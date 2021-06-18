НГУ объявил тендер на ремонт общежития — его собирались завершить еще к февралю

Новосибирский государственный университет объявил тендер на ремонт одного из своих общежитий — его собирались завершить еще к февралю 2021 года. Дата окончания подачи заявок от участников — 19 июля. Максимальная стоимость, которую готовы заплатить за весь комплекс работ, составляет
Контракт включает капитальный ремонт здания общежития
Общежитие № 8/1 построили в 1972 году, оно рассчитано на 500 студентов. Это одно из крупнейших общежитий вуза. В большинстве других по 300–350 мест.
Также в начале июня губернатор НСО Андрей Травников представил в Сколково пилотный проект нового кампуса НГУ.