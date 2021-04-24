«У нас сейчас суровое время»: завод на Пасху отливает яйца из бетона

Скоро Пасха. И пока одни планируют традиционно красить яйца, на челябинском заводе отлили их из сурового бетона. А что? Перед такими не устоит ни одна скорлупа в пасхальных битвах на яйцах, бонус — лайки в соцсетях за авторский декор. И использовать можно почти вечно — не надо каждый год стоять в очередях и возмущаться, глядя на цены. А если надоест, брутальные яйца можно передарить знакомым на
Необычные яйца продают парами, в деревянных коробках, а к торжеству по желанию клиента могут расписать (комплект стоит 3600 рублей). Как рассказал директор завода «Петробетон», сначала они выпустили пробную партию, но несокрушимые яйца стали настолько популярны, что их изготовление поставили на поток.
— Когда мы на «Авито» выложили объявление с яйцами, оно начало вируситься, — вспоминает директор компании Петр Агарышев. — Набирать сумасшедшее количество просмотров. И каждое утро мы просто разгребали огромное количество сообщений на «Авито». Там два лагеря. В одном говорят: «Ребята, спасибо! Вы сделали мой день», «Вы суперкрутые, юмор — офигенно! Просто поржал от души» и так далее. Во втором пишут: «Вот вы дебилы!», «Занимаетесь ерундой».
Технология довольно простая: специалисты берут обычные куриные яйца, опустошают их, а в скорлупу заливают микроцемент. Когда смесь внутри застывает, оболочку снимают, а сам бетон шлифуют. Как рассказали в компании, они продали уже более ста комплектов. Яйца популярны как на Пасху, так и на
— Кто наши заказчики? — продолжил Петр Агарышев. — Чаще всего это те, кто хочет подарить такой сувенир с контекстом: «Вот у тебя своих нет: на, держи бетонные!». У нас сейчас такое суровое время, что у каждого мужика должны быть бетонные яйца.
Впрочем, яйца — не основной товар в каталоге предприятия, а скорее штучный. Специализируются бетонщики на крупных формах: раковинах для ванных, столах — обеденных и журнальных, всякого рода интерьерном декоре. Чувство юмора у креативных производителей в избытке, поэтому однажды они создавали сумку «Луи Беттон», а также в разгар пандемии продвигали долговечные маски из микроцемента. Сейчас завершают работу над ванной весом полтонны, она отправится к заказчице в Берлин.
Почему куриные яйца подорожали перед Пасхой, мы разбирались в другом нашем материале. Как украшали свои столы на праздник в прошлом году, смотрите в подборке.
О креативных предпринимателях, которые делают доски за тысячи долларов, открывают пиццерии и производят сыр, мы рассказывали в материалах рубрики «Маленький, но гордый бизнес».