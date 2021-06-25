Мэрия Новосибирска решила закупить в разгар лета искусственные ели на Новый год

МКУ «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска закупит девять искусственных елей на общую сумму в 760 тысяч рублей. Аукцион был объявлен вчера, 24 июня , и завершится 7 июля .



Как уточняется в документации, источником финансирования выступят «средства от приносящей доход деятельности» учреждения.



В технической документации есть подробное описание закупаемых елей: пять деревьев должны иметь высоту не менее 2,7 метра , три — не более 3,6 метра , и еще одно дерево — около 4 метров .

