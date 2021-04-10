Спят в бочках и топят печки. Как живут бедняки в городе с самыми высокими зарплатами в России

Но за богатством, пришедшим в регион вместе с нефтью и газом, скрывается постыдная проблема — аварийное жилье. В деревянных домах барачного типа до сих пор живет огромное количество людей. Наши коллеги из 72.RU побывали в Салехарде и прошлись по cамым бедным районам этого богатого города. Рассказываем о том, как некоторые северяне до сих пор живут в бочках, греются у печек и выращивают помидоры на крышах гаражей. Мы нашли бараки, построенные узниками сталинских лагерей, и дом-неудачник (что?). Смотрите наш фоторепортаж о нищете, которая скрывается за нефтяным лоском Салехарда.



Салехард является лишь третьим по численности городом в ЯНАО. В столице региона живет около 60 тысяч человек. Бюджет города на 2021 год составил более 10 миллиардов рублей.

Дома-бочки для полярников