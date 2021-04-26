«Забаррикадируюсь тут и никого не пущу»: как тысячи семей в России берут ипотеку, чтобы стать бомжами

Купить жилье — главная проблема для многих россиян, особенно в ситуации постоянного роста цен. Люди вынуждены не только брать ипотеку, но и рассматривать при этом самые дешевые варианты. Гостинки в небольших трехэтажных домах посреди частного сектора кажутся не самым плохим вариантом: новый дом, участок за забором, демократичная цена в районе миллиона и главное — всё законно. Дальше у властей возникают вопросы по земле: суд, выселение, снос. И люди становятся бомжами, продолжая выплачивать ипотеку. Таких историй по России тысячи, но каждая из них повергает в шок вновь и вновь.
Янине и ее пожилой маме предстоит платить ипотеку до 2031 года.
«Пусть только попробуют меня выгнать»
За деревянным заборчиком стоит трехэтажное здание, больше напоминающее большой коттедж. Его облик не выбивается из частного сектора микрорайона. Отсюда рукой подать до знакового для Красноярска места — изображенной на «десятке» часовни Параскевы Пятницы. До центра на машине и без пробок можно доехать за
Нас встречает Янина, владелица одной из
Огороженная территория — чистая и аккуратная, есть песочница и турник. Но, кажется, здесь тесновато — от привычных многоквартирных домов дворик всё же отличается. В доме
Квартира Янины небольшая, всего
— Здесь живут люди небогатые, на что хватило денег, то и купили. Вы представляете, нам еще ипотеку платить до 2031 года! Квартиру мы купили за полтора миллиона, но в итоге с процентами сумма получится в два раза больше. Выходит, что нас оставляют без жилья и без денег, — разводит руками девушка.
Жить в этом доме женщинам нравится, мама Янины Елена Николаевна показывает вид из окна. На улице небольшие частные домики, а за ними центр, Енисей и правобережье.
Где теперь жить будут, не знают вовсе. Из вариантов, по словам Янины, «только под мост». При этом она до сих пор не верит, что живых людей, детей, инвалида и пожилых сделают бомжами. На вопрос, сколько стоит снос дома, отказывается отвечать — даже узнавать не собирается, потому что бороться за свою квартирку будет до победного.
— Я забаррикадируюсь здесь, позову журналистов, и пусть только попробуют меня выгнать. У нас есть все документы, они в полном порядке, все инстанции давали разрешение и на строительство, и на перевод дома в многоквартирный, — твердит Янина.
Всё началось со взрыва
Подлежащий сносу дом — относительно новый, его построили в 2011 году. Коммуникации свежие. Водоснабжение, отопление и электричество — централизованные, как и у всех красноярцев. Есть своя управляющая компания. Единственное отличие от обычной многоэтажки — горячую воду сюда не поставляют, холодную греют бойлером.
По информации УК, больших долгов у жильцов нет, стараются платить исправно. Да и в обслуживании всё без проблем — дом как дом. Почему вдруг он стал вне закона, жильцы не понимают.
Череда проверок здесь началась после взрыва в таком же трехэтажном доме, состоявшем из частных гостинок. Один из жильцов принес газовый баллон для плиты, и тот рванул. Часть дома обрушилась, погибли двое — женщина и мужчина, пронесший баллон.
Во время проверок выяснилось, что построено здание с нарушениями. Собственники возвели дом на территории под индивидуальную застройку, поделили его на гостинки и распродали — получился незаконный многоквартирный дом. Изначальный собственник дома получил
— После сноса нам выделили двухкомнатную квартиру из маневренного фонда, поскольку пойти было некуда и своего жилья в собственности у нас нет. Тем, у кого есть жилье какое-то, не дали вообще ничего, никаких денег. Сейчас мы подтверждаем, что не купили другую недвижимость и остаемся жить в выделенной квартире, — делится Виталий, один из собственников снесенного дома.
Мужчина потерял 1 миллион 250 тысяч рублей — столько он отдал за нее в свое время, ему вернули только комиссию агентства недвижимости.
— Квартиру покупали через агентство. Нам на подпись дали договор с гарантией «чистоты сделки». Что такое «чистота сделки», уже потом на суде, когда решали вопрос с агентством, мы объяснить не смогли. Единственное, что нам вернули, — комиссия за услуги риелторов
«Ведь всё проверяли!»
В 2012 году все квартиры были официально зарегистрированы в Росреестре, после чего распроданы. На это было решение все того же Центрального суда.
Янина перебирает толстую папку, в которой есть все разрешительные документы.
— Ведь всё проверяли! Почему дом стал незаконным? Ведь и Регпалата, и всевозможные инстанции были пройдены. Мы покупали квартиру в ипотеку, и банки перед покупкой изучали документы, никаких проблем специалисты не увидели, — недоумевает девушка.
О надежности проверки банков говорят и риелторы, которые даже после новости о сносе продолжают продавать квартиры в этом доме. За
По словам жителей дома и адвокатов, на суде даже прокурор была на стороне людей.
