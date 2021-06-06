Султыга пахнет каныгой. Насколько хорошо вы знаете новосибирские слова? Пройдите наш тест

«Яндекс» подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Для этого специалисты проанализировали публикации и комментарии пользователей «Яндекс.Дзена», а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Всего аналитики исследовали 15 миллионов публикаций, 217 миллионов комментариев и 11 миллиардов словоупотреблений. Результаты нас удивили! Так, для Новосибирска характерны уже известные «мультифора» (файлик), «однешка» (однокомнатная квартира), «дикошарый» (диковатый), «фотать» (фотографировать) и «огребаться» (пострадать, быть наказанным).