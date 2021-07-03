Группа новосибирцев пойдет под суд за мошенничество с автомобилями

В ГУ МВД по НСО завершили расследование уголовного дела пятерых новосибирцев. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество) — они производили незаконные манипуляции с иномарками.

В ходе предварительного следствия было установлено, что трое 28-летних и двое 32-летних новосибирцев в период с июня по октябрь 2019 года выискивали заложенные иномарки, выкупали их и организовывали их постановку на регистрационный учет в отделах ГИБДД ГУ МВД России по НСО. Машины оформляли на третьих лиц.