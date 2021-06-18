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НГУ объявил тендер на ремонт общежития — его собирались завершить еще к февралю

Но сроки сдвинулись

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На капитальный ремонт потратят больше <nobr class="_">292 миллионов</nobr> рублей

На капитальный ремонт потратят больше 292 миллионов рублей

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Новосибирский государственный университет объявил тендер на ремонт одного из своих общежитий — его собирались завершить еще к февралю 2021 года. Дата окончания подачи заявок от участников — 19 июля. Максимальная стоимость, которую готовы заплатить за весь комплекс работ, составляет 292 миллиона 410 тысяч 931,68 рубля. Соответствующая информация размещена на портале закупок Новосибирской области.

Контракт включает капитальный ремонт здания общежития № 8/1 с блоком обслуживания и переходом, расположенных на улице Пирогова, 20 в Советском районе Новосибирска.

Общежитие № 8/1 построили в 1972 году, оно рассчитано на 500 студентов. Это одно из крупнейших общежитий вуза. В большинстве других по 300–350 мест.

Также в начале июня губернатор НСО Андрей Травников представил в Сколково пилотный проект нового кампуса НГУ.

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закупкиобщежитие НГУ
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