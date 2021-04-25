«Кто пойдет на нокти?»: мальчик Степа, оставшийся без отца, помогает маме прокормить семью

«Ищу кто пойдёт на нокти писать в лс помагаю маме искать клиентов», — такую запись опубликовал в начале апреля в группе «Подслушано в Ростове Великом [ПвРВ]» во «ВКонтакте» 13-летний мальчик Стёпа Разин (орфография и пунктуация сохранены).
Под публикацией посыпалась критика неграмотности. Нашлись люди, которые посмеялись над Стёпой, пожелав ему сначала научиться правильно писать, а затем уже помогать родителям. Но соцсети не знают, что один пост скрывает трагедию большой семьи из Ярославской области. В ней оставшаяся с четырьмя детьми мать — 48-летняя Елизавета Подобина зарабатывает на маникюре, чтобы прокормить семью.
Елизавета в комментариях в соцсети поддержала своего сына. Мы связались с ней и узнали непростую историю их семьи.
— Люди не знают всей истории, вот и пишут гадости. У Стёпы проблемы с обучением. Он поздно начал говорить, у него проблемы с памятью. Если я спрошу, что он в школе ел на обед, он не вспомнит. Учится он в обычном классе, с обычными детьми, потому что в школе нет коррекционных классов. Спрос с него, как с обычного ребенка. Учить его, конечно, было тяжело, но тот уровень, на котором он у нас сейчас, хоть ему и 13 лет, — это уже достижение. Мне плевать, как он написал этот пост, главное, что сын заботится обо мне, — рассказала Елизавета Подобина.
Скрывали от детей смертельную болезнь отца
Члены дружной семьи из поселка Петровское перенесли нелегкие испытания. Четыре года назад умер глава семейства — Владимир Разин. В течение двух лет он боролся с раком, но в конце концов болезнь одержала верх. Известие о недуге поразило тихую семейную жизнь.
— Я помню, он позвонил мне тогда из больницы и матом прямо в трубку закричал: «Лиза, мне капец, у меня третья стадия», а потом бросил трубку. Я сразу помчалась к нему. Он сидел, смотрел на меня и молча плакал, — вспоминает Елизавета.
С той поры от былой семейной идиллии не осталось и следа. Елизавета следила за бытом, воспитывала детей и помогала мужу бороться с тяжелой болезнью.
— Очень тяжело тем, кто столкнулся с таким недугом. Но тем, кто переживал его вместе с больным человеком, не легче. Ты не можешь плакать, показывать слабость. Ты постоянно улыбаешься и говоришь, что все будет хорошо, стараешься внушить, что за жизнь нужно бороться. Я старалась отгородить от этого детей, но они всё равно понимали, что папа скоро умрет, — вспоминает женщина.
Чем хуже становилось Владимиру, тем чаще у него происходили срывы и перемены в настроении. Жена стойко их выдерживала и поддерживала супруга.
— Он боролся до последнего. Срывался, но не опускал руки. Больше всего его волновало, что семья останется без кормильца. Хотел вырастить мальчиков, но не успел, — рассказала Елизавета. О муже она вспоминает с теплотой в голосе.
Умеет только ноготочки
Лиза и Володя познакомились, когда им было по 20 лет. На тот момент у нее на руках был двухлетний ребенок, которого будущий муж принял как своего. Они оба были из больших семей, поэтому и сами решили родить много детей. Думали о пятом ребенке, но не успели.
— Володя всегда говорил: «Сколько Бог даст, столько и воспитаем». Дети нам только в радость. Думали, будет хоть одна дочка, но Бог решил наградить сыновьями, — рассказала Елизавета.
После смерти мужа мать Елизаветы продала квартиру на Урале, чтобы переехать в Петровское. На тот момент старшие сыновья были уже самостоятельными: Евгению исполнилось 27 лет, Игорю — 22. Нужно было поднимать 9-летнего Стёпу и 8-летнего Захара. И это оказалось непросто — Елизавета никогда не работала.
— Мы с мужем прожили 25 лет, и все это время я занималась домом и семьей. Он мне говорил: «Моя жена никогда не будет работать», но кто ж знал, что все вот так сложится? Мы еще когда только-только съехались, он сразу взял на себя ответственность содержать семью. Володя никогда не сидел на месте, у него был бизнес — магазин с одеждой. Пока муж был жив, мы ни в чем не нуждались. Володя просил меня не бросать его дело, но оказалось, что это не мое, — поведала женщина.
Вести магазин мужа не получилось, пришлось закрывать дело и подрабатывать уборщицей, чтобы у семьи были хоть какие-то деньги. К моменту, когда Владимир умер, официально многодетной женщина уже не числилась — старшим сыновьям было больше 18 лет. Сейчас семья получает детские пособия — 800 рублей в месяц и пенсию по потере кормильца.
— Да и ничего страшного, я не рвусь за пособиями. Я лучше все сама, чтобы не просить, не унижаться, а заработать своим трудом, — говорит женщина.
Однажды Елизавета наткнулась на обучение мастеров по маникюру: вложила деньги в курс, получила сертификат. Но с клиентурой дела шли туго. Потому что поселок небольшой, а конкуренция, наоборот, высокая. Ногти забросила, но в этом году решила снова взяться за это ремесло.
— Я поняла, что мне действительно нравится делать маникюр, хочу развиваться в этом деле. У меня старший сын переехал в Ярославль, у него там уже своя семья, и меня зовет теперь. Говорит, тут будет легче найти клиентов, да и вообще полегче будет. Вот хочу попробовать перебраться в большой город, — рассказала женщина.
Елизавете, можно сказать, повезло. Дети всячески поддерживают маму. Сыновья выросли настоящими мужчинами, даже если младшие еще дети.
— Я помогаю маме убираться, мыть посуду, пылесосить, мусор выносить, — рассказал нам 13-летний Стёпа. — И пытаюсь заработать себе на комп, пробиться в киберспорт. А еще найти свою вторую половинку.
Елизавета тоже не отчаивается: планирует переезд в Ярославль и надеется, что сможет осуществить мечту — полноценно заниматься любимым делом. Ведь с поддержкой семьи никакие трудности не страшны.