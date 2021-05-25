Режим повышенной готовности снова продлят? Андрей Травников получил рекомендации

Губернатору НСО предложили продлить режим повышенной готовности до 30 июня 2021 года
В Новосибирске прошло заседание оперштаба по коронавирусу, на котором рассматривали вопрос продления режима повышенной готовности на территории региона. Как сообщает пресс-служба правительства, заседание прошло по поручению губернатор Андрея Травникова, на нем выступили с докладами представители Минздрава и Роспотребнадзора.
— С учетом предложений Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения Новосибирской области, в условиях продолжающейся вакцинации жителей региона, необходимой для формирования популяционного иммунитета, принято решение рекомендовать губернатору Новосибирской области продлить ряд действующих в регионе мер, связанных с противодействием распространению коронавирусной инфекции, до 30 июня 2021 года, — говорится в сообщении.
Окончательно вопрос о продлении в НСО режима повышенной готовности будет рассмотрен на заседании облправительства.
Тем временем массовая вакцинация в России идет с января, и не сказать, что очень успешно: одни регионы до сих пор испытывают трудности с поставками вакцины, а в других будто не хватает желающих сделать прививку. Почему так происходит и возможен ли в России коллективный иммунитет к этой осени, мы рассказывали в этом материале.