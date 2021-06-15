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В Новосибирске начался новый этап испытаний теплосетей: список улиц, которые останутся без горячей воды

Под отключения попадают Дзержинский, Железнодорожный и Калининский районы

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Дольше всего будут проверять теплосети ТЭЦ-5

Дольше всего будут проверять теплосети ТЭЦ-5

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В Новосибирске горячую воду отключат в трех районах с 15 и 16 июня

В Новосибирске начинается новый этап гидравлических испытаний. В этот раз будут проверять на прочность коммуникации от ТЭЦ-5, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2, сообщили в СГК.

С 15 июня горячая вода будет отключена на улицах: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й переулки Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Д. Бедного, 73/1, Ипподромская.

Горячее водоснабжение вернут не позднее 27 июня. На день раньше к ней подключат дома, относящиеся к ТЭЦ-4 — дома микрорайона «Снегири» (на улицах Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная), а также микрорайона «Родники» (на улицах Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).

С 16 июня начнутся испытания теплосетей ТЭЦ-2.

Улицы, где будет отключена горячая вода: Большевиcтская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева — до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова — до площади Кондратюка.

На этом этапе испытаний горячей воды у потребителей не будет максимум 10 дней — до 25 июня включительно.

Энергетики напоминают, что примерно за 12 часов до начала испытаний возможно некоторое снижение температуры горячей воды.

— Всего с начала испытаний, с 12 мая, по состоянию на 10 июня, СГК проверила в Новосибирске 60% теплосетей, которые находятся в эксплуатации у компании. Специалисты обнаружили 905 дефектов — на 15% больше, чем год назад на этих же трубопроводах. Количество повреждений определяет возраст и техническое состояние теплосетей, — рассказали в СГК.

Полный график отключений можно посмотреть на карте ниже.

Если вы увидели прорывы воды, в СГК просят сразу же сообщить о них по телефонам:

  • (383) 289-01-47, (383) 289-01-45 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;
  • (383) 223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-2);
  • (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-4);
  • (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-5);
  • 051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.

В начале июня «Сибирская генерирующая компания» объяснила, почему в некоторых домах Новосибирска несколько раз за лето отключают горячую воду. С такой ситуацией столкнулись жители домов на Высоцкого и Каменской. О том, что дома Октябрьского района остались без горячей воды, в редакцию сообщила читательница.

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СГКотключение горячей воды
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