Новосибирцы составили слово «Россия» из 48 машин на парковке у ТЦ «Сибирский Молл».

Это было сделано в рамках ежегодной Всероссийской акции «Флаги России», которая проводится Общероссийским Народным Фронтом и командой «МолодёжкаОНФ».



— Идея выстроить слово «Россия» из автомобилей возникла у нас, новосибирской команды, еще в прошлом году. У нас сильное и сплоченное автомобильное сообщество. Это и чемпионы России по драгрейсингу (популярный вид автомобильных гонок — парный заезд на максимальной скорости по прямой дистанции протяженностью 402,3 метра. — Прим. ред.), и участники кольцевых ледовых соревнований, и волонтеры, которые в рамках акции #МыВместе на своих личных автомобилях помогали гражданам старшего возраста, инвалидам, многодетным семьям развозить лекарства и продукты, сопровождать в больницы, помогали врачам на выездах к пациентам. Мы предложили автоклубам города поддержать акцию ко Дню России и получили активный отклик, — рассказала журналисту НГС координатор команды «МолодёжкаОНФ» по Новосибирской области Илона Грязнова.