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Группа новосибирцев пойдет под суд за мошенничество с автомобилями

В общей сумме они похитили 5 миллионов рублей

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Уголовное дело с обвинительным заключением направили в районный суд Новосибирска

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в районный суд Новосибирска

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В ГУ МВД по НСО завершили расследование уголовного дела пятерых новосибирцев. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) — они производили незаконные манипуляции с иномарками.

В ходе предварительного следствия было установлено, что трое 28-летних и двое 32-летних новосибирцев в период с июня по октябрь 2019 года выискивали заложенные иномарки, выкупали их и организовывали их постановку на регистрационный учет в отделах ГИБДД ГУ МВД России по НСО. Машины оформляли на третьих лиц.

— Мужчины убеждали формальных собственников транспортных средств получить денежные займы под залог оформленных на них автомобилей в одной из финансовых организаций. Злоумышленники не намеривались исполнять договорные обязательства по возврату суммы займа. Таким образом, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие финансовой организации, причинив ей ущерб на сумму около 3 миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе областной полиции.

Помимо этого, новосибирцы еще похитили у своих знакомых два дорогостоящих автомобиля. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.

Позднее преступников задержали сотрудники уголовного розыска. Во время предварительного следствия двух новосибирцев из группы мошенников заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в районный суд города Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.

В среду, 30 июня, областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу троих новосибирцев, которые обманывали людей через интернет. Им удалось украсть более 6 миллионов у 352 россиян.

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мошенникиполицияукрали деньги
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