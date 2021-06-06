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Султыга пахнет каныгой. Насколько хорошо вы знаете новосибирские слова? Пройдите наш тест

Здесь не только мультифора, Виктория и тамбур

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Некоторые слова характерны сразу для нескольких регионов. Чаще всего это регионы-соседи

Некоторые слова характерны сразу для нескольких регионов. Чаще всего это регионы-соседи

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«Яндекс» назвал местные новосибирские слова

«Яндекс» подготовил исследование про слова, которые используются только в некоторых частях страны. Для этого специалисты проанализировали публикации и комментарии пользователей «Яндекс.Дзена», а потом вместе с лингвистами из Института русского языка им. В. В. Виноградова отобрали самые интересные слова и дали им определения.

Всего аналитики исследовали 15 миллионов публикаций, 217 миллионов комментариев и 11 миллиардов словоупотреблений. Результаты нас удивили! Так, для Новосибирска характерны уже известные «мультифора» (файлик), «однешка» (однокомнатная квартира), «дикошарый» (диковатый), «фотать» (фотографировать) и «огребаться» (пострадать, быть наказанным).

Однако кроме них исследователи упоминают и менее знакомые слова: «прилада», «еслив», «откоряка», «гаманок», а также выражение «на божничку».

А вы знаете значения этих слов и выражений? Мы подготовили небольшой тест по исследованию «Яндекса» — проверьте свои знания.

«Яндекс» опубликовал не только результаты исследования, но и использованные при его подготовке данные, которые можно скачать здесь. Это сделано для того, чтобы студенты-лингвисты могли опираться на них в своих учебных работах.

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