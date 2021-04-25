«Кто пойдет на нокти?»: мальчик Степа, оставшийся без отца, помогает маме прокормить семью

С той поры от былой семейной идиллии не осталось и следа. Елизавета следила за бытом, воспитывала детей и помогала мужу бороться с тяжелой болезнью.



— Очень тяжело тем, кто столкнулся с таким недугом. Но тем, кто переживал его вместе с больным человеком, не легче. Ты не можешь плакать, показывать слабость. Ты постоянно улыбаешься и говоришь, что все будет хорошо, стараешься внушить, что за жизнь нужно бороться. Я старалась отгородить от этого детей, но они всё равно понимали, что папа скоро умрет, — вспоминает женщина.



Чем хуже становилось Владимиру, тем чаще у него происходили срывы и перемены в настроении. Жена стойко их выдерживала и поддерживала супруга.



— Он боролся до последнего. Срывался, но не опускал руки. Больше всего его волновало, что семья останется без кормильца. Хотел вырастить мальчиков, но не успел, — рассказала Елизавета. О муже она вспоминает с теплотой в голосе.

Умеет только ноготочки

Лиза и Володя познакомились, когда им было по 20 лет. На тот момент у нее на руках был двухлетний ребенок, которого будущий муж принял как своего. Они оба были из больших семей, поэтому и сами решили родить много детей. Думали о пятом ребенке, но не успели.



— Володя всегда говорил: «Сколько Бог даст, столько и воспитаем». Дети нам только в радость. Думали, будет хоть одна дочка, но Бог решил наградить сыновьями, — рассказала Елизавета.



После смерти мужа мать Елизаветы продала квартиру на Урале, чтобы переехать в Петровское. На тот момент старшие сыновья были уже самостоятельными: Евгению исполнилось 27 лет, Игорю — 22. Нужно было поднимать 9-летнего Стёпу и 8-летнего Захара. И это оказалось непросто — Елизавета никогда не работала.



— Мы с мужем прожили 25 лет, и все это время я занималась домом и семьей. Он мне говорил: «Моя жена никогда не будет работать», но кто ж знал, что все вот так сложится? Мы еще когда только-только съехались, он сразу взял на себя ответственность содержать семью. Володя никогда не сидел на месте, у него был бизнес — магазин с одеждой. Пока муж был жив, мы ни в чем не нуждались. Володя просил меня не бросать его дело, но оказалось, что это не мое, — поведала женщина.



Вести магазин мужа не получилось, пришлось закрывать дело и подрабатывать уборщицей, чтобы у семьи были хоть какие-то деньги. К моменту, когда Владимир умер, официально многодетной женщина уже не числилась — старшим сыновьям было больше 18 лет. Сейчас семья получает детские пособия — 800 рублей в месяц и пенсию по потере кормильца.

