«Какие 4 миллиона?»: РЭС отсудили у незаконного бизнесмена колоссальный долг за свет — но он о нем не знает

Региональные электрические сети отсудили четыре миллиона у предпринимателя, который воровал электроэнергию как минимум для четырех своих бизнесов. Все они располагаются в Дзержинском районе Новосибирска.



— Электричество использовалось для ведения бизнеса — энергоснабжения нескольких торгово-сервисных точек (от фастфуда до парикмахерской и автосервиса). Только с начала 2020 года специалисты РЭС выявили около 40 фактов хищения электроэнергии на объектах бизнесмена. Каждый раз электромонтеры демонтировали самовольно проложенные кабели и проводы. Но энерговор повторно нарушал, причем энергетики неоднократно задерживали и передавали в руки сотрудников полиции людей, пытавшихся по заказу предпринимателя произвести повторное самовольное подключение, — рассказали в пресс-службе РЭС.