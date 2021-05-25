25 мая вторник
СЕЙЧАС +25°С
Пробки 4/10
usd 73.53
eur 89.69
Тема дняВ роддоме перепутали детей

Все новости

Все новости

Режим повышенной готовности снова продлят? Андрей Травников получил рекомендации

Вопрос о режиме обсудили на заседании оперштаба по ковиду

5 076
86Обсудить

Поделиться

Роспотребнадзор и Минздрав рекомендовали продлить режим из-за пока формирующегося популяционного иммунитета сибиряков

Роспотребнадзор и Минздрав рекомендовали продлить режим из-за пока формирующегося популяционного иммунитета сибиряков

Поделиться

Губернатору НСО предложили продлить режим повышенной готовности до 30 июня 2021 года

В Новосибирске прошло заседание оперштаба по коронавирусу, на котором рассматривали вопрос продления режима повышенной готовности на территории региона. Как сообщает пресс-служба правительства, заседание прошло по поручению губернатор Андрея Травникова, на нем выступили с докладами представители Минздрава и Роспотребнадзора.

— С учетом предложений Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года, — говорится в сообщении.

Окончательно вопрос о продлении в НСО режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании облправительства.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантине

Тем временем массовая вакцинация в России идет с января, и не сказать, что очень успешно: одни регионы до сих пор испытывают трудности с поставками вакцины, а в других будто не хватает желающих сделать прививку. Почему так происходит и возможен ли в России коллективный иммунитет к этой осени, мы рассказывали в этом материале.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ2
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ6
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

губернаторрежим повышенной готовностикоронавирускоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.
Подписаться

КОММЕНТАРИИ (86)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...