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В коридоре перед залом заседаний, мягко говоря, становится многолюдно. Как говорится, за минуту до... (официального времени начала)
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И вот 14:00. И ничего не происходит. Обстановку в зале в режиме реального времени мы не видим, так как туда и в более благоприятные времена попадал в основном президентский пул. Однако судя по толпе на входе начало может и задержаться.
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В пресс-центре ПМЭФ, где находятся наши коллеги, становится больше журналистов. Охотятся на свободные стулья.
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Участники ПМЭФ подтягиваются к залу, в котором будет проходить пленарное заседание с участием Владимира Путина. Масочный режим отчего-то пока соблюдают не все.
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Коридор для быстрого прохода — позволяет скрыться от журналистов вне общей очереди.
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Люди продолжают прибывать, замечено несколько делегаций. Но очередей нет, работают 8 рамок. Примерно половина без масок.
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Сессии на ПМЭФ закончились в 13:15, в главном пассаже пока многолюдно, но разнонаправленно. Не сказать, что человеческая река течет к залу конгрессов, отмечают наши корреспонденты.
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Дмитрия Мазепина из «Уралхима» ждут на пленарке. Накануне о деньгах «олигарха с Урала» заявил оппозиционер Протасевич из Белоруссии.
Дмитрий Мазепин примет участие в сессии с Путиным на ПМЭФ, несмотря на ситуацию с NEXTA. Об этом «Подъёму» сообщил его представитель Артем Ямщиков.
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Очереди на проход в зал пленарных заседаний пока нет.
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Для посещения пленарного заседания с участием президента России Владимира Путина накануне необходимо было сдать ПЦР-тест до 18:00. Если участник уже был на форуме 2 и 3 июня, для посещения пленарного заседания надо сдать ещё один тест повторно, но бесплатно.
Глава государства будет выступать в красивом зале со множеством экранов.
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Задолго до пленарного заседания с Владимиром Путиным в пресс-центре ПМЭФ уже практически не осталось мест. Журналисты занимают стулья, оставляя вещи, послания коллегам на экранах мониторов и листах бумаги.
За свободные места в залах тоже разгорается пассивно-агрессивная борьба из-за ковидной рассадки. В ход идут аргументы из разряда «Я тут занимал, вот моя сумка. Ну и что, что на соседнем?».
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Как передают наши корреспонденты, на форуме 4 июня, кажется, усилили меры безопасности, проверяют тщательнее на входе. В залах по-прежнему проводят дезинфекцию.
Обвыкшиеся распорядители объявляют: «Просьба покинуть помещение. Дезинфекцию с людьми проводить нельзя. Если кто-то хочет оказаться в фильме "Люди в черном", можете остаться».
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин в своем выступлении даст оценку экономическому развитию России во время пандемии.
«Традиционно Путин дает оценку нынешнего этапа социально-экономического развития, дает оценку этапу пройденному. Так или иначе мы услышим, что пройдено, какие мы имеем последствия и как мы справляемся», — рассказал Песков, РИА Новости.
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Выступление Владимира Путина, которое, как ожидается, начнется 4 июня в 14 часов, станет центральным событием ПМЭФ.
По видеосвязи в мероприятии примут участие Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани и федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц. С видеоприветствием к участникам обратятся президент Аргентины Альберто Фернандес и президент Бразилии Жаир Болсонаро.
Модератором заседания выступит ведущий телеканала «Россия 24» Станислав Натанзон.
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