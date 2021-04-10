Спят в бочках и топят печки. Как живут бедняки в городе с самыми высокими зарплатами в России

Ямал часто называют сердцем нефтегазовой России. В этом регионе находится более
Но за богатством, пришедшим в регион вместе с нефтью и газом, скрывается постыдная проблема — аварийное жилье. В деревянных домах барачного типа до сих пор живет огромное количество людей. Наши коллеги из 72.RU побывали в Салехарде и прошлись по cамым бедным районам этого богатого города. Рассказываем о том, как некоторые северяне до сих пор живут в бочках, греются у печек и выращивают помидоры на крышах гаражей. Мы нашли бараки, построенные узниками сталинских лагерей, и дом-неудачник (что?). Смотрите наш фоторепортаж о нищете, которая скрывается за нефтяным лоском Салехарда.
Салехард является лишь третьим по численности городом в ЯНАО. В столице региона живет около
Дома-бочки для полярников
Эти необычные дома появились в стране более 45 лет назад. Сначала ими снабдили строителей БАМа. Потом дома-бочки возникли на Ямале. В них жили люди, работавшие на месторождениях. Считалось, что такая бочка может выдержать экстремальные ветра и морозы
Удивительно то, что во временных жилищах
«Их можно найти штук 10 по городу. Всё, что осталось, находится на окраинах: в районе Речпорта, Ангальского мыса и Комбината. Из центра всё давно убрали, такой позор. Портят вид города, властям неудобна такая картина», — рассказал таксист.
У жильцов этих бочек есть кухня, прихожая, душевая с туалетом и спальня. По задумке там можно жить вчетвером. Но, как нам рассказали жители этих бочек, разместиться вчетвером на 24 квадратных метрах не всегда комфортно.
О том, какими коммуникациями могли пользоваться жильцы домов-бочек, нам рассказала старейший краевед Ямала Людмила Липатова.
«В бочках, конечно, были удобства: и свет, и вода. Ее или специально привозили в больших тарах, или проводили водопровод от ближайших домов. Туалет обычно был на улице. Отапливали бочки раньше в основном «козлами» (самодельный электрический прибор, используемый для обогрева помещения. —
ЦУБ не считается недвижимостью, но при этом имеет адрес. В бочке раньше можно было даже законно прописаться, однако другие возможности Жилищного кодекса жильцам недоступны. Имущество движимое, поэтому признать его аварийным или ветхим невозможно. С этой проблемой столкнулись жители многих северных городов. Общего решения пока власти не нашли: с каждым владельцем бочки разбираются в индивидуальном порядке.
Сталинские бараки
Еще один вид старого жилищного фонда Салехарда — это бараки, которые возвели заключенные лагерей
«Сюда присылали врагов народа. Они падали замертво на этих рельсах. Зимой в -
Около десятка таких домов мы нашли в микрорайоне Ангальский мыс. Он находится по пути в аэропорт по старой дороге. Новую построили в объезд: жители Салехарда предполагают, что так скрывается нищета от губернатора, который часто летает в командировки. А бедность здесь просто кричащая: дорог нет, снег не убирают, везде валяется мусор, стоят брошенные автомобили, бродят нетрезвые жители и бездомные собаки.
Люди пытаются утеплять свои убогие дома самостоятельно: власти с ремонтом не помогают, ведь многие бараки признаны аварийными и подлежат сносу и расселению
Зато машинами обзаводятся даже самые бедные жители Салехарда. В таких климатических условиях пешком много не походишь. Один из встретившихся нам местных жителей рассказал, что многие сразу покупают авто, но при этом даже не пытаются копить на новое жилье. Благоустроенные квартиры в столице Ямала и правда очень дорогие. На сайте объявлений Avito средняя стоимость однокомнатной квартиры в среднем составляет
Общее впечатление от этого района — недоумение. Не верится, что у богатейшего города страны —Салехарда нет денег для того, чтобы избавляться от таких построек. Ангальский мыс совсем не похож на яркий и ухоженный центр города. Время здесь словно остановилось лет
Дом-неудачник
В соседнем районе мы наткнулись на дом с необычной историей. Местные СМИ безжалостно прозвали его домом-неудачником. Здание расположено около резкого поворота налево, и местные водители с завидной регулярностью улетали с дороги прямо в стену.
Но даже в лучшие времена дом по
Во дворе дома те же бедность и бардак, что и в Ангальском мысу. Гаражи почему-то деревянные, и на многих из них сверху что-то надстроено.
Рассмотрев деревянные строения поближе, мы поняли, что это кладовки и теплицы. Они принадлежат жильцам сгоревшего дома и остались брошенными после пожара. Деревяшки покосились, в них выбиты окна и растет трава до потолка.
Мы удачно встретили владельца гаража, на котором стоит жуткая кукла. Очень хотелось спросить: «Зачем?!» Мужчина, представившийся нам Владимиром, объяснил, что это пугало, которое он поставил на крышу
«Раньше я выращивал в теплице помидоры. Птицы залетали и постоянно клевали рассаду, пришлось их отпугивать этим чучелом. Последние пару лет ничего не высаживаю: здоровье уже не то, а детям это не надо. Местные привыкли к кукле, никто не боится», — смеется пенсионер.
«Деревяшки»
Деревянные многоквартирники — народный символ Севера. Такие дома можно найти в любом городе Ямала и Югры. Их строили
Правительство ЯНАО активно избавляется от этих домов. Каждый год признают аварийными десятки домов, сотни подлежат сносу и расселению. Но по ощущениям в «деревяшках» живет половина Салехарда: карта усыпана кварталами строго расставленных прямоугольников.
Но ради справедливости стоит сказать, что есть дома, которые находятся в прекрасном состоянии. Фасады пестрят всеми цветами радуги, во дворах стоят новые детские площадки. Но в большинстве случаев хорошим содержанием территории около дома люди не заморачиваются.
Не многие жильцы берут комфорт в свои руки. Обшивка сайдингом, теплица, огородик: жить хорошо и в «деревяшке».
Можно найти и расселенные дома, которые ждут сноса. Многие жильцы забрали с собой окна и двери.
Самое забавное зрелище — это сочетание деревянного жилищного фонда с новыми многоэтажками. Обнаружить старый домик можно посреди элитного жилого комплекса.
Как решают проблему?
В 2019 году правительство Ямала провело масштабное исследование деревянного жилого фонда Салехарда. Тогда обнаружили, что в мерах поддержки нуждаются
Проблема аварийного фонда решается очень медленно из-за того, что в городе банально не хватает новых домов. Из ветхих зданий некуда переселять людей. Но в администрации города уверяют, что ближайшие годы ликвидируют
«Растет количество застройщиков. Если
Для переселения из ветхого жилья строится микрорайон Обдорский. Когда многоквартирные дома будут готовы, туда смогут въехать жильцы
Всего в России, по разным данным, в аварийном жилье проживает более миллиона человек, но кажется, что это число сильно занижено. Так же, как спрятаны от глаз губернатора бараки в Салехарде. А когда их не видишь, то кажется, что их нет вовсе.