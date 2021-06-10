Шопер с наскальным рисунком, замороженные футболки и десерт для взрослых: что привезти из Новосибирска (обзор сувениров)

В Новосибирске составили топ-5 идеальных сибирских сувениров
Куда сходить в столице Сибири — уже не самый популярный вопрос у туристов. Из уст в уста и из блога в блог путешественники рассказывают о прекрасном зоопарке, чудесном Академгородке, красивом Оперном и зданиях, построенных в стиле конструктивизма. Но что привезти в подарок родственникам, друзьям и коллегам из Новосибирска — часто оказывается сложным вопросом. Если от классических сувенирных магнитиков бросает в дрожь, то посмотрите и сохраните себе идеи для памятного подарка с любовью из столицы Сибири.
Десерт для взрослых
Именно так называют свои сладости с алкоголем основатели мануфактуры Zaklan. Джем с шампанским, текилой, бурбоном, амаретто, мохито, бренди, водкой, лимончелло, мартини или ромом, десертный шоколад с виски или коньяком — вы для каждого найдете свой вкус. Хит продаж Zaklan — мармелад из крафтового пива IPA. Напиток ощущается в послевкусии: немного чувствуется хмелевая горечь. Не бойтесь, с одной ложки не упадешь в отключку. Содержание алкоголя в одной баночке всего 0,5%.
Мерч краеведческого музея
Новосибирский краеведческий музей запустил три линейки удивительных сувениров, выполненных на основе археологической и палеонтологической коллекций. Вы можете привезти в подарок футболки, платки, шоперы, кружки, блокноты, фонарики, чехлы для карты с уникальным принтом. Магазин тут.
«Сибирь в древности» — это коллекция мерча с крутыми наскальными рисунками. «Трилобит Триша» — изображение миленького членистоногого животного, которое вымерло миллионы лет назад, но возродилось на закладках, значках, магнитах и наклейках. «Древняя фауна Сибири» — сувениры с милейшими скелетами динозавров. От такого мерча нельзя остаться равнодушным.
Одежда сибирских дизайнеров
В Новосибирске много маленьких шоурумов, где сибиряки продают вещи собственного производства. Один из них — бренд I’m from Siberia, там можно найти футболки (засуньте ее в морозилку, перед тем как подарить, чтобы ваш друг почувствовал сибирский мороз!), свитшоты и даже согревающий сбитень. Подругам понравятся вязаные капоры из URRUROOM или однотонный свитшот bycolowear. А может быть, вы захотите подарить самый сибирский подарок — зимний пуховик из Vladislava Shop.
Местные сладости
В Новосибирске любят поесть, готовить и открывать кафе и рестораны. Конечно, супчики и горячие блюда по авторским рецептам не увезешь, зато есть возможность купить в подарок вкусные десерты от местных кондитерских. Например, сладости из BISCUIT HOUSE, «Кузины», Dudnik, «Баттерфляй», кондитерской Галины Заливиной. Или полезные десерты без муки, рафинированного сахара, молочных и животных продуктов от Mr.Konfetkin.
В каждом супермаркете можно найти конфеты от шоколадной фабрики «Новосибирская», на упаковке которых изобразили главные достопримечательности города. Еще можно привезти сладости от «Сибирского кедра»: компания из Томска, но делает вкусные конфеты в красивой упаковке с символами Новосибирска.
Открытки местных художников
Их можно найти в городских книжных, например в огромном «КапиталЪ» или независимом «Перемен» (ул. Орджоникидзе, 43 и проспект Строителей, 21). Конечно, вы встретите традиционные наборы фотокарточек с достопримечательностями, но рядом обязательно будут иллюстрации, авторы которых переосмыслили Новосибирск в неожиданном ключе.
Где еще искать сувениры
Посмотрите, попадаете ли вы на Shopping Weekend — маркет местных умельцев по созданию одежды, украшений, косметики и еды (например, в 2021 году он запланирован на 18–19–20 июня). Возможно, именно там найдется сувенир по душе.
А когда будете в Академгородке, заскочите в «Сундучок сюрпризов» на Морском проспекте, 27. Новосибирцы приносят туда одежду, украшения, еду, канцелярию, аксессуары, которые делают сами.
Гуляя по Красному проспекту, зайдите в душевный магазин Trip Shop, где продают рюкзаки и другие товары для приключений. Там же вам упакуют подарок в красивую бумагу — это бесплатно.