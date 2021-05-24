«Какие 4 миллиона?»: РЭС отсудили у незаконного бизнесмена колоссальный долг за свет — но он о нем не знает

Энергетики отсудили у новосибирца 4 миллиона за свет
Региональные электрические сети отсудили четыре миллиона у предпринимателя, который воровал электроэнергию как минимум для четырех своих бизнесов. Все они располагаются в Дзержинском районе Новосибирска.
— Электричество использовалось для ведения бизнеса — энергоснабжения нескольких торгово-сервисных точек (от фастфуда до парикмахерской и автосервиса). Только с начала 2020 года специалисты РЭС выявили около 40 фактов хищения электроэнергии на объектах бизнесмена. Каждый раз электромонтеры демонтировали самовольно проложенные кабели и проводы. Но энерговор повторно нарушал, причем энергетики неоднократно задерживали и передавали в руки сотрудников полиции людей, пытавшихся по заказу предпринимателя произвести повторное самовольное подключение, — рассказали в пресс-службе РЭС.
В итоге компания обратилась в суд. В марте Новосибирский областной суд удовлетворил иск энергетиков.
— Взыскать с В. Гспояна в пользу АО «РЭС» стоимость бездоговорного потребления электрической энергии в размере
РЭС также обратились с заявлением в мэрию Новосибирска и полицию.
— Специалисты выяснили, что он не только незаконно потреблял электроэнергию, но и размещал свои торговые объекты без получения каких-либо разрешительных документов. Специалисты мэрии обратились в полицию, а также решили демонтировать нестационарные объекты, которые гражданин использовал для предпринимательской деятельности. Кроме того, учитывая значительный размер ущерба, нанесенного данным злостным нарушителем, по заявлению РЭС было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием». В случае установления вины ему грозит лишение свободы сроком до
Васил Гспоян не числится ни в базах «Контур.Фокуса», ни в налоговой. При этом он фигурирует в списках благотворителей, которые помогали в строительстве армянской церкви, а также региональной национально-культурной автономии армян. Корреспонденту НГС удалось через соцсети связаться с мужчиной, который подтвердил, что он является предпринимателем Василом Гспояном. При этом бизнесмен не ответил на вопрос, согласен ли он с решением суда, а только написал: «Какие
Ранее НГС рассказывал, что на улице Пестеля в Заельцовском районе Новосибирска построили частный дом вокруг электрического столба — опора линии электропередачи находится внутри здания, а из крыши торчит верхушка с проводами. Из-за этого здание требуют снести Региональные электрические сети.