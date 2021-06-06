Султыга пахнет каныгой. Насколько хорошо вы знаете новосибирские слова? Пройдите наш тест

«Яндекс» назвал местные новосибирские слова
«Яндекс» подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Для этого специалисты проанализировали публикации и комментарии пользователей «Яндекс.Дзена», а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им.
Всего аналитики исследовали
Однако кроме них исследователи упоминают и менее знакомые слова: «прилада», «еслив», «откоряка», «гаманок», а также выражение «на божничку».
А вы знаете значения этих слов и выражений? Мы подготовили небольшой тест по исследованию «Яндекса» — проверьте свои знания.
«Яндекс» опубликовал не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, которые можно скачать здесь. Это сделано для того, чтобы студенты-лингвисты могли опираться на них в своих учебных работах.