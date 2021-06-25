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Мэрия Новосибирска решила закупить в разгар лета искусственные ели на Новый год

Самая дорогая ель обойдется муниципалитету в 157 тысяч рублей

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До новогодних праздников еще полгода, но в мэрии решили подготовиться к ним <nobr class="_">заранее —</nobr> и объявили аукцион на поставку елей

До новогодних праздников еще полгода, но в мэрии решили подготовиться к ним заранее — и объявили аукцион на поставку елей

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МКУ «Хозяйственное управление» мэрии Новосибирска закупит девять искусственных елей на общую сумму в 760 тысяч рублей. Аукцион был объявлен вчера, 24 июня, и завершится 7 июля.

Как уточняется в документации, источником финансирования выступят «средства от приносящей доход деятельности» учреждения.

В технической документации есть подробное описание закупаемых елей: пять деревьев должны иметь высоту не менее 2,7 метра, три — не более 3,6 метра, и еще одно дерево — около 4 метров.

— Ель должна быть пушистая, без сквозных просветов между ветками в собранном виде. Ветки должны быть выполнены из хвои, отлитой в специальных формах, и повторять натуральную хвою. Вес — не менее 76 кг, не более 80 кг, — говорится в описании к самой высокой ели, ее стоимость — 157 тысяч рублей.

Такое внимание к деталям и характеристикам елей в управлении делами мэрии объяснили «удобством транспортировки и хранения».

— Ели будут использоваться для украшения зданий города Новосибирска в период новогодних праздников, — добавили в управлении.

Несколько лет назад муниципальное учреждение «Хозяйственное управление» объявило аукцион на закупку 100 подарочных часов для официальных гостей города. На эти цели планировалось потратить 290 тысяч рублей.

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