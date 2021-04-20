Новосибирские антимонопольщики раскрыли прачечный картель на 82 миллиона рублей

Новосибирское УФАС выявило картель компаний, которые, сговорившись, получали контракты на стирку белья в больницах по всей стране.



— «Желдор-Сервис», «Белоснежка» и «Клинхаус» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к снижению, поддержанию, повышению цен на торгах, — рассказали в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Контракты компании получали по всей стране.