что произошло 19 марта 2010 года. Для нее самое
Версии мамы: сын живет с цыганкой или находится в больнице под чужим именем
Мы уже ранее говорили, что женщине продолжают периодически звонить. Каждое такое сообщение от незнакомца буквально разрывает ей сердце. Причем непонятно даже отчего больше — волнения, что сын всё же нашелся, или горя, что очередная надежда рушится на глазах.
— Как-то мы опрашивали людей, не видели ли они Володьку. И одна женщина узнала его по фото. Сказала, что ее племянница (цыганка) вышла замуж за человека, похожего на этого парня. Мол, они сначала думали, что он дурачок, а потом оказалось, что просто потерял память. А до этого нам уже звонили, говорили, что видели его в одном из сел в цыганской семье. Ну мы сразу туда. Походили, поспрашивали, но ничего. Потом еще пытались связаться с той семьей. Но они будто не хотели, чтобы мы сына нашли, — поделилась переживаниями Людмила Ивановна.
А в этом году женщине поступило сразу несколько звонков со скрытых номеров. Голос по ту сторону трубки кратко сказал ей, что сына надо искать в психиатрической больнице. Человек, внезапно набравший номер Людмилы Ивановны, как и все предыдущие очевидцы, сказал, что Владимир потерял память. А в учреждении находится без документов.
Людмила Андронова сразу позвонила в ту больницу, попросила их помочь. Но там ей ответили, что в их палатах люди с паспортами. И ее надежда вновь рассыпалась как карточный домик.
— Руки опускаются, не знаю, что уже и делать. Если бы полиция сразу, с первых же дней поиска начала распространять ориентировки. Если бы можно было спокойно расклеивать объявления везде (а то ведь снимают, ругаются). То нашли бы его уже давно! — сказала Людмила Ивановна. — Следователь с нами на связь не выходит, дело не возбуждает и даже трубку от нас не берет!
Но, несмотря ни на что, женщина продолжает поиски сама. Как может.
Что говорят следователи
Сейчас, спустя десять лет, опрашивать людей на улице бесполезно. Поэтому поиск идет в информационном формате: волонтеры периодически распространяют ориентировки по социальным сетям, а еще фото потерявшегося Владимира есть в интернет-базе УМВД.
По факту пропажи мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Но это вовсе не означает, что человек стал жертвой преступления. В российском уголовном законодательстве нет отдельной статьи о пропаже человека, поэтому дела автоматически возбуждаются по «максимальной» ст. 105 УК, дающей широкие полномочия для розыска: проводить допросы, обыски, прослушивать телефоны, получать различную информацию из баз данных.
— Информация о том, что Владимира Андронова видели живым после его безвестного исчезновения, не нашла своего объективного подтверждения, — кратко прокомментировали в ведомстве.
Но при этом розыскные мероприятия следователями всё же продолжаются.
По данным МВД России на 1 октября 2020 года в базе без вести пропавших людей числилось более 29 тысяч человек.