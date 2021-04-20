Новосибирские антимонопольщики раскрыли прачечный картель на 82 миллиона рублей

Новосибирское УФАС выявило картель компаний, которые, сговорившись, получали контракты на стирку белья в больницах по всей стране.
— «Желдор-Сервис», «Белоснежка» и «Клинхаус» признаны нарушившими
Контракты компании получали по всей стране.
— По результатам проведения аукционов сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила
Сейчас в ситуации будет разбираться полиция, так как сумма контрактов более
— Материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения о наличии в действиях ответчиков состава нарушения
В УФАС отметили, что в сибирском регионе это первое крупное дело, связанное со стиркой белья в больницах. Чаще всего антимонопольщики выявляют подобные нарушения в области медицины и строительства.
В прошлом году арбитражный суд завершил рассматривать дело о картеле, в который вошли пять новосибирских строительных компаний. Компании пытались обжаловать в суде решение антимонопольной службы о сговоре.