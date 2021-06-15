В Новосибирске начался новый этап испытаний теплосетей: список улиц, которые останутся без горячей воды

В Новосибирске начинается новый этап гидравлических испытаний. В этот раз будут проверять на прочность коммуникации от ТЭЦ-5 , ТЭЦ-4 и ТЭЦ-2 , сообщили в СГК.

С 15 июня горячая вода будет отключена на улицах: Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й переулки Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Д. Бедного, 73/1, Ипподромская.