Мэрия Новосибирска решила закупить в разгар лета искусственные ели на Новый год

МКУ «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска закупит девять искусственных елей на общую сумму в
Как уточняется в документации, источником финансирования выступят «средства от приносящей доход деятельности» учреждения.
В технической документации есть подробное описание закупаемых елей: пять деревьев должны иметь высоту не менее
— Ель должна быть пушистая, без сквозных просветов между ветками в собранном виде. Ветки должны быть выполнены из хвои, отлитой в специальных формах, и повторять натуральную хвою. Вес — не менее
Такое внимание к деталям и характеристикам елей в управлении делами мэрии объяснили «удобством транспортировки и хранения».
— Ели будут использоваться для украшения зданий города Новосибирска в период новогодних праздников, — добавили в управлении.
Несколько лет назад муниципальное учреждение «Хозяйственное управление» объявило аукцион на закупку 100 подарочных часов для официальных гостей города. На эти цели планировалось потратить