— Даже прокуратура встала на сторону жителей и дала заключение, что раз истец не смог доказать, что дом опасен, то его можно оставить. Но судья вынес решение снести. Жильцы заказали экспертизу здания. Она показала, что дом не представляет угрозы жизни и здоровью людей, а те недостатки, которые были выявлены, могут быть устранены и не требуют сноса. Жители, разумеется, готовы устранять их за свой счет — например, поменять проводку на более качественную, — говорит адвокат одного из жильцов дома Дмитрий Боровик.
Сейчас в прокуратуре Красноярского края отказываются что-либо комментировать, пока не получили на руки решение суда. Не может предметно говорить и другой адвокат жителей, обещая дать свою точку зрения после того, как ознакомится с решением. В суде Центрального района красноярцам заветную бумагу еще не выдали и обещают это сделать в пятидневный срок.
Это еще не конец, убеждены собственники квартир. Они намерены подать апелляцию и выиграть это дело, потому что идти некуда, только под мост со своими домочадцами, котами и цветами.
Узаконят ли жилье? Как повезет
Ситуация с такими домами характерна не только для Красноярска, но и для всей страны. Где-то таким образом строят целые микрорайоны. Так, в Екатеринбурге есть даже застройщик, специализирующийся на строительстве таких домов. Владимир Воробьев возвел
— Мы заезжали в квартиры в 2012 году. Документы на землю были, а вот на жилье — нет. Застройщик обещал их нам передать, но так этого и не сделал. Сложности начались в 2015 году. Мы несколько лет ходили в суды и добились того, что государство пошло нам навстречу. Я, как и другие жильцы, получила документы на квартиру только в 2019 году. Сейчас мы живем легально, снести наш дом никто не пытается, — делилась опытом с нашими коллегами из E1.RU Юлия Шин, которой удалось отстоять свой дом.
В Новосибирске такие полулегальные дома строил папа известного Давы Манукяна, который встречался с Ольгой Бузовой. А потом он попал под амнистию в честь Дня Победы. Жильцов тоже оставили в покое. Правда, проблемы у них постоянно возникают.
И тут вопрос, конечно, к чиновникам, это же всё происходит с чьего-то разрешения, с ведома властей, а потом страдают люди. Но получается, что кто-то срывает куш, а потом хоть трава не расти. И никого не волнует, где потом будут жить люди.
Еще более кричащая ситуация на юге России, эпицентр незаконного строительства — Сочи.
— В нашем городе часто можно встретить дома на гаражах, один из таких ярких примеров — девятиэтажка. Но сейчас власти взялись за контроль строений и требуют сносить неузаконенные, например, верхние этажи домов. Это вообще может закончиться трагедией, ведь сносят их вибромолотками. Если трещина уйдет куда-то не туда, дом просто развалится. Муниципальный земельный контроль отслеживает дома и направляет заявление о сносе. Куда уходят люди, никого не волнует, специальных квартир для них не предусмотрено, — поделился с нами специалист по недвижимости из Сочи.
По его словам, такая практика учит людей — они постепенно перестают покупать незаконное жилье. Местные власти тоже действуют радикально — они уже ограничили допустимую площадь для строительства до 500 квадратных метров, хотя по всей стране можно строить индивидуальные дома на площади до полутора тысяч квадратов.
Технический директор компании «Научно-технический прогресс», почетный строитель России Михаил Сашко считает, что именно с юга пошла тенденция строительства незаконных многоэтажек на земле под ИЖС, которая сейчас охватила всю Россию.
— Есть два города Сочи: один построен и узаконен, а другой застроен и не узаконен. Потому что на землях, которые были выделены под индивидуальную жилищную застройку, — объект не выше двух этажей площадью не боле 1500 квадратных метров, строят
Нужна амнистия
Если даже эту частную ситуацию удастся решить в пользу людей, в десятках других они заканчиваются сносом и потерей жилья. Рецепты того, как избегать подобного, у экспертов есть — всему виной недоработки чиновников. Так, исполнительный директор национального центра общественного контроля «ЖКХ контроль», член наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Светлана Разворотнева уверена, что решается проблема путем профилактики в сфере строительства.
— Дом спрятать невозможно, местная администрация должна знать, какое строительство ведется. Это важно делать до того момента, как люди станут покупать квартиры в самовольной постройке и обустраивать свое жилье. С другой стороны, есть люди, которые знают, на что идут, и становятся жертвами собственной жадности. Они понимают, что их могут выселить, а дома снести, но всё равно покупают квартиры по низким ценам. Сейчас законом предусмотрена компенсация за снесенное незаконное жилье. Денежные средства возмещает тот орган, который дал разрешение на строительство. Например, если это справка Росреестра, значит, затраты должно компенсировать данное региональное ведомство, — объясняет Разворотнева.
Но в случае с построенным жильем профилактика уже не поможет. По словам руководителя Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора, здесь нужна амнистия для уже построенного жилья, которую в марте обсуждали аж в Совете Федерации.
— Таких объектов по всей стране сейчас тысячи, речь идет о