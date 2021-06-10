Шопер с наскальным рисунком, замороженные футболки и десерт для взрослых: что привезти из Новосибирска (обзор сувениров)

Мерч краеведческого музея



Новосибирский краеведческий музей запустил три линейки удивительных сувениров, выполненных на основе археологической и палеонтологической коллекций. Вы можете привезти в подарок футболки, платки, шоперы, кружки, блокноты, фонарики, чехлы для карты с уникальным принтом. Магазин тут.

«Сибирь в древности» — это коллекция мерча с крутыми наскальными рисунками. «Трилобит Триша» — изображение миленького членистоногого животного, которое вымерло миллионы лет назад, но возродилось на закладках, значках, магнитах и наклейках. «Древняя фауна Сибири» — сувениры с милейшими скелетами динозавров. От такого мерча нельзя остаться равнодушным.