Где вы лечите зубы? И почему в этой клинике? Составляем народный рейтинг лучших стоматологий Новосибирска

А у вас есть любимая стоматологическая клиника? Где вы предпочитаете лечить зубы и почему? Проголосуйте за эту стоматологию, и, возможно, именно она будет признана самой лучшей в Новосибирске! Проголосовать можно тут (это легко и просто).