Раньше табор жил в Перми, в микрорайоне Чапаевском.



— Там в школе понимали, что у нас девочка в 15 лет уже замуж выходит, — рассказывает Мария. — Ладно мужикам учиться надо, дальше им работать. А девочкам зачем это? Вот мальчики до конца учатся. После свадьбы молодых обеспечивают отец и мать, пока они не повзрослеют. В каждой семье по 3–4 мужчины , все вместе зарабатывают. Так легче. Пособия на детей получаем как многодетные семьи. Девочки наши документы получают. Мы граждане России.



— Девочкам не обидно дома сидеть после шести классов школы?



— Как? Они же дома хозяйством занимаются! Полы моют, стирают, убирают, готовят.

— О вузе тоже нет речи?



— Нет. Зачем это? Я же говорю, наши женщины дома сидят.



— А мальчики могут поступить и получить высшее образование?



— Нет, мужчина работает. Как в таборе принято, он так и делает. Вот сейчас у меня в доме остались только мои сыновья, дочери выданы замуж и уехали к мужьям.



Спрашиваем двух молодых цыган, хотят ли они в вуз. Оба смеются. Им 15 и 17 лет , оба уже женаты.



Самое страшное наказание цыганского суда — изгнание из табора.



— Вот на русской женится — выгонят из табора, — говорит Мария. — И никакой другой табор его не примет. Должен жить отдельно, без табора.



— Цыганское проклятие — самое страшное?



— И такое бывает, да. Для нас главное — сохранить наш род, нашу кровь, — говорит Мария. — Цыганку только за цыгана выдавать замуж. Дети у нас послушные. И женим их рано. Это наши традиции. Что плохого в том, что в 20 лет есть своя семья, свои дети, свой дом?



Около цыганских домов нет огородов, всё покупают в магазинах. Скот тоже не держат или держат редко. Мария год назад «вырастила трех кабанов, но это тяжело».



— Воду получаем из скважины, сами пробурили. Электричество легально, у всех у нас счетчики стоят. Вот газа пока только нет, — перечисляет Мария.



По словам цыган, еще одна проблема — это состояние деревенской дороги. Когда начинаются дожди, там не проедешь.

