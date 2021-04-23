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Тема дняИстории сибиряков, переехавших на юг

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Где вы лечите зубы? И почему в этой клинике? Составляем народный рейтинг лучших стоматологий Новосибирска

Почти 9000 новосибирцев уже поучаствовали в «Народной премии НГС». Вы с нами? Голосуйте!

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А у вас есть любимая стоматологическая клиника? Проголосуйте за нее на сайте «Народной премии НГС»

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В Новосибирске выбирают лучшую стоматологическую клинику

У новосибирцев осталась всего неделя, чтобы номинировать свою любимую компанию на «Народную премию НГС». В конце апреля мы подведем итоги и сформируем шорт-лист из 100 лучших бизнесов Новосибирска. И ваш голос может оказаться решающим!

Всего 10 номинаций, самая популярная — «Стоматологическая клиника года» (за нее поступило уже почти две тысячи голосов!).

Горожане ценят стоматологические клиники не только за приятные цены, но и за профессионализм врачей, качество работы и вежливое обслуживание. Мы почитали комментарии, которые новосибирцы оставляли при голосовании за любимую стоматологию, и выбрали самые душевные отзывы.

— Уже пять лет хожу с пломбой, — пишет один из участников голосования. Видимо, ему есть с чем сравнивать.

— Лечусь в этой стоматологии уже шесть лет, качество услуг отличное, врачи замечательные, всегда помогут, если возникнет критическая ситуация, — признается другой новосибирец.

— Здесь думают в первую очередь о пациенте, а не о заработке, что часто встречается в других стоматологических клиниках, — добавляет еще один житель города про свою любимую стоматологическую клинику.

— Дочь лечит зубы без слёз, — честно признается чья-то мама (другие родители наверняка поймут).

— Много лет посещаем эту клинику всей семьей. Тут профессионалы-врачи, индивидуальный подход к маленьким пациентам (детки спокойно лечат зубки без наркоза, в клинику бегут с удовольствием), — пишет еще одна сибирячка.

СЮЖЕТ

Народная премия НГС

А у вас есть любимая стоматологическая клиника? Где вы предпочитаете лечить зубы и почему? Проголосуйте за эту стоматологию, и, возможно, именно она будет признана самой лучшей в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).

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Народная премия НГСстоматологии
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