«У нас сейчас суровое время»: завод на Пасху отливает яйца из бетона

Технология довольно простая: специалисты берут обычные куриные яйца, опустошают их, а в скорлупу заливают микроцемент. Когда смесь внутри застывает, оболочку снимают, а сам бетон шлифуют. Как рассказали в компании, они продали уже более ста комплектов. Яйца популярны как на Пасху, так и на 23 Февраля , и на 1 Апреля .

— Кто наши заказчики? — продолжил Петр Агарышев. — Чаще всего это те, кто хочет подарить такой сувенир с контекстом: «Вот у тебя своих нет: на, держи бетонные!». У нас сейчас такое суровое время, что у каждого мужика должны быть бетонные яйца.