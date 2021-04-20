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Новосибирские антимонопольщики раскрыли прачечный картель на 82 миллиона рублей

Три компании, договорившись, выигрывали контракты по всей стране

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Полиция будет решать, понесут ли компании уголовную ответственность

Полиция будет решать, понесут ли компании уголовную ответственность

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Новосибирское УФАС выявило картель компаний, которые, сговорившись, получали контракты на стирку белья в больницах по всей стране.

— «Желдор-Сервис», «Белоснежка» и «Клинхаус» признаны нарушившими п. 2 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции путем заключения и реализации антиконкурентного соглашения, которое привело или могло привести к снижению, поддержанию, повышению цен на торгах, — рассказали в пресс-службе УФАС по Новосибирской области.

Контракты компании получали по всей стране.

— По результатам проведения аукционов сумма контрактов, заключенных участниками картеля, составила 82,7 миллиона рублей, — добавили в ведомстве. — Предмет торгов (преимущественно) — оказание прачечных услуг.

Сейчас в ситуации будет разбираться полиция, так как сумма контрактов более 50 миллионов рублей, просто выписать штрафы антимонопольщики не могут.

— Материалы дела будут направлены в правоохранительные органы для принятия решения о наличии в действиях ответчиков состава нарушения ст. 178 УК РФ «Ограничение конкуренции», — цитирует ведомство и. о. руководителя Новосибирского УФАС России Александра Годованюка.

В УФАС отметили, что в сибирском регионе это первое крупное дело, связанное со стиркой белья в больницах. Чаще всего антимонопольщики выявляют подобные нарушения в области медицины и строительства.

В прошлом году арбитражный суд завершил рассматривать дело о картеле, в который вошли пять новосибирских строительных компаний. Компании пытались обжаловать в суде решение антимонопольной службы о сговоре.

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ФАСкартель
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