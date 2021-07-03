Группа новосибирцев пойдет под суд за мошенничество с автомобилями

В ГУ МВД по НСО завершили расследование уголовного дела пятерых новосибирцев. Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренного
В ходе предварительного следствия было установлено, что трое
— Мужчины убеждали формальных собственников транспортных средств получить денежные займы под залог оформленных на них автомобилей в одной из финансовых организаций. Злоумышленники не намеривались исполнять договорные обязательства по возврату суммы займа. Таким образом, путем обмана похитили денежные средства, принадлежащие финансовой организации, причинив ей ущерб на сумму около 3 миллионов рублей, — пояснили в пресс-службе областной полиции.
Помимо этого, новосибирцы еще похитили у своих знакомых два дорогостоящих автомобиля. Сумма ущерба составила более 2 миллионов рублей.
Позднее преступников задержали сотрудники уголовного розыска. Во время предварительного следствия двух новосибирцев из группы мошенников заключили под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в районный суд города Новосибирска для дальнейшего рассмотрения.
В среду, 30 июня, областная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу троих новосибирцев, которые обманывали людей через интернет. Им удалось украсть более 6 миллионов у 352 россиян.