«Забаррикадируюсь тут и никого не пущу»: как тысячи семей в России берут ипотеку, чтобы стать бомжами

Янине и ее пожилой маме предстоит платить ипотеку до 2031 года. 1,5 миллиона вначале, три миллиона рублей по факту — столько стоила тесная студия, и, как оказалось, перспектива остаться на улице. Центральный районный суд Красноярска постановил владельцам 23 квартир в 3-этажке съехать и снести здание за собственные деньги. Как так сложилось, что оформленное по всем правилам жилье оказывается в нашей стране вне закона, а множество семей с детьми, стариками, инвалидами без жилья — разбиралась корреспондент NGS24.RU Кадрия Катцина.



«Пусть только попробуют меня выгнать»



За деревянным заборчиком стоит трехэтажное здание, больше напоминающее большой коттедж. Его облик не выбивается из частного сектора микрорайона. Отсюда рукой подать до знакового для Красноярска места — изображенной на «десятке» часовни Параскевы Пятницы. До центра на машине и без пробок можно доехать за 15 минут .